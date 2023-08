Magyar színekben indul a svájci műkorcsolyázó Berei Mózes József oldalán

Az új magyar páros, Mózes József és Nora bemutatkozására egyelőre azonban várni kell. A hét végi tesztversenyen még nem találkozhatunk velük, hiszen augusztus 6. és 11. között Oberstdorfban vesznek részt az ISU Center of Excellence Oberstdorf – Pair Skating Seminaron, de a tervek szerint az év végén már a nagyközönség is láthatja őket és nekik is szurkolhatunk.

A páros mindig is tetszett, és az az erő, ami a férfiakból jött. Óriásnak láttam őket, ahogy a lányokkal korcsolyáztak. Lorenzo Magri – aki látott felnőni –, már régóta pedzegette, hogy az adottságaim miatt ki kellene próbálnom a párost, aztán megmutatott néhány nagynevű edzőnek, ők pedig biztattak. Tavasszal már próbaedzéseken is részt vettem egy amerikai, majd egy cseh lánnyal

– fejtette ki Berei Mózes József.

A műkorcsolyázó hozzátette: svájci partneréről kizárólag jót tud mondani, hiszen egy hullámhosszon vannak és egy nyelvet is beszélnek, mivel Ausztriában nőtt fel. „Norával nagyon hamar egymásra találtunk, nyitottak voltunk az együttműködésre. Bátor, szorgalmas és elszánt, de a legjobban azért becsülöm, hogy vállalta, hogy magyar színekben induljon.”

Berei leszögezte, decemberben az országos bajnokságon már szeretnének ott lenni partnerével. Az ágazati igazgatóval egyeztettek arról, hogy a Santa Claus Kupán versenyen kívül elinduljanak, csak hogy bemutatkozzanak a magyar közönség előtt, de erről az edzői stáb dönt majd az ágazati vezetéssel együttműködésben.