Pigniczki Fanninak hosszú évek munkája hozta el az olimpiai kvótát

A 23 éves ritmikus gimnasztikázó a magyar szövetség hírlevelében elmondta, hogy nem is gondolt volna ilyen eredményekre a valenciai vb-n, ahol még a szombati egyéni összetett döntőben is érdekelt, csütörtökön este pedig hatodik lett a szalag fináléban.

„Szakmailag rengeteget fejlődtünk minden tekintetben, az elmúlt időszakban tényleg nem is lehet egyetlen dolgot kiemelni. Szerdán a vb-érmemet nem igazán tudtam megünnepelni, örültem neki nagyon, de a szemem előtt az olimpiai kvótaszerzés lebegett, így gyorsan lezártam azt a napot fejben” – fogalmazott az MTK ritmikása. „A kvalifikáció volt a legfontosabb számomra, az érem persze hatalmas dolog, egyfajta grátisz. Nagy teher alól szabadultam most fel, de valahol még ott van az összetett finálé, illetve az olimpiai ciklusnak még nincs vége. A döntőben szeretnék felszabadultan versenyezi, hiszen a legfőbb célt elértük.”

Pigniczki a magyar ritmikus gimnasztika második vb-érmét szerezte, előtte ötven évvel Patocska Mária szintén bronzérmes volt ugyancsak karikával, hármas holtversenyben.

A taktika, a stratégia az volt, ami mindig: csak az adott gyakorlatra koncentrálni és kizárni a körülményeket, továbbá az is, hogy próbáltam az első napon a lehető legjobban teljesíteni, mert tudtam, ott sok pontot gyűjthetek be, és úgy beosztani az erőmet, hogy ott jól teljesítsek, ezzel megalapozva a második napot

– tette hozzá.

Deutsch-Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség technikai bizottságának elnöke úgy fogalmazott: „Ha valaki azt mondja, hogy a kvóta mellé szalaggal előrelépünk a tavalyi nyolcadikról a hatodikra, már akkor nagyon elégedett vagyok, és hogy most van mellé egy karika bronz, az eszméletlen!”

Elmondta: reméli, Pigniczki kipiheni magát, és az összetett döntőben tud még egy szép eredményt hozni.

„Fanni nagyon következetes saját magával szemben és az edzőivel szemben, lehet vele tervezni, jól terhelhető és türelmesen, kitartóan dolgozik. Edzőként, látva a sportvilágot, azt kell mondanom, Fannival kivételes a munkakapcsolatunk. Bízik bennünk és abban, amit megtervezünk, partner mindenben. Van mögötte egy stáb itt a klubjában is, az MTK-ban, ahol nagyon szisztematikusan készülünk, elemzünk és folyamatosan igyekszünk fejlődni” – nyilatkozta. „Az olimpiai kvótára visszatérve: nagy előny, hogy míg Tokió előtt volt hat hetünk felkészülni, most több, mint egy évünk lesz erre Párizsra. Most egy kis pihenő, aztán megyünk az egyesületi világbajnokságra szeptemberben.”

Deutsch-Lazsányi jelezte: Wiesner Hannáról sem szabad megfeledkezni, ő szintén remek teljesítményt nyújtott a vb-n, nála is megfigyelhető a konstans fejlődés.

Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is kiemelte, nagyon örülnek Pigniczki fantasztikus sikerének.

"Óriási teljesítmény a két kéziszer-döntő, kiemelkedő a karika bronzérem. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen Fanni megszerezte a Magyar Torna Szövetség első olimpiai kvótáját is" - jegyezte meg.