Párját ritkító magyar sportsiker született Ausztriában

„Nem szoktam előre jósolgatni, hogy a következő versenyem jól sikerül-e vagy sem, sosem mertem előre kijelenteni, hogy győzni fogok, most viszont nagyon hittem abban, hogy ennyi munka nem lehet hiábavaló” – kezdte értékelését Füstös Tamás a St. Pöltenben elért siker után. A 25 éves szegedi testépítő saját bevallása szerint megannyi megpróbáltatáson esett keresztül, mire elérte hőn áhított vágyát, most, az IFBB profi kártyájával a „zsebében” pedig még nagyobb célokat tűzhet maga elé. Nem véletlen, hogy megannyi érzelem szakadt ki belőle az eredményhirdetést követő pillanatokban, és könnyek között vette át a profi státuszt szimbolizáló díjat.

„Nagyon hosszú és kemény munkám volt abban a tíz percben, amit a színpadon töltöttem. Rengeteg átlépett akadály, nehéz napok, egy év kőkemény diéta és kardióedzés. Nagyon sok áldozat, ami egy ilyen felkészüléssel jár. Egy lépést sem hibáztam el, mindent a terv szerint hajtottam végre az első perctől az utolsóig. Az, amikor ennyi munka egy pillanatban csak kifizetődik, az valami felfoghatatlan érzés, és hát ezt nem tudtam volna visszafogni, még ha akarom se” – jelentette ki, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az úton, elsőként említve a barátnőjét.

Füstös elárulta, tervei szerint a következő év átmeneti esztendő lesz számára, és a 2025-ös versenyszezon elején szeretne bemutatkozni az IFBB profi mezőnyében.



Profi kártyával a világ legjobb versenyzői rendelkeznek csak, ez senkinek nem esik a kezébe semmilyen módon. Magyarországon is csak páran vagyunk férfiversenyzők, akiknek ez megvan. Viszont az amatőr és a profi szint között hatalmas az ugrás. Nagy munka vár még rám, hogy a profi mezőnyben is hasonló sikereket érhessek el. De ez a szép ebben a sportban, mindig van hova fejlődni, most pedig lehetőség is adódott egy nagy fejlődésre, aminek a legapróbb részletét is szeretném kiaknázni. Elsőre azt mondom, nagyjából másfél év múlva tervezem a debütálást, hogy hol és pontosan mikor, azt még nem tudom, de mostantól gyakorlatilag bármikor lehetőségen van versenyezni, szinte heti szinten, a világ nagyon sok pontján, úgyhogy nem aggódok