A szabadfogás első magyar vb-győztese szerint aktuális volt már az újabb siker

A 44 évvel ezelőtt világbajnok Kovács István szerint már aktuális volt egy újabb magyar siker a birkózók szabadfogású szakágában is, amelyet kedden Muszukajev Iszmail révén a belgrádi világbajnokságon ünnepelhetett a sportág.

„Ilyen hosszú idő távlatából azt gondolom, ez már nagyon kellett. Több volt a szabadfogású birkózásban eddig is, de így alakult. Reménykedem benne, hogy mostantól gyakrabban fog előfordulni” – idézte a Magyar Távirati Iroda a 73 esztendős Kovács István Kossuth rádiónak adott nyilatkozatát.

Kovács 1979-ben, San Diegóban a 82 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott, és kedd estig ez volt a szakág egyetlen magyar vb-aranya.

A magyar válogatottban 2019 óta birkózó, kabard származású Muszukajev tavaly Európa-bajnokságot nyert, s eddig két világbajnoki bronzérmet szerzett, Tokióban olimpiai ötödik volt, most pedig karrierje eddigi legnagyobb sikereként a 65 kilogrammosok között ezúttal a vb-címet is begyűjtötte. Muszukajev ezzel a magyar birkózósport 21. vb-győztese lett, és a 31. vb-aranyat szerezte most meg.

Muszukajevvel kapcsolatban Kovács István elmondta: az rögtön látszott, hogy kiválóan sikerült a felkészülése, rendkívül összeszedett volt a munkája és a fogásskálája is, ráadásul célirányosan fel tudták készíteni az ellenfelekre. Hozzátette, tolmácson keresztül többször is beszélt a 30 éves versenyzővel, akiben kellemesen csalódott és véleménye szerint nagyon megváltozott pozitív irányba az elmúlt két évben.

„Eddig is benne volt a tehetség és a munka, de most tudták ezt belőle következetesen kihozni” – fűzte hozzá Kovács, aki szerint ráférne a sportágra és a szakágra egy olimpiai bajnoki cím, amire Muszukajev jövőre Párizsban képes lehet.

Az FTC sportolója a keddi fináléban a Puerto Ricó-i Sebastian Riverával csapott össze és fantasztikus birkózással, technikai tussal 11–0-s győzelmet aratott.

„Nagyon köszönöm Magyarországnak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget és itt lehettem. Nem mondanám, hogy könnyebb volt ez a meccs, mert a tegnapi nap után kicsit fájtak az ízületeim és az izmaim” – nyilatkozta Muszukajev.

Közeleg a párizsi olimpia és mindent feltettem arra, hogy itt kvótát szerezzek és aranyérmet nyerjek, illetve, hogy a játékokat is megnyerjem. Gyerekkorom óta az olimpiai aranyérem az álmom és ezért dolgozok tovább.

Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését, hogy Muszukajev most birkózott a legjobban, most volt a legjobb formában, amióta magyar színekben versenyez.

„Nem akartam egyértelműen kijelenteni, de éreztem, hogy az iráni elleni meccse volt az igazi döntő. A Puerto Ricó-inak a birkózása fekszik neki, ez most látszott is, s ugyan Rivera egy idő után váltott, mert rájött, hogy az érintős stílusa nem működik, de Iszmail azt is megoldotta. Csak ki kellett zárni a kezét, hogy ne nyúljon le oldalról a jobb lábára. Fantasztikus, amit csinált” – mondta a szakember.