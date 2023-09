Magyarország legeredményesebb autóversenyzője, a 2019-ben a túraautós világkupa-sorozat (WTCR) bajnoki címét elhódító Michelisz Norbert karrierje első raliversenyére készül. Mindezt úgy, hogy korábban csak egy-egy bemutató alkalmával vezetett raliautót, az ERC hazai fordulója előtt pedig mindössze egy teszt állt a rendelkezésére felkészülésként. Ennek fényében bármennyire is rutinos, sokat megélt versenyzőről van szó, igazi mély víz lesz a rali-Európa-bajnokságon való debütálás.

Életem első autósportos élményei a Pécs környéki raliversenyekhez kötődnek, a Mecsek Raliról egészen élénk gyerekkori emlékeim vannak – idézi Michelisz Norbertet az Indexhez eljuttatott közlemény. – Én a ralis közegben szerettem bele az autóversenyzésbe, és ha gyerekként kérdeznek arról, hogy milyen versenyző akarok lenni, akkor biztosan ralit mondtam volna. Hogy a pályaversenyzés felé sodort az élet, az főleg a szimulátoros időszakomnak volt köszönhető, ahonnan ebbe az irányba vezetett az utam. De a rali iránti érdeklődésem mindig is megmaradt, gyerekkori álmom válik most valóra.

Egy Rally2-es Hyunadai i20 N-nel indul Michelisz a nyíregyházi–zempléni Eb-fordulóban, ahol a rali-világbajnokságon is szereplő Hyundai Motorsport külön engedélyével versenyez majd.

„A pályát nem ismerem, az autót is csak egyszer teszteltem, Pécs környékén, ami borzasztóan kevés tapasztalat – sorolta tovább a kihívást jelentő tényezőket Michelisz. – Rengeteg belső kamerás felvételt elemeztem, gyakoroltam az itinerírást, de ha éjt nappallá téve készülök, akkor is csak élesben fogom megtudni, mire vállalkoztam. Egy tapasztalt raliversenyző is könnyen nehéz helyzetbe kerülhet, úgyhogy nekem különösen jól kell menedzselnem a kockázatvállalást. Pályafutásom legnagyobb kihívása előtt állok.”

A 39 éves versenyző mindezt kompenzálandó sokat látott navigátort választott maga mellé. Tagai Róbert 1994 óta ralizik, kétszer megjárta és végigcsinálta a Dakar-ralit, navigátorként indult a világbajnokságon, volt dobogós az Európa-bajnokságon.

A célom a célba érés – hangsúlyozta Michelisz. – Az eredményeket tekintve tényleg nem tervezek semmit előre, hiszen az Európa-bajnokság mezőnye erős. A hazai közönség előtti versenyzésről sok szép emlékem van, de ez most más lesz, mint a Hungaroring. Nagyon várom már ezt az új élményt.

A rali-Eb egy év kihagyás után látogat újra Magyarországra, a rangos verseny központja Nyíregyházán lesz, ahol egy belvárosi gyorsasági szakaszt is megrendeznek, de a mezőny ellátogat a máriapócsi Rabócsiringre is a szuperspeciál szakasz keretében. Az október 6–8-i verseny zárja az Eb 2023-as idényét, amely a versenysorozat 70. évfordulója.