Megkérdőjelezték a hegymászás Guinness-rekordját

A hivatalos adatok szerint Reinhold Messner volt a világon az első, aki megmászta a Föld mind a tizennégy 8000 méternél magasabb hegycsúcsát. Ez viszont könnyen lehet, hogy mégsem igaz – számolt be az ANSA hírügynökség.

Erre a Guinness World Records hívta fel a figyelmet, mivel azt írják, hogy mégsem az olasz hegymászó volt az első, aki mind a 14 nyolcezres csúcsot megmászta. A lap szerint azután távolították el a Guinness-rekord mellől Messner nevét, hogy egy német hegymászó, Eberhard Jurgalski azzal állt elő, hogy Messner és társa, Hans Kammerlander 1985-ben nem érte el a nepáli Annapurna csúcsát.

A vádakat a most 79 éves Messner elutasítja, véleménye szerint a korábbi hegymászó, most riporterként dolgozó Jurgalski állítása képtelenség. „Először is, soha nem akartam bekerülni a rekordok könyvébe, így nyugodtan elvehetik tőlem, az alpinizmus nem erről szól. Továbbá a hegyek változnak. Közel 40 év telt el, ha valaki megmászta az Annapurnát, az biztosan Hans és én voltunk” – magyarázta az olasz hegymászó.

Messnert hazájában az egyik legnevesebb extrém hegymászóként ismerik, 1980-ban ő mászta meg a Mount Everestet oxigénpalack nélkül, majd egyedül is. Nem ez az első botrány a közelmúltból a hegymászás világában, mivel idén Kristin Harila norvég hegymászónő rekordidő alatt mászta meg mind a 14 nyolcezres csúcsot, de tettének sportszakmai értékét nem ismerték el. A részleteket alább olvashatják.