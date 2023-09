Nézi vagy csinálja, profi vagy amatőr – a Sport Forumon a helye

Dudás Hunor, a the path sportmanagament ügynökség ügyvezetője emlékeztetett: a rendezvényre tavaly az adta az apropót, hogy Magyarországon már szinte minden szakmának volt külön konferenciája, csak pont a sportnak nem, amely pedig az sportvezetők és a sportszakemberek számára is rendkívül fontos. Ráadásul hazánk eredményekben és rangos események rendezésében is kiemelt szerepet játszik a sportvilágban immár évtizedek óta folyamatosan. A megvalósítás tavaly nyári ötletét októberben az első rendezvény követte, amelynek sikerét látva május végén – a labdarúgó Európa-liga budapesti döntőjének felfokozott nemzetközi érdeklődését is kihasználva – már tematikus Football Forumra került sor.

„Egy ilyen konferencia több szempontból is rendkívül hasznos rendezvény, mindenek előtt azonban azért, mert a sportra úgy gondolunk és tekintünk, hogy az valójában mindenkié. Éppen ezért a konferencián szeretnénk a sport minden szegmensét bemutatni, a teljes ökoszisztémát lefedni. Azoknak az érdeklődését is ki akarjuk szolgálni, akik benne élnek, ez a szakmájuk, de azokat is, akik csak nézőként, szurkolóként követik az eseményeket. De sporton belül is ugye lehet éles a határ, hogy valaki versenyszerűen, profiként űzi, tölti ki a mindennapjait, vagy csak egy szabadidős hobbi sportolóról beszélünk. Nos, erre a konferenciára mi úgy tekintünk, hogy bármelyikük találjon magának olyan témát, ami felkelti a kíváncsiságát.”

Dudás Hunor lapunknak kiemelte: az egynapos konferencia és a sok előadás nem ad lehetőséget, hogy az előadó minden témában egészen annak a mélyére ásson, de nem is ez az elsődleges céljuk, hanem a figyelemfelkeltés. Az, hogy a gondolkodásba új elemeket, innovációkat hozzanak be, és az majd utána az élet más területén, sportközösségekben – amelyek pont egy ilyen eseményen tudnak összekapcsolódni – önálló életre keljenek, akár tematikus workshopok keretében.

Lehetőség van úgy hazai, mint nemzetközi tudásanyag, tapasztalat ismertetésére, illetve azok kicserélésére, az elhangzottak megvitatására, de a hangsúly tényleg a találkozáson, az ismerkedésen, a beszélgetésen, a kapcsolatépítésen van, és persze ezek mentén, ezek hatására később üzletet is kötünk.

A szakember kiemelte: csapatuk oszlopos tagjaiként dr. Pákay Péter és dr. Bogdán Csaba szintén oroszlánrészt vállalt az esemény előkészítésében, és a Football Forum hatására nyitottak bátrabban a nemzetközi vonal irányába a Sport Forum Hungaryn is. Így idén a mintegy száz előadó negyven százaléka már külföldi lesz – ők angol nyelven adnak elő, ezeken szinkrontolmácsolás lesz az érdeklődők segítségére –, de rajtuk kívül is számos magyar szakember hoz még be saját előadására külföldi példákat.

Tavaly az első ilyen konferencián 650 érdeklődő vett részt, a szervezők az akkori sikeres rendezésből kiindulva most nyolcszáz fővel számolnak, akik ezúttal is „a magyar sportélet egyik szentélyében, a Puskás Arénában” vendégeskedhetnek – tette hozzá Dudás Hunor. Kiemelte: a nemzetköziséget elsősorban a V4-es társországok képviselői, lengyel, cseh és szlovák előadók jelentik majd, de az erős térségi fókusz mellett több nemzet, például svéd, finn, dán is képviselteti magát.

A Sport Forum Hungary október 19-én, csütörtökön 9 órakor kezdődik, az előadások, kerekasztal-beszélgetések párhuzamosan három teremben zajlanak, egészen 18.30 óráig, de maga az esemény ezzel még nem ér évegt.

(További részleteket és információkat a rendezvény honlapján, a sportforumhungary.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.)

A tavalyi konferencia legnagyobb érdeklődésre számon tartott záró eseményeként Dárdai Pál, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, a Hertha BSC vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros futballcsapatának akkori vezetőedzője és Varga Sándor menedzser kötetlen hangvételű, a sportágon, a szakmán is túlmutató, szinte már sztorizgatós beszélgetést folytatott.

Szinte már dzsembori hangulat uralkodott, annyi érdeklődőnk volt, hogy fürtökben lógtak még az ajtóban is. Ezt tovább gondolva idén is szervezünk hasonló, könnyedebb beszélgetést olyan volt válogatott labdarúgók bevonásával, akik kiemelkedő szerepet játszottak a közelmúltban hazánkban. Így vendégünk lesz Szalai Ádám, Király Gábor, Hajnal Tamás és Gera Zoltán, de generációjukból még más társtól is van ígéretünk a részvételre. Bennük a kiemelkedő játékoskarrier mellett az is közös, hogy annak lezárását követően külföldi tapasztalataikra is építve fontos szerepre hivatottak a magyar labdarúgásban.

Papp Gábor kiemelte: amíg Dudás Hunor elsősorban a sport profi szegmensére összpontosított munkájuk során, addig neki a szabadidős sporttevékenységek és az operatív megvalósítás jutottak osztályrészül.

„És itt mindjárt az elején ki is emelném, hogy sokan nem tekintik sportolásnak azt a rendszeres mozgást, amit végeznek, pedig jól érzik magukat és egészségesen élnek. A lényeg itt igazából az aktivitáson van, annak mikéntje és intenzitása már csak ezt követően válik érdekessé. Az első lépés viszont feltétlenül az, hogy a fotelben, kanapén ülő emberből ismét aktív, tevékeny személy váljon.”

Papp Gábor, a Sport&Move szabadidős platform alapítója felhívta a figyelmet:

a versenysport és a szabadidősport nincs meg egymás nélkül, a sportszakemberek és a sportolók számára fontos feladat az együttműködés, a közös fejlesztések és az integrációs törekvések!

„Aligha árulok el nagy titkot azzal, és vállalkozom bátor kijelentésre, amikor azt mondom, hogy a kölcsönös ráhatás megkérdőjelezhetetlen. A profi sport az amatőr utánpótlás alapjaira épül, abból táplálkozik, míg egy sikeres sportág vagy sportoló nem csak példaképpé válik, hanem sokak számára motivációt jelenthet. A fiatalabbak számára általában a kezdésre, a közösségi élményekhez és megalapozott fitt élethez, az idősebb korosztályoknak pedig az egészségben töltött boldog, hosszú élethez jelent motivációt.”

Papp Gábor hozzátette: a konferencián korunk olyan sláger témáit sem hagyták körön kívül, mint a digitalizáció, a mesterséges intelligencia vagy a fenntarthatóság.

„Nagyon széles a skála, amelyen az előadóink, illetve a témáink mozognak. A sportvezetés képviselőit ugyanúgy megtalálni, mint sportági szakszövetségek közelmúltban megválasztott, sportolóként kifejezetten sikeres vezetőit. De lesznek előadások sporthoz köthetően egyebek mellett tudományos, marketing vagy éppen szponzorációs témában is. A digitalizáció XXI. századi, egyre erőteljesebb térnyerése már évek óta tart ugyan, de a mesterséges intelligencia mégis új szintlépést jelenthet ebben, ez ugyancsak szerepel a repertoárunkban. Miként az is, külföldi példákat alapul véve, hogy egy új sportág, vagy infrastrukturális fejlesztés miként épül be egy térség életébe, ott hogyan találja meg a helyét, különös tekintettel a fenntarthatóságra, a minél hatékonyabb, gazdaságosabb kihasználtságra.”

A minden bizonnyal idén is nagy érdeklődésre számon tartó, eseményt csak részben lezáró talkshow után kerül sor a Sport Forum Awards díjátadóra, amelyen 12 kategóriában kapnak elismerést az arra érdemesek, ebből három nemzetközi. A 12 kategória közül hatra pályázni lehet, másik hatot pedig komoly kiértékelő rendszer alapján ítélnek meg.

(Borítókép: Papp Gábor és Dudás Hunor. Fotó: Németh Kata / Index)