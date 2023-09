„Sport egy életen át!” mottóval indul az új program

Ez a szemlélet azt hangsúlyozza, hogy a testmozgás és a sport nemcsak az egészségmegőrzés szempontjából fontos, hanem az életminőség javítása, a fizikai és mentális jólét fenntartása, valamint a szociális kapcsolatok építése és ápolása szempontjából is.

A Puskás Arénában szombaton délelőtt tartott sajtóeseményen Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára kiemelte: amióta irányításával megkezdték működésüket, minden fórumon hangsúlyozzák, hogy „ne csak sportnemzet, hanem sportolói nemzet is legyünk”.

A mai napon fordulóponthoz érkeztünk a program tényleges beindításával, amelynek legfőbb célkitűzése egyszerűen megfogalmazható: sport egy életen át. Szeretnénk, ha minél több ember életének lenne szerves része a sport, hogy az mindennapjai rendszeres részévé váljon. Sok hatástanulmányt olvastunk, sok szakemberrel egyezettünk ebben a kérdésben, és arra a következtetésre jutottunk, hogy nekünk nem az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatnunk, ez nem a mi feladatunk, nekünk arra van lehetőségünk, hogy biztosítsunk számukra egy olyan rendszert és infrastuktúrát, hogy ez könnyen elérhető legyen számukra.

A Sportoló Nemzet Program kulcseleme, hogy a közösségi sport szervezetten, intézményes keretek között is helyet találjon magának. Ennek érdekében a nagyközönség előtt megnyitják a sportegyesületek létesítményeinek kapuit, de rendelkezésre áll az NSÜ által üzemeltetett létesítménypark is, valamint azokban a sportinfrastruktúra kihasználtságának növelése, továbbá a tanintézmények tornatermének tanrenden kívüli, közösségi sportra történő használata, illetve az iskolai testnevelés órák megtartása sportlétesítményekben is a program szerves része.

Ezek egyik elemeként ma 17 órától a Puskás Arénában rendezik meg a LED'S RUN éjszakai futást, amelyen két távon (1,5 és 5 km, előbbi csúsztatott rajtja 19, utóbbié 20 óra) indulhatnak az érdeklődők, akik a létesítmény olyan részeire is eljuthatnak, amelyre egyébként nézőként érkezve egy mérkőzésre nem lenne lehetőségük. A rendezvényre 3300 résztvevő regisztrált, akik a versenyközpontban a rajtszám átvételekor egyedi technikai pólót és világító eszközöket (karkötő, szemüveg, habrúd) kapnak, amivel beragyogják majd a Puskás Arénát.

Schmidt Gábor, a sportért felelős államtitkárság sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára a program legfontosabb elemének a közösségépítő erejét tartja, valamint azt, hogy életre szóló élményeket is képes adni.

A program kapcsán bevezetésre került a Sportoló Nemzet Klubkártya, amelyre már közel 7000 sportbarát regisztrált. Ők már élvezhetik a klubtagsággal járó előnyöket: kedvezményesen vásárolhatnak belépőt számos sportlétesítménybe, illetve juthatnak jegyhez egyes sporteseményekre. A klubtagok hírlevélben tájékoztatást kapnak az ingyenesen elérhető sporteseményekről és a közösségi sportolással kapcsolatos információkról, adatbázisokról. A kedvezmények köre a jövőben folyamatosan bővül majd, hogy a mozgás élethosszig tartó program lehessen mindenki számára.

Az Európai Sporthét alkalmával a napokban már megnyitották kapuikat a sportegyesületek – ezeken 10 helyszínen már a Sportoló Nemzet-logó is megjelent –, ehhez kapcsolódóan Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke kiemelte: már eddig is sikeres napokon vannak túl, és a sporthét még nem is ért véget.