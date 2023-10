Úgy hozunk döntéseket az életben is, ahogyan a sakktáblán lépünk

„Ahogyan a sakktáblán, úgy az életben is mindig minden folyamatosan változik, ezért akkor hozhatunk jó döntéseket, ha átlátjuk és képesek vagyunk alkalmazkodni az adott helyzethez, úgy, hogy közben jól érezzük magunkat a bőrünkben. Szerintem a magabiztosság és a rugalmas gondolkodás elengedhetetlenek a sikeres élethez. Ezért fontos, hogy ezeket a képességeket minél hamarabb elsajátítsák a gyerekek is. Ez a játék, azaz a sakk, felkészíti őket arra, hogy mindig megtalálják a helyes utat, amikor nehéz döntések előtt állnak” – mondta Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női játékosa, a fesztivál alapítója a szervezők közleményében.

A Morgan Stanley támogatásával megrendezett Világsakkfesztivál több meglepetést is tartogat idén a nagyközönségnek, ezért a szervezők most először egy teljes hétvégét szentelnek a sakk köré épülő programoknak, versenyeknek és előadásoknak.

Sikeres vezetők, jó döntések

A fesztivál sakk oktatási csúcstalálkozójának (Educational Chess Summit) védnöke, Dana Reizniece-Ozola, Lettország korábbi gazdasági és pénzügyminisztere, női sakknagymester szerint az a vezető hoz jó döntéseket, aki gyorsan tud reagálni a változásokra és a saját területükön kiemelkedő emberekkel veszi körül magát.

„Olyan ez, mint a sakkban. Nem kérheted a futót, hogy ugorjon huszárként, vagy a gyalogot, hogy legyen királynő. Minden embernek megvannak az erős oldalai. Fontos, hogy vezetőként segítsük őket a fejlődésben, és akkor ők is segíteni tudnak nekünk a céljaink elérésében.”

Onnantól kezdve, hogy reggel kinyitjuk a szemünket, több tízezer döntést hozunk meg a nap folyamán, de vajon milyen képességek kellenek a jó döntésekhez, és hogyan tudjuk ezeket fejleszteni az oktatásban a sakk segítségével? Többek közt ezeket a kérdéseket járja körül az idei sakk oktatási csúcstalálkozó kerekasztal-beszélgetésén Polgár Judit, Majosházi Linda családjogi bíró, Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője és Leontxo García újságíró, oktatási szakértő október 15-én, online.

„Ahogy egy sakkjátszma, úgy az üzleti élet is döntések sorozata – a pénzügy világában pedig gyakran még nagyobb tétje van egy-egy döntésnek, mint a táblánál. A sakk sok más készség fejlesztése mellett azért is hasznos, mert jobb döntéseket hozhatunk általa akár időkényszerben, bizonytalan, nehéz helyzetekben is. Nem véletlen, hogy számos amatőr sakkozó és aktív versenyző van a Morgan Stanley több mint 3000 budapesti munkatársa között, köztük Ács Péter nagymester, az aktuális magyar bajnok és a 2024-es sakkolimpiára készülő magyar válogatott kapitánya is. Belső sakkbajnokságunkra évről évre többen jelentkeznek, és büszkén támogatjuk immár ötödik éve a Világsakkfesztivált is” – nyilatkozta Fogarasi Norbert, mesterjelölt sakkozó.

Bajnokok a sakktábla mögött

A chess.com élőben közvetíti a különleges e-sport-eseményt, a sakktriatlont, ahol négy vegyes csapat három versenyszámban méri össze tudását. A rendhagyó triatlonon olyan sakkolimpikon párosok (Polgár Zsófia & Yona Kosashvili, Alessia Santeramo & David Howell, Gaál Zsóka & Berkes Ferenc, Miguel Illescas & Olga Alexandrova) vesznek részt, akikkel a jövő évi budapesti sakkolimpián is találkozhatunk.

A Világsakkfesztivál első közösségi sakkmérkőzésén élőben a Nemzeti Galériában a bajnokok ezúttal a közönségre bízzák a döntéseket.

A fesztivál első napján a nagy sakktáblán két sakkozó – Tania Sachdev indiai bajnok, sakkolimpiai bronzérmes, influenszer és Alessia Santeramo olasz bajnok, sakkolimpikon, streamer – méri össze erejét, akik követőiket, valamint a budapesti helyszínen Polgár Juditot és a közönséget is bevonják a sakkpartiba.

Modern lehetőségek az oktatásban: sakk és mesterséges intelligencia

A rendhagyó sakkmérkőzések és közösségi játszmák mellett idén is nagy hangsúlyt kap a sakk oktatásban betöltött szerepe, külön kiemelve a mesterséges intelligenciát mint fejlesztőeszközt. A fesztiválon neves hazai és nemzetközi szakemberek osztják meg tapasztalataikat és felfedezéseiket a nagyközönséggel.

Shameed Sait mesterségesintelligencia-szakértő előadásából kiderül, hogy a hagyományos sakkjáték és a modern technológia együttesen hogyan képes megújítani a jövő oktatási módszereit, valamint bevezet a személyre szabott, dinamikus, játékalapú fejlesztés rejtelmeibe. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus pedig többek közt arról fog beszélni, hogyan lehet a gyermekeknél a döntéshozatalban fontos képességeket, mint az érzelemkontrollt vagy a logikát, a sakk által fejleszteni.

A technológia mellett a Sakkpalota-program is fejlődött az évek során. Idén lesz 10 éve, hogy több iskolában és óvodában is elindítottuk ezt a különleges fejlesztő módszert. A jubileumi alkalomból új könyvsorozatot készítünk, amelynek első kötetét a fesztiválon mutatjuk be – árulta el Polgár Judit.

A kétnapos 9. Világsakkfesztivál az izgalmas előadások és játékok mellett számos interaktív programot kínál a látogatóknak. Dönts jól, és látogass el az ingyenes fesztiválra!

A 2023-as Világsakkfesztivál programjáról bővebb információkat az esemény honlapján olvashat.