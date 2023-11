Még az apukája kísérgeti a 17 éves világ- és Európa-bajnokot

Sorozatunkban olyan tizenéves reménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik fiatal koruk ellenére akár már a párizsi olimpián meghódíthatják a világot, vagy legalábbis letehetik névjegyüket. Persze, addig még sok víz lefolyik úgy a Dunán, mint a Szajnán, ráadásul mindenekelőtt ki kell vívni az olimpiai kvalifikációt. Sorozatunk első szereplője, a 17 éves létére már sokszoros felnőttválogatott pólós, Hajdú Kata előtt is ez a legközelebbi cél.

Hajdú Kata, az UVSE minden létező korosztályos világ- és Európa-bajnoki címmel büszkélkedő vízilabdázója már tavaly, alig túl a 15. születésnapján szenzációt okozott azzal, hogy a világkupa szuperdöntőjében az amerikaiaknak egy, a spanyoloknak két gólt lőtt. Bíró Attila, az időközben leváltott szövetségi kapitány annak idején bátran adott lehetőséget a fiataloknak, ő hívta meg Hajdú Katát a felnőttválogatottba. És az ifjú pólós most újra szeretné bebizonyítani, hogy a szakember utódjainál is helye van a keretben.

Állandó bizonyítási kényszer

„Igen, mert az élsport már csak olyan, hogy az embernek állandóan bizonyítania kell, nem lehet megélni a múltbeli eredményekből – magyarázta a Csanádi Árpád Sportiskola 11. osztályos tanulója. – És most, hogy új szövetségi kapitányunk van, ráadásul mindjárt, kettő Mihók Attila és Cseh Sándor személyében, javában folyik a casting. Eddig már három ismerkedő edzésen vagyunk túl, mindegyiken más szereplőkkel. Az új szakvezetők minden szóba jöhető játékost ki akarnak próbálni, ez érthető, ezért nem is esett rosszul, hogy a háromból csak az egyik keretedzésre hívtak meg.”

Előző este még rangadót nyertek az UVSE-vel Dunaújvárosban, vagyis nem volt éppen kipihent, de ehhez már hozzászokott. Három éve egyfolytában ott van a tűzvonalban, pihenő, vakáció nélkül.

Nyaralás nélküli nyarak

„Aki ennyi nyarat kibír pihenő nélkül, mint én, annak meg se kottyan egy rangadó utáni keretedzés – mondja mosolyogva, a 17 évesek minden természetes magabiztosságával. – Idén sem volt nyaralás, most már nem is lesz, mert benne vagyunk a darálóban, de azt szoktam mondani, majd a sírban pihenek. Ez az én jelmondatom.”

Hajdú Kata idén vezéregyénisége volt a törökországi Manisában U17-es Európa-bajnokságon aranyérmes válogatottnak, a döntőben négy gólt vágott a rettegett spanyoloknak. Akiket a felnőttmezőnyben évek óta nem tudunk legyőzni.

„A csoportban 15–8-ra vertük őket, az olaszokat hat góllal, majd a döntőben 11–8 volt az eredmény a javunkra – idézte fel a manisai szép napokat. – Mindkét ellenfelünknél több felnőttválogatott játékos is szerepelt, szóval nem akárkiket győztünk le.”

Manisába egyébként édesapja is elkísérte, hiszen Hajdú Katának közvetlenül Fukuokából, a felnőtt-világbajnokságról kellett a csapat után utaznia. Ennyit a nyári vakációról…

A portugáliai Coimbrában, a szeptemberi U20-as világbajnokságon is Hajdú Katáék nyakába akasztották az aranyérmeket. A változatosság kedvéért itt is a spanyolokat verték a döntőben, 13–10-re.

Végigverték Európát és a világot

„Plusz az olaszokat és az amerikaiakat is megvertük, tehát egyértelmű volt az elsőségünk – jelezte hősünk. – Külön öröm, hogy az UVSE-s klubedzőnk, Benczur Márton volt a szövetségi kapitány.”

Belefért még a nyárba a világkupa szuperdöntője a kaliforniai Long Beachben, ahol ugyan csak a negyedik helyen végzett a válogatott, de…

„De ennek a túrának minden percét élveztem – mondta a fiatal pólós sugárzó arccal. – Először jártam Amerikában, óriási élmény volt. Ezt csak azért mondom, hogy nehogy bárki is azt higgye, panaszkodom a sok utazás és az elmaradt vakációk miatt.”

Hajdú Kata különben, ha bárki is kétségbe vonná, imád vízilabdázni. Ötévesen az úszással kezdte, ahogy legtöbb sorstársa, majd hat év elteltével kezébe vette a labdát is. Mondhatni, elkerülhetetlen volt a pályamódosítás, hiszen édesapja is pólózott, a nővére pedig még most, 22 évesen is vízilabdázik az ob I-ben, a III. Kerület csapatában. Kata egyszerre áll helyt a felnőtt és az ifjúsági bajnokságban, edzés, tanulás, mérkőzés, nagyjából ez a heti rutin.

„Azért mostanában egy kicsit kezd kijönni rajtam a fáradtság, de sebaj, ezt is egy újabb kihívásnak tekintem, mint ahogy azt is, hogy meg kell harcolnom a válogatott keretbe kerülésért – mondta a sportág budapesti fellegvárának, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda előcsarnokában. – Január 3-án kezdődne Izraelben az Európa-bajnokság, az a következő nagy erőpróba, már ha egyáltalán meg tudják rendezni Izraelben. Ahol, ugye, jelenleg dúl a háború.”

Ahhoz, hogy kvalifikációt szerezzen az olimpiára a válogatott, meg kellene nyerni az Eb-t, vagy a már kijutott két ország (Hollandia, Spanyolország) után a legjobb helyezést kell megszerezni.

A vereség nem opció

„Én a második opcióval nem számolok, nekem az a célom, hogy megnyerjük az Eb-t, bárhol is rendezzék – mondja Kata. – És az az igazság, hogy az olimpiát illetően is ugyanez a célom.

Kisgyerek korom óta erről álmodok, ezért kelek reggelente, ha kell, négy órakor, csak az olimpiai aranyérem lebeg a szemem előtt. És amikor esetleg fáradt lennék, ebből az álomból merítek erőt.

Hiába vagyok kifacsarva, hiába kellett a coimbrai U20-as vb után Bajnokok Ligája-meccseket játszanunk, mind a négyet megnyertük. A fáradtság nem opció.”

Hajdú Kata nem túl jól élte meg Bíró Attila szövetségi kapitány menesztését, de hát a sport már csak ilyen. A játékosnak az a dolga, hogy játsszon, bárki is az edzője.

„Sohasem fogom elfelejteni, hogy tizenöt éves koromban Birge hívott be a felnőttválogatottba – emlékezett az UVSE klasszisa. – Ahogy már említettem, most Cseh Sándornak és Mihók Attilának kell bizonyítanom, nincs ezzel semmi baj. Most tudtam meg, hogy Hosszú Katinkának, a háromszoros olimpiai bajnok úszónak az volt a jelmondata, hogy »a kemény munka mindig kifizetődik«. Ezt angolul is tudom, »hard work always pays off«, a suliban angolul tanulunk. Meglehet, előbb-utóbb felvarratom a karomra ezt a mondatot, annyira tetszik.”

Varga Dumi a példakép

Ha már Hosszú Katinka szóba került, arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ki Hajdú Kata pólós példaképe? Rövid töprengés után kaptuk meg a választ:

Varga Dumi. Vagyis hát Dénes, egy olimpiai bajnokot ne becézzünk. Mérhetetlenül tisztelem az elszántságáért és azért az alázatért, ahogy szeretett sportágát kezeli. Emlékszem egy nyilatkozatára, amikor a fukuokai világbajnokság megnyerése után azt mondta, szeretne még fejlődni, ráférne, hogy javuljon a blokkja. És ezt a világ szerintem legjobb vízilabdázója mondta! Fantasztikus!

Hajdú Kata roppant hálás a csanádis tanárainak, amiért mindenben támogatják.

„Az osztályfőnökömet, Rúzsa Sándorné Szabó Juditot mindenképpen név szerint is meg kell említenem, mert nagyon sokat köszönhetek neki, mint ahogyan Rúzsa Sándor igazgató úrnak is” – hangsúlyozta Kata, akinek a bizonyítványában a 4-es és az 5-ös érdemjegyek váltogatják egymást.

A korosztályos világ- és Európa-bajnok ifjú hölgynek minden idejét és gondolatát kitölti a vízilabda, egyelőre nem gondolkozik azon, hogyan tovább a tanulással az érettségi után. Addig különben is hátravan másfél év, hiszen most még csak a tizenegyedik évfolyamot tapossa.

És ebbe a másfél évbe belefér a párizsi olimpia is, ahol még bőven tinédzserként, de már hivatalosan is nagykorúként valóra válthatná gyermekkori álmát.

(Borítókép: Hajdú Kata 2023. áprilisban. Fotó: Szollár Zsófi / Index)