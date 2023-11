Húszmilliárd forinttal támogatja a kormány az olimpiai felkészülést

A Magyar Olimpiai Bizottság a rendes éves működési költségén felül 1,289 milliárd forintos támogatásban részesül annak érdekében, hogy biztosítsa a jövő évi ötkarikás játékokra való kiutazást, az ott-tartózkodást és a felszereléseket.

A nemzeti versenysport-program keretein belül a 46 olimpiai sportág szövetsége tavaly összesen 15,919 milliárd forint támogatáshoz jutott, ez körülbelül másfél milliárddal nőhet azzal, hogy a keretösszeg 500 millió forinttal emelkedik, és minden szövetség ötmillió forintot kap egy-egy olimpiai kvóta után.

Schmidt Ádám kiemelte, mivel eddig 58-an szereztek indulási jogot a párizsi játékokra, egy feltételezett, körülbelül 160 fős létszám nagyjából 800 millió forintos támogatást eredményezne a kvalifikációs időszak zárultakor.

A sportállamtitkár hozzátette: a kvótaprémium a szövetségekre vetítve nem egységes, így talán igazságtalan is, de a sportágak rendkívül szerteágazó körülményeit figyelembe véve igyekeztek kidolgozni egy ösztönzőleg ható komplex rendszert.

Fotó: MTI Schmidt Ádám

A harmadik támogatási kör keretein belül 350 millió forintot különítettek el a tatai edzőtábor klimatizálására, eszközbeszerzéssel pedig 600 millió forint értékben segítik a szövetségeket.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke hangsúlyozta, ennek a támogatásnak köszönhetően anyagi akadálya nincs az eredményességnek. Hozzátette, szeretnék mindenképpen túlszárnyalni a tokiói 173 fős sportolói létszámot, ez viszont nagyban függ majd attól, hogy a férfi vízilabdázók mellett mely csapatoknak sikerül kivívni az indulást. Személy szerint 160-180 fős magyar csapattal lenne elégedett.

A MOB elnöke megjegyezte, nemcsak az ország presztízse miatt fontos a magyar csapat létszámának nagysága, hanem azért is, mert ettől függ, milyen súllyal kezelik a csapatot, például a szállások kiosztásánál.

Az MOB-elnök emlékeztetett: máris 12 sportág, valamint szakág rendelkezik olimpiai kvótával, a célként kitűzött kvóták harmadát-negyedét pedig már be is gyűjtötték a magyar sportolók Párizsra. Gyulay Zsolt kiemelte: különösen büszkék arra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Sanghaj mellett Budapestet kérte fel az új olimpiai sportágak egyik kvalifikáló versenyének megrendezésére, amely itthon is népszerűsítheti, illetve lendületet adhat ezeknek a feltörekvő városi sportoknak, ahol amúgy értékes kvótákhoz juthatnak a változásokra gyorsan és ügyesen reagáló nemzetek.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) számára 300 millió forint támogatás biztosított. Szabó László, az MPB elnöke elmondta, ez az összeg teljes egészében fedezi a magyar paralimpiai csapat részvételét, beleértve az utazást, biztosítást, sportruházatot és egészségügyi ellátást. Az elnök elmondta: már 12 kvótával rendelkeznek a magyar parasportolók, és kimondottan jó esélyük mutatkozik, hogy megvalósítsák tervüket: minden idők legnépesebb magyar paralimpiai küldöttsége álljon rajthoz, majd minden idők legjobb magyar paralimpiai szereplését érje el. Hozzátette: a 22 sportág közül 17-ben már van magyar kvótás, illetve minden valószínűség szerint lesz magyar induló. Szabó László hangsúlyozta, hogy nemcsak szélesíteni, hanem mélyíteni is igyekeztek a magyar paralimpiás vonalat, így tekvandóban és tollaslabdában először lehet magyar paralimpiai résztvevő, lovassportban pedig hosszú kihagyást követően.

A sportvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a paralimpiai gyors tempóban közelít az olimpiához, már ami a résztvevő nemzetek számát illeti. Amíg Tokióban 164 nemzet képviselői indultak – közülük 81 távozott éremmel a tarsolyban –, addig Párizsban ez a szám 180 is lehet, amely már „megközelíti, alulról súrolja” az olimpiai létszámot.

Vogel Soma még mindig csak szokja, hogy a válogatottnál is első számú kapus

Az eseményen részt vett két, már biztos olimpiai és paralimpiai induló. Vogel Soma, a fukuokai világbajnokságon aranyérmes férfi vízilabda-válogatott kapusa arról beszélt, az együttesnek nagy könnyebbséget jelent, hogy a lehető leghamarabb biztosította párizsi részvételét, így a közelgő Európa-bajnokságon és világbajnokságon lehetősége lesz a fejlődésre, összeszokásra. Vogel hozzátette: Tokióban a lelátón ülve inkább kívülállónak érezte magát, a budapesti vb-től viszont kapusposzton ő az első számú választás a magyar válogatottban. Így döntő érdemeket szerzett az Eb-ezüstérem, majd a vb-aranyérem megszerzésében. A kapus szerint még mindig szokja ezt a helyzetet, hogy stabil tagja a kezdőcsapatnak, de az említett két siker elég jó alapot biztosított számára, hogy beleszokjon az új feladatkörébe, miként ahhoz is, hogy az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel folytassa a munkát.

A Tokióban aranyérmes Konkoly Zsófia már a harmadik paralimpiájára készül, mint elmondta, ennyire korán még ő sem szerzett kvótát, és bízik az újabb sikeres szereplésben. Konkoly felidézte az idei vb-részvételét, amely betegsége miatt sokáig bizonytalan volt. Ott aztán végül nem csak elindult, hanem győzött is, ahogy az úszó elmondta: annak is örült, hogy egyáltalán ott lehetett a medencében, a győzelem és a kvóta után öröme így megduplázódott. Párizsi szerepléséről annyit mondott: minden nap annak a gondolatával kel fel.

(Index/MTI)