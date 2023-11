Még mindig bizonytalan, hol lép pályára a magyar válogatott Bulgáriában

Mint arról beszámoltunk, a hét elején a bolgár szövetség jelezte, hogy a Magyarország elleni – november 16-án esedékes – mérkőzést Szófia helyett Plovdivban rendezik meg, méghozzá nézők nélkül, tehát zárt kapuk mögött. A döntés hatalmas felháborodást keltett a magyar szövetség és a válogatott szurkolói körében, akik így végül nem buzdíthatják személyesen Szoboszlai Dominikékat a sorsdöntő mérkőzésen.

A bolgárok tájékoztatása alapján azért kell nézők nélkül megrendezni a mérkőzést, mert a rendőrség nem tudja biztosítani a szófiai létesítményt. Érdekesség, hogy korábban a plovdivi stadion volt hivatalos helyszínként megjelölve, de mivel nem volt jó a stadion világítása, így került át Szófiába a találkozó, hogy aztán most újra Plovdiv legyen a rendező város.

Azóta a stadion világítása megjavult, de jött az újabb bökkenő, miszerint éppen felújítás alatt áll a stadion, gőzerővel zajlanak a munkálatok, és november 13. és 20. között nem ajánlatos mérkőzést rendezni a létesítményben, mivel éppen akkor helyezik el az új tetőszerkezet legfontosabb elemeit.

Pénteken a bolgár szövetség igazgatója, Georgi Ivanon, a plovdivi stadiont felújító cég vezetője és a helyi rendőrség egyeztetést tartott, mi legyen végül a mérkőzéssel, de helyi információk szerint döntés nem született, a helyzet még mindig bizonytalan.

A MEGBESZÉLÉSEN ÚJRA MEGERŐSÍTETTÉK A FELEK, HOGY NOVEMBER 13. ÉS 20. KÖZÖTT kifejezetten NEM AJÁNLOTT LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉST RENDEZNI A STADIONBAN, MIVEL A TETŐSZERKEZET JAVÍTÁSA MIATT BALESETVESZÉLYES a TERÜLETÉN TARTÓZKODNI.

A helyszínt be is járták a felek, ellenőrizték, a rendőrség tudja-e biztosítani a stadiont, de még mindig nem született hivatalos döntés, napokkal a mérkőzés előtt. Bolgár források arról számolnak be, hogy elképzelhető, végül Razgrad lesz a mérkőzés helyszíne, döntést pedig legkésőbb hétfőig ígérnek a bolgárok. Addig bizonytalan, hol lép pályára jövő csütörtökön a magyar válogatott.

Európa-bajnoki selejtezők, a további program

November 16., csütörtök

18:00: Bulgária–Magyarország

20:45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15:00: Magyarország–Montenegró

15:00: Szerbia–Bulgária

