Újra meghirdették a Berzeviczy Albert ösztöndíjprogramot

A BOM Alapítvány Berzeviczy Albert ösztöndíj programjára olyan olimpiai vagy paralimpiai kerettagok jelentkezését várják, akik önköltséges képzésben vagy állami ösztöndíjasként szeretnének felsőfokú tanulmányokat folytatni élsportolói karrierjük mellett. A benyújtott pályázatokat az előző évek gyakorlatához hasonlóan első körben a BOM Alapítvány sportszakmai bizottsága bírálja el majd a végső döntést a kuratórium tagjai hozzák meg.

A programra január 15-ig lehet jelentkezni az alapítvány weboldalán ( www.bomalapitvany.hu) megadott pályázati feltételek mellett. Az ösztöndíjprogramot működtető alapítvány eddig 144 sportolónak finanszírozta elejétől végéig a diploma megszerzését, és jelenleg is újabb 49, a tanulmányait még folytató ösztöndíjassal dolgozik együtt, többek között Ekler Luca paralimpiai bajnok paraatlétát, valamint Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes nyíltvízi úszót is.

Miért egyedülálló a BOM Alapítvány ösztöndíj programja?

A Berzeviczy Albertről, a MOB alapító elnökéről és a Magyar Tudományos Akadémia leghosszabb ideig regnáló elnökéről elnevezett ösztöndíjprogram a tanulmányok teljes hosszára biztosít anyagi hátteret, amit ráadásul nem szükséges évente újra megpályázni. Ezen túl pedig az ösztöndíjasok jogosultságot nyernek további két kiemelt programban való részvételre is.

A Menedzserek Országos Szövetsége és a BOM Alapítvány közösen idén indította útjára a legkiválóbb Berzeviczy Albert ösztöndíjasok számára a Magyar Sportért Mentorprogramot, mely során a hazai gazdasági és üzleti élet különböző területeinek kiválóságai dolgoznak párban az ország számára már eddig is megannyi sikert hozó sportolókkal, akik így olyan muníciót kaphatnak, amellyel könnyebben tudnak kilépni a munkaerő piacra. Emellett az ösztöndíjasoknak lehetőségük van arra is, hogy a sportkarrier befejezését követően a BOM Sportolói Karrier adatbázisán keresztül megtalálják új hivatásukat, és akár álláshoz is jussanak az Alapítványt anyagilag támogató cégeknél.

A BOM Alapítvány ösztöndíjprogramja kiegészíti a Magyar Olimpiai Bizottság idén életre hívott Kettős Karrier-programját. A MOB honlapja szerint egyrészt – valamennyi rendelkezésére álló eszközzel, a sportoló egyéni kompetenciái és helyzete figyelembevételével, szakmai szempontok szerint meghozott döntések alapján – segíteni szeretné a sportolókat a bennük rejlő potenciál kibontakoztatásában, másrészt hozzásegíteni az élsportolókat, hogy a hivatásszerű sportolásból a munkavállalóvá/vállalkozóvá válás átmenete a lehető legsimábban történhessen.