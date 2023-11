Két magyar dartsos biztos éremszerző a WDF-világbajnokságon

Ihász Veronika tavalyi fantasztikus világbajnoki szereplése után idén öt magyar kvalifikált a Darts Világszövetség, a WDF legrangosabb megméretésére. Ihász mellett ezúttal a férfiaknál tábla elé áll Kovács Patrik és Takács Gábor is, az ifjúsági fiúknál Borbély András elődöntőt, az ifjúsági lányoknál Turai Krisztina döntőt játszik, mivel a fiatalok tornájára korábban került sor, csak a végső meccseket rendezik a felnőttek viadalával együtt. Így az is biztos: legalább egy bronzéremmel és egy ezüstéremmel tér haza a csapat.

A december 2-től 10-ig tartó viadalt a hagyományoknak megfelelően a sportág bölcsőjének számító angliai Frimley Greenben, Lakeside-ban rendezik,

és Magyarország az egyetlen, ahonnan minden – férfi, női, ifjúsági fiú és ifjúsági lány – kategóriában kvalifikált versenyző a világbajnokságra.

A csapat december 1-jei utazása előtt Ihász Veronika arról beszélt, a tavalyi szereplése után immár elvárásokkal utazik az Egyesült Királyságba.

Csodálatos élmény ott állni a színpadon, de jobban izgulok, mint tavaly, szerintem ez most rosszabb. Szeretnék megint jó eredményt elérni, főleg, hogy kaphattam volna nehezebb sorsolást is.

Edzője, Rucska József szerint Ihász jó időben került hullámvölgybe, és kapott egy „pofont” a dániai világkupán, így most felfelé ível a formája, rendkívül komolyan veszi az edzést.

Takács Gábor elmondta, az elmúlt két hétben remekül ment a felkészülés, de a dartsosoknál meglehetősen ritka módon sérüléssel küzd. „Ínhüvelygyulladásom lett, fáj a könyököm és a vállam is. Most orvosról orvosra járunk, hogy a lehető legjobb állapotban legyek a világbajnokságra, bízom benne, hogy a viadalra már jobban leszek. A holland Moreno Blom lesz az ellenfelem, jól ismerjük egymást, Svájcban tavaly legyőztem, idén Budapesten visszavágott, remélem, ezúttal ismét az én javamra billen a mérleg. Utána a címvédő Niel Duffal kerülnék szembe, szeretnék odáig eljutni, és megmutatni vele szemben is, hogy mit tudok!”

Kovács Patrik higgadtan várja karrierje eddigi legnagyobb kihívását, amely kapcsán úgy fogalmazott: tulajdonképpen azóta készül a megméretésre, hogy elkezdett dartsozni.

Izgatott vagyok, nem ideges. Nem az utolsó héten kell felkészülni, nem most fognak az igazán nagy dolgok eldőlni, így adott, hogy jó formában érzem magam a verseny előtt. A sorsolással is meg vagyok elégedve, és mint mindenki, én is azt szeretném, a lehető legjobban érjen véget a versenyem – akár úgy, hogy mindenkin túljutok.

Turai Krisztina arra tért ki, az elmúlt pár hónap munkája már látszik a teljesítményén, hiszen ezüstérmet nyert a múlt hétvégén rendezett prágai WDF Youth Challengen.

„Nagyon pozitívan éltem meg a sikert, jót tett. A világbajnokságon Aurora Fochesato lesz az ellenfelem, aki kétszeres Európa-bajnok. Pár meccset játszottunk már egymással, a legemlékezetesebb ezek közül az idei, bécsi Youth Challenge, ahol 3–0-ra ellépett tőlem, de visszajöttem 3–3-ra, de végül kikaptam tőle. Úgy érzem, ez egy olyan vereség, amiből építkezhetek.”

Borbély András világbajnoki kijutása utolsó pillanatos meglepetés volt, hiszen ő nem az előzetesen rendezett tornán vívta ki az indulás jogát, hanem visszalépés miatt, világelsősége okán szerepelhet a legjobb négy között Lakeside-ban.

„Hektikus idényem volt, de az utóbbi pár hétben többet foglalkozok a dartsszal, és ami nagyon fontos, türelmesebb vagyok magammal, így a játékom jó irányba halad, bizakodva várom az utolsó napokat a vébé előtt. Hatalmas lehetőség, hogy az utolsó évben, amikor még ifjúsági versenyzőként indulhatok, színpadon bizonyíthatok.”

A Magyar Dartsszövetség elnöke, Balázs Gábor arra is kitért, hogy a lakeside-i világbajnoksággal egy időben zajlik szintén London agglomerációjában

a paradarts vb, ahol három magyar játékos indul. álló kategóriában Nagy Zoltán és Fehérvári György, a kerekesszékesek között pedig Orbán Dávid méreti meg magát.

A magyar játékosok tudásáról elmondta, annyira sűrű a mezőny, hogy ugyanazzal a játékkal ki lehet kapni az első fordulóban, de meg is lehet nyerni a tornát. A szövetség épp ezért nem gyakorol nagyobb nyomást rájuk, hiszen néhány évvel ezelőtt az is elképzelhetetlen lett volna, hogy ennyien kijussanak a WDF legrangosabb viadalára.

(Borítókép: Kovács Patrik. Fotó: Papajcsik Péter/Index)