Felmentették a doppingbotrányba keveredett magyar úszónőt

A fejleményekről a Magyar Úszó Szövetség számolt be egy közleményben. Azt írták, hogy hétfőn a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) egyoldalúan és azonnali hatállyal visszavonta a CAS-hoz (Nemzetközi Sport Választottbíróság) benyújtott fellebbezését, amivel

végérvényesen és jogerősen elismerték, hogy a magyar kiválóság soha nem követett el doppingvétséget, mindig is tisztán versenyzett, nem élt semmilyen tiltott teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel, és ejtették az ellene felhozott vádakat.

A közleményben felidézték, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó doppingügyével párhuzamosan egy másik magyar úszót is megvádoltak doppingolással biológiai útlevele alapján.

Jogszabályi korlátozás miatt az utóbbi versenyző neve a széles nyilvánosság előtt eddig nem lehetett ismert. Azonban a Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) mai hivatalos tájékoztatását követően Ilyés Laura immár maga kívánta informálni a közvéleményt és a magyar sport szereplőit arról, hogy az ellene felhozott vádak valótlanok, jogilag is alaptalanok, azaz Ilyés ártatlanságához és tisztaságához semmilyen kétség sem férhet – írta a Magyar Úszó Szövetség.

Az úszónő így nyilatkozott

A szövetség ismertette Ilyés Laura nyilatkozatát is. „2022. szeptember 1-jén kaptam az első levelet, és mivel soha nem nyúltam tiltott szerhez, vagy használtam tiltott módszert, meg sem fordult a fejemben, hogy bármi gond lehet. 2022 novemberében rövid pályás magyar bajnoki címet nyertem kétszáz pillangón, karrierem legjobb eredményét értem el, sajnos ezt a lendületet törték meg, amikor felfüggesztettek” – fogalmazott az úszónő, hozzátéve:

Nem titkolom, pszichiáter segítséget kellett igénybe vennem, annyira megtört ez az alaptalan vád és az igaztalan eljárás. Hosszú hónapokon után, idén májusban felmentettek első fokon, ezért vissza tudtam térni szeretett sportágamhoz.

„Borzalmasan nehéz volt mentálisan és fizikálisan is ez a folyamat, nem titok, szégyelltem, hogy nem tudok teljesíteni edzésen, de az időt nem tudtam felgyorsítani. Az idei Egyetemi Világbajnokságra (Universiade) próbáltam tisztességesen felkészülni, ahogy csak tőlem telt, majd döbbenetemre három nappal a verseny előtt kaptam kézhez a WADA fellebbezését. Ilyen igaztalan vádak és nyomasztó terhek ellenére is kilencedik lettem egy olyan számban, 400 vegyesen, amiben nem vagyok a legjobb. Bő egy éve zajlott velem szemben ez az eljárás, ami mind fizikailag, mind mentálisan megterhelő volt, nem kívánom senkinek, mivel szinte hétről hétre kellett tervezni a jövőmet, és nem tudtam, mi vár rám a következő nap” – mondta Ilyés Laura.

Arról is beszélt, hogy a SOTE hallgatójaként miként élte meg a történteket. „Nagyon büszke vagyok arra, hogy Gyarmati Andrea után 46 év óta én vagyok az első válogatott úszó, aki az orvosi egyetemen tanulhat. Bár a jövőmet az orvoslásban képzelem el, amit nagyon szeretek, és sikeres is vagyok a tanulmányaimban, mégis egy méltó lezárást szerettem volna egy olimpiai szerepléssel, hogy megérje az a tizennyolc évnyi versenyúszás. Őszintén hálás vagyok a családomnak, Nagy Zsigmond sportjogásznak, az orvosoknak, a Magyar Úszó Szövetségnek, Kovács Ottó edzőmnek és Zala Györgynek a támogatásukért, és különösen azért, hogy végig hittek az ártatlanságomban, az igazamban.”

Az első fokú ítélet után még harcolni kellett

Annak ellenére, hogy az első fokon felmentő határozat született, a WADA, mint legfőbb doppingellenes szervezet, változatlanul fenntartotta a doppingvádat, és fellebbezett a Nemzetközi Sport Választottbíróság előtt. A WADA jogorvoslati kérelmét követően a bíróság Ilyés Laurának alig 20 napot adott a válaszra, védekezésének elkészítésére és benyújtására.

Ezt az Ilyés mögött álló szakértői csapat rövid időn belül elkészítette és szabályosan be is nyújtotta a CAS részére. A bíróság már ki is jelölte a tárgyalás napját és James Drake-et is az ügy bírájának – aki jelenleg egyébként talán a legnagyobb figyelmet kiváltó, a pekingi téli olimpián kipattant ügyben is érintett, hiszen ő dönt majd a tizenéves orosz műkorcsolyázó, Kamila Valijeva sorsáról.

Ilyés Laura ügye ugyanakkor nem jutott el Drake bíró tárgyalóterméig: a védelem, azaz a szakértői csapat által benyújtott jogi és egészségügyi védekezés ismeretében, két hónapnyi elemzést követően a WADA nemes egyszerűséggel kapitulált, és egyoldalúan és azonnali hatállyal visszavonta a jogorvoslati kérelmét és ejtette Ilyés Laura elleni vádakat. A CAS elé kerülő ügyekben szinte példa nélküli, hogy a WADA már a tárgyalást sem várta meg és visszavonulót fújt – írta a szövetség.

Hozzátették, a WADA fellebbezésének visszavonása igazolja Ilyés Laura megkérdőjelezhetetlen ártatlanságát, valamint a hazai szakértők hozzáértését, szakmai hitelességét és érdekképviseleti erejét szemben a svájci ügyvédekkel megerősített Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel. „A sikerhez vezető úton kiemelten fontos volt a helyes jogi stratégia, taktika és szakmai hitelesség, amely a valamennyi magyar sportoló és sportvezető számára példaként szolgálhat. Az ügy komoly tanulságokra mutat rá, amely különösen Párizsra készülő leendő olimpikonok számára lehet figyelemre méltó” – közölte Nagy Zsigmond nemzetközi jogász.

Amellett, hogy rendkívül boldogok vagyunk, rengeteg további tanulsággal is szolgál az ügy [...] óriási elégtétel mindannyiunk számára, hogy most végérvényesen kiderült: Laurát ártatlanul vádolták meg, tisztán készült és versenyzett. Őszintén remélem, sikerül valóra váltania nagy álmát, és bekerülnie az olimpiai csapatba

– mondta az esetről Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke.