A világ húsz legszebb sportlétesítménye között a Puskás Aréna

Újabb rangos elismerésben részesült a Puskás Aréna, a világ húsz legszebb sportlétesítménye közé választották. Egy olyan listára került fel a nemzeti stadion, amelyen európai létesítmény is alig van, ez is mutatja, mekkora eredmény ez – árulta el Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Sportkonferenciáján.

Sport és gazdaság címmel tartott konferenciát az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, amelynek szakértői rendszeresen publikálnak az Index Geocompass blogjában. Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket, és felelevenítette az elmúlt évek magyar sportsikereit és a hazánkban megrendezett nagyobb világversenyeket.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja nyitóbeszédében elárulta, újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Puskás Aréna, a világ húsz legszebb sportlétesítménye közé választották. Öt pontban foglalta össze a Puskás Aréna alapelveit:

tisztelettel a múlt iránt,

a legjobb stadion legyen a XXI. században,

több legyen, mint stadion,

100 százalékban magyar kivitelezésben épüljön,

legyen egy közepes, átlagos költségvetésű stadion.

Fürjes kiemelte, míg 1999-ben a tervezéshez és a kivitelezéshez is külföldi cégeket kellett bevonni, húsz évvel később a Puskás Arénát – amelyet 2019 novemberében adtak át – már száz százalékban magyar vállalatok hozták létre. Arról is beszélt, hogy 2015-ben – amikor a budapesti olimpiai pályázat vezetője volt – Schmitt Pál akkori állandó NOB-tag – aki azóta tiszteletbeli tag – elvitte magával Kuala Lumpurba, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusára. A legtöbb sportvezető akkor még alig-alig járt Budapesten, hiszen nem volt miért, kevés sportlétesítmény volt a magyar fővárosban, így kevés nemzetközi sportrendezvény is.

Azóta a világ egyik sportfővárosa lett Budapest: a Duna Arénától a Puskás Arénán át a Nemzeti Atlétikai Központig nívós sportlétesítmények épültek, Magyarország rendezett két vizes világbajnokságot, négy mérkőzést a labdarúgó-Európa-bajnokságon, valamint idén nyáron minden idők legnagyobb hazai sporteseményét, az atlétikai világbajnokságot. Fürjes beszélt a sport stratégiai ágazattá nyilvánításáról is, amely az Orbán-kormány egyik legfontosabb intézkedése volt.

A sport megtanít arra, hogy csak csapatban lehet sikerre jutni, az egyéni sportolók mögött is egy csapat áll és dolgozik. A sport megtanít arra, hogy van versengés az életben, de az ellenfelet tisztelni kell. Megtanít arra is, hogyan dolgozzuk fel a sikert és a sikertelenséget. Egy teljesebb élet lehetőségét hordozza magában a sport azoknál a gyerekeknél, akik valamilyen sportot űznek

– fogalmazott Fürjes Balázs, és hozzátette: nincs még egy olyan dolog a világon, aminek akkora kohéziós ereje lenne, mint a sportnak.

Fürjes Balázs zárásként összefoglalta a következő esztendők várakozásait: Magyarország rövidpályás úszó-világbajnokságot rendez 2024 decemberében, 2026-ban vagy 2027-ben labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőnek lesz házigazdája a Puskás Aréna, 2027-ben pedig ismét vizes világbajnokságnak.

(Borítókép: A 2019-ben átadott Puskás Aréna 2022. májusában. Fotó: Róka László / MTI)