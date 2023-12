Megszólalt Verrasztó Dávid a tragédiába torkollt autóvásárlásról

A helyszínen egy másik Mitsubishi Lancer EVO-t néztek meg, és bár megtetszett neki az autó, a gumijait nem találták biztonságosnak egy hosszabb útra, így úgy döntöttek, trélert hívnak a helyszínre.

Az autó tulajdonosa szeretett volna még menni vele egy utolsó kört, Verrasztó nem, de a barátja csatlakozott hozzá. Az úszó addig az eladó nyolcéves kislányára vigyázott.

A Blikk információi szerint szombaton este 7 óra körül a 300 lóerős Mitsubishi megcsúszott a havas, esős úton, és egy fának csapódott. A sofőroldalon ülő tulajdonos a balesetben meghalt, Verrasztó barátját kórházba szállították a helyszínről.

Teljesen magam alatt vagyok, felfoghatatlan ez a tragédia. Nem láttam a balesetet, még csak nem is hallottam a csattanást, de mélyen megrázott, ami történt. Ezúton is részvétemet fejezem ki a családnak, évekbe telhet, mire feldolgozzák a tragédiát, nem is tudok többet beszélni most erről