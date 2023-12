Elképesztő mérföldkőhöz érkezett a franciák világbajnok futballistája

Az Atlético rutinos védőjét, Sztefan Szavicsot a 38. percben a második sárga lapja után kiállította a játékvezető, de Antoine Griezmann szünet előtti góljával mégis az Atlético került előnybe.

A második félidő elején kiegyenlített a Getafe, majd Alvaro Morata újra az Atléticót juttatta vezetéshez, hat perccel később pedig Griezmann büntetőből is eredményes volt, így kétgólosra duzzadt a hazai vezetés.

Ez felemelő pillanat volt számára, a francia világbajnok támadó a második találatával ugyanis az Atlético történetének legjobb góllövője lett Luis Aragonésszel holtversenyben. A következő körben tehát történelmet írhat.

A hajrában a Getafe a meccsen két gólt is szerző Borja Mayoralnak is köszönhetően hat perc alatt újfent egyenlített és elvitt egy pontot.

A másik kedd késő esti találkozón a Sevilla simán, 3–0-ra győzte le vendégként a kiesés elkerüléséért küzdő Granadát, írja az MTI.

La Liga, 18. forduló

Atlético Madrid–Getafe 3–3 (1–0)

Granada–Sevilla 0–3 (0–2)

Rayo Vallecano–Valencia 0–1 (0–0)

Szerdán játsszák:

Barcelona–Almería 19:00

Athletic Bilbao–Las Palmas 21:30

Villarreal–Celta Vigo 21:30

Csütörtökön játsszák:

Real Betis–Girona 19:00

Cádiz–Real Sociedad 19:00

Alavés–Real Madrid 21:30

Mallorca–Osasuna 21:30

Szalai megint csak kispados volt

A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) is voltak mérkőzések kedden. Az RB Leipzig a magyar légiósai nélkül 1–1-es döntetlent játszott a Werder Bremen otthonában, Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet, míg a térdsérüléséből lábadozó Willi Orbán ezúttal sem volt kerettag.

A vendégeknél utoljára lépett pályára a svéd Emil Forsberg, aki 2015 januárja óta erősítette a klubot – így minden jelenlegi vagy korábbi lipcsei magyar légióssal, Gulácsi Péterrel, Kalmár Zsolttal, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkel is játszott egy csapatban –, most azonban a New York Red Bullshoz igazol.

A Hoffenheim 3–3-as döntetlent játszott a sereghajtó Darmstadt együttesével, a hazaiaknál a válogatott Szalai Attila a kispadról volt kénytelen végignézni a találkozót.

Bundesliga, 16. forduló

Werder Bremen–RB Leipzig 1–1 (0–0)

Borussia Dortmund – Mainz 1–1 (1–1)

1–1 (1–1) Hoffenheim – Darmstadt 3–3 (2–1)

Szerdán játsszák: