Egy kommentátor szerint Taylor Swift miatt veszít állandóan barátjának a csapata

Hétvégén rendezték meg az profi amerikai foci liga, az NFL 16. fordulóját, ahol a Kansas City Chiefs hazai pályán fogadta a csoportrivális Las Vegas Raiders csapatát.

Annak ellenére, hogy a Chiefs az elmúlt négy évben kétszer is megnyerte a Super Bowlt, idén a csapat támadói gyakran elveszettnek tűnnek a pályán, mivel a játékosállomány miatt már egyáltalán nem olyan dinamikusak a csapat támadásai, mint amit a rajongók az elmúlt években megszokhattak a Patrick Mahomes vezette csapattól.

Ez történt a hétfőn rendezett mérkőzésen is, ahol végül meglepetésre a Raiders nyert 20–14-re a Chiefs otthonában, ahol a hazaiak többször is lábon lőtték magukat: a Raiders védelme kétszer is touchdownt szerzett a Chiefs labdaeladásaiból, és a csapatnak úgy sikerült nyernie, hogy támadóik mindössze két értelmezhető támadást tudtak felmutatni a négy negyed folyamán.

A Chiefs problémáját többen is abban látják, hogy egyszerűen nem elég jó a játékosállomány: Mahomesnak egyetlen megbízható célpontja Travis Kelce, rajta kívül pedig a többiek gyakran nem tudják elkapni az elit irányító passzait, amik gyakran megölik a támadásokat – ez a mostani mérkőzésen sem volt másképp, a ligában eddig is a legnagyobb arányban ejtették el a Chiefs elkapói Mahomes elkapható dobásait.

Ugyanakkor az amerikai sportcsatorna, az ESPN egyik műsorvezetője szerint a Chiefs támadóinak a hibái nem ebben keresendőek: Skip Bayless X-oldalán annak a véleményének adott hangot, hogy

a csapatnak amiatt vannak problémái, mert Taylor Swift jelenléte zavaró számukra.

Rövid bejegyzésében úgy fogalmazott Kelce többszörös Grammy-díjas barátnőjéről, hogy

úgy érzem, itt az idő, hogy kijelentsük: Taylor Swift zavaró tényező. Mit gondolsz, Patrick, Andy? És mi van veled, Travis?

– írja Bayless, amit így a csapat irányítójának Patrick Mahomesnak, vezetőedzőjének Andy Reidnek és Taylor Swift barátjának, Travis Kelce-nek címzett.

A Chiefs egyébként jelenleg 9 győzelemmel és 6 vereséggel továbbra is vezeti csoportját, és a New York Times szerint 98 százalék az esélye, hogy bejut a rájátszásba. Ugyanakkor amennyiben a támadóoldalon tapasztalható problémákat nem tudják kijavítani Mahomesék, akkor ott nem sok babér teremhet számukra a rájátszásban, a rendkívül erős AFC-ben – ha élőben nézné meg barátja, Travis Kelce mérkőzését Taylor Swift, ha nem.