Nem volt kegyes a sors a magyarokhoz, ketten így is közel voltak a bravúrhoz

Hétfőn kezdetét vette a PDC Qualifying Schools sorozat, amelyben Pro Tour-kártyát szerezhetnek a legjobbak. A németországi Kalkarban rendezett versenyen tizennégy magyar indult, az első napon ketten is közel jártak a bravúrhoz, de egyikük sem tudott a továbbjutást érő legjobb nyolc közé bekerülni.

Ahogy azt korábban megírtuk, az európai dartsjátékosok számára a németországi Kalkarban (Wunderland) rendezik a tornát, a brit versenyzők az angliai Milton Keynesben (Marshall Arena) mérik össze tudásukat – a két viadalon összesen 30 kártyát osztanak ki. A Q Schoolon bárki indulhat, aki betöltötte a 16. életévét, és befizette a 475 font (átszámítva több mint 200 ezer forint) nevezési díjat.

A Q School két részből áll: hétfőtől szerdáig selejtezőket játszanak, ezeken a tourkártyájukat frissen elveszítőknek nem is kell részt venniük. Az első három napon a minitornák negyeddöntőinek nyolc-nyolc résztvevője jut be a második etapba, a maradék helyeket – hogy 128-as mezőny legyen – az eredmények alapján töltik fel, valamint a 2023-as Challenge Tour és Development Tour legjobb 16 játékosa – akinek nincs tourkártyája 2024-re – is automatikusan idekerül. A második rész csütörtöktől vasárnapig tart, mindennap egy-egy tornát rendeznek, amelyeknek győztesei tourkártyát kapnak. A maradék kártyákat az eredmények alapján osztják szét, a nevezők számának arányai szerint (tavaly az európai helyszínen 10, a briten 9-et osztottak).

A németországi viadalra tizennégy magyar játékos nevezett, az első napon azonban egyiküknek sem sikerült BEjutnia a legjobb nyolc közé.

A legközelebb ehhez Major Nándor állt: a tavaly szeptemberi Hungarian Darts Trophyn is egy főtáblás győzelmet arató játékos a legjobb 64 között kapott ki Vítezslav Sedláktól, méghozzá döntő legben (5:4). Ha győzött volna, még két mérkőzést kellett volna megnyernie, hogy biztosan kvalifikálja magát a csütörtökön kezdődő második etapra.

Szintén a legjobb 64 között búcsúzott Végső János: Jesús Noguera nem sok esélyt adott neki, 5:0-ra kisöpörte. Végső egyébként a legjobb 128 között egy másik magyar játékost, Sárai Leventét ejtett ki. Jesús Noguera magyarverő napot fogott ki, az első körben ugyanis rendkívül szoros meccsen verte Kovács Patrikot, aki egyébként az egész nap 11. legjobb átlagát (87,64) dobta.

Kedden és szerdán újabb egész napos minitornákat rendeznek, a legjobb nyolcig eljutó játékosok – ehhez hat mérkőzést kell nyerni – automatikusan kvalifikálják magukat a csütörtöktől vasárnapig tartó döntő szakaszra, ahol a Pro Tour-kártyákat osztják – a tizennégy magyar játékosnak tehát még bőven van esélye a továbbjutásra.

A három nap legjobb nyolc játékosa mellett a maradék helyeket ranglista alapján töltik fel. A rangsor a három nap összesített eredményeiből tevődik össze: a legjobb 128 közé jutók 1 pontot kapnak, 64 között 2 pontot, 32 között 3 pontot, 16 között 4 pontot, míg a nyolcba jutás 5 pontot ér. Az első nap után Székely Pálnak és Sárai Leventének 1, Major Nándornak és Végső János 2 pontja van.

PDC QUALIFYING SCHOOL, KALKAR (NÉMETORSZÁG)

1. NAP

A MAGYAROK EREDMÉNYEI (zárójelben az átlagokat is feltüntetjük)

LEGJOBB 512 KÖZÖTT

Ales Hock (cseh, 68,86) – BALLÓ SÁNDOR (63,86) 5:1

BORBÉLY ANDRÁS (84,32) – BARANYI ZSOMBOR (72,15) 5:2

SÁRAI LEVENTE (65,25) – Timo Weermann (német, 57,82) 5:4

VÉGSŐ JÁNOS (63,30) – Bejnamin Werner (német, 58,90) 5:2

Jesús Noguera (spanyol, 93,94) – KOVÁCS PATRIK (87,64) 5:4

MAJOR NÁNDOR (78,31) – Kevin Lankhuizen (belga, 74,40) 5:3

Dan Bujok (cseh, 73,24) – STRBIK PÉTER (69,14) 5:2

Jeffrey Bekema (holland, 83,76) – JAGICZA GÁBOR (76,55) 5:2

VIDA MIHÁLY (81,57) – Nico Plovier (belga, 78,19) 5:3

Andreas Kumpan (osztrák, 79,94) – PRÉS NÁNDOR (70,61) 5:2

SZÉKELY PÁL (77,80) – Dean Pokos (horvát, 72,54) 5:4

VÁLYI ATTILA (68,44) – Michael Pausch (osztrák, 66,93) 5:3

BÖRZSEI JÁNOS (68,62) – Stephan Schaak (német, 66,43) 5:3



A LEGJOBB 256 KÖZÖTT

SÁRAI LEVENTE (71,38) – Daniel Domnick (német, 63,19) 5:1

VÉGSŐ JÁNOS (72,96) – Berhard Payr (osztrák, 55,24) 5:0

MAJOR NÁNDOR (81,29) – Soeren Carlsson (német, 83,08) 5:2

Hendrik Bouma (holland, 67,73) – BORBÉLY ANDRÁS (68,92) 5:4

Steven Noster (német, 78,84) – VIDA MIHÁLY (69,25) 5:1

SZÉKELY PÁL (76,27) – Davy Robijns (belga, 71,64) 5:3

Jirí Brejcha (cseh, 66,30) – VÁLYI ATTILA (65,13) 5:1

Sebastian Steinmetz (német, 79,51) – BÖRZSEI JÁNOS (72,37) 5:2

A LEGJOBB 128 KÖZÖTT

VÉGSŐ JÁNOS (72,57) – SÁRAI LEVENTE (72,55) 5:2

MAJOR NÁNDOR (77,15) – Jorge García del Pozo (spanyol, 78,24) 5:4

Stefan Bellmont (svájci, 89,87) – SZÉKELY PÁL (86,76) 5:4

A LEGJOBB 64 KÖZÖTT

Jesús Noguera (spanyol, 90,54) – VÉGSŐ JÁNOS (84,19) 5:0

Vítezlsav Sedlák (cseh, 91,06) – MAJOR NÁNDOR (81,32) 5:4