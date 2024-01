Milyen hatással lehet a mini-Dubaj-beruházás a főváros patinás klubjára?

Az elmúlt hónap egyik kiemelt hazai gazdasági híre volt, hogy dubaji beruházásból új városközpontot szeretnének felhúzni Budapesten. A beruházó Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint nem elégszik meg a középszerű munkával, és nagyjából 5 milliárd euró körüli befektetéssel számol a kormány, amihez a magyar állam még egymilliárdot tenne hozzá, hogy valódi világvárossá varázsolják a fővárost.

A megállapodásra legkorábban júniusban kerül sor, azonban a mini (avagy maxi)-Dubajként elhíresült területen még rengeteg a munka, ugyanis egyelőre rozsdaövezetnek számít, és csak az illegális szemétlerakó mentesítése, valamint a szennyezett környezet megtisztítása 20 milliárd forintot emészt fel, míg a közcélok teljes megvalósítása (beleértve a vasúti pálya megújítását és az autós, valamint biciklis közlekedés modernizálását) összesen nagyjából 400 milliárd forintra rúgna.

A beruházás helyszíne a Rákosrendező környezetében lévő 900 ezer négyzetméteres terület, aminek 600–650 ezer négyzetméter lenne a beépített része, 250 ezer négyzetméter pedig közpark.

A területen a vasútállomás közvetlen szomszédságában található a főváros egyik patinás klubja, az 1911-ben alapított Budapesti Vasutas Sport Club, aminek az M3-as bevezetője melletti komplexumban számos (így például labdarúgó-, kézilabda-, röplabda vagy éppen vízilabda-) szakosztálya üzemel.

Az elmúlt években több milliárd forint értékben zajlottak már beruházások, fejlesztések, korszerűsítések és bővítések a zuglói klubnál, aminél tavaly tavasszal az volt a hír, hogy több mint 22 milliárd forintért épülhet új labdarúgó-stadion többfunkciós versenycsarnokkal.

A klub részéről Tóth Sándor alelnököt faggattuk a tervezett üzleti és közlekedési beruházással kapcsolatos gondolatairól.

Alapvetően örültünk a hírnek, hiszen a környékünk ezzel erősödik, fellendülhet a szabadidősport errefelé. Az épülő új városközpont valószínűleg sok fiatalt vonz majd ide, akik itt kezdhetik el sportra beíratni a gyerekeiket, ezzel pedig fellendülhet az utánpótlásbázis is. Felértékelődik a környék, a BVSC-nél pedig a szabadidősport és az utánpótlás is

– válaszolta Tóth Sándor az Index kérdésére.

A Szőnyi úti főkomplexum környéke eddig sem forgalommentes terület. Ott van mindenek előtt az M3-as be-, illetve kivezetője, ami a reggeli és a délutáni órákban is csúcsra van járatva. Továbbá a vasút, valamint a Hungária körút, utóbbi a főváros legnagyobb ütőerének számít. Ehhez jöhet még hozzá a Nagy Lajos király útjának felüljáróval történő meghosszabbítása Angyalföldre, így a rendkívül forgalmas úthálózat gyakorlatilag körülöleli, ölelheti a klub területét. Függetlenül az északkeleti irányba megálmodott rákosdubaji pluszterheléstől.

Az alelnök ezzel kapcsolatban elmondta: az érintettek ezekben a projektekben már egyeztettek a klubbal, és a Szőnyi úti létesítményt semmilyen formában nem érintené az építkezés, valamint az úthálózat további bővítése.

„Sőt, a létesítményeink még az eddigieknél is könnyebben megközelíthetővé válnak, elég csak a margitszigeti uszodára gondolni, hogy milyen körülményes odajutni, ide pedig földalattival és további tömegközlekedési eszközökkel is megoldható. Valamint van parkolóhely is, így tényleg segítség lehet számunkra abban, hogy az utánpótlásbázisunkat tovább építsük, bővítsük” – tette hozzá.



A szakosztályok közül egyiknek sem kell költöznie a környék korszerűsítése során, a Szőnyi úti komplexumban is marad minden a helyén, valamint a Tatai úton lévő kisebb futball- és teniszlétesítmények is maradnak.



„Az egyedüli zavart az építkezéssel kapcsolatban a Tatai úton lévő létesítmények esetén a por jelentheti, ezt majd meg kell vizsgálni, mennyiben érinti hátrányosan a területet” – vélekedett az alelnök.

Tóth Sándortól arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez a beruházás mennyiben korlátozza a klub azon törekvéseit, hogy terjeszkedjen a környéken.

A felújítások környékén nem tervezünk további terjeszkedést, inkább a már meglévő területek fejlesztése van napirenden

– zárta gondolatait.

(Borítókép: A BVSC-stadion főépülete és lelátója Budapesten, a Szőnyi úton, Zuglóban. Fotó: Róka László / MTVA)