Közel volt a magyar bravúr, de nem sikerült a legjobbak közé kvalifikálni

Vasárnap este lezárult a PDC Qualifying Schools sorozat, ahol két évre szóló Pro Tour-kártyákat lehetett szerezni. A második szakaszba – ami csütörtöktől vasárnapig tartott – három magyar dartsjátékos jutott be, Végső János azonban visszalépett, így csak Székely Pál és Major Nándor állt tábla elé. Előbbivel decemberben interjút is készítettünk, azt ide kattintva olvashatják el.

A döntő etapban minden nap egy-egy minitornát rendeztek – a németországi Kalkarban és az angliai Milton Keynesben is –, a napi győztesek Pro Tour-kártyát szereztek, a maradék kvótákat a négy nap eredményei alapján kialakuló sorrend legjobbjai kapták. Eredetileg 30 kártya várt gazdára, de a PDC hozott egy új szabályt, amely szerint az egész évben egyetlen tornán sem indulóktól elvehetik a versenyzői engedélyt. Ezt életbe is léptették, így a selejtezőt tavaly sikeresen záró, de vízumproblémái miatt minden 2023-as viadaltól visszalépő Corey Cadby helye is felszabadult, így 31-re nőtt a kiosztott kártyák száma. Az európai és a brit selejtezőben a 4-4 napi nyertes mellett a nevezők arányában osztották el a kártyákat, így Milton Keynesben 10, Kalkarban 13 további versenyző került a legjobbak közé.

Magyar szempontból a péntek hozta az első sikert, amikor Major Nándor az első fordulóban legyőzte a német Marcel Hausottert, ám további meccseket nem tudott nyerni egyik napon sem. Így Major pont nélkül zárt, ugyanis pontokat csak a második a legjobb 64 között aratott győzelmektől adtak.

Székely Pál szombaton nem kis bravúrt ért el: legyőzte a német Max Hoppot, aki ifjúsági világbajnok, nyolcszor szerepelt a PDC-világbajnokságon, 2018-ban German Opent nyert úgy, hogy a döntőben az akkor még nem világbajnok Michael Smith-t gyűrte le.

A szombat itt véget is ért Penge számára, ám vasárnap még magasabb fokozatba kapcsolt. Három mérkőzést is megnyert, a nap folyamán fokozatosan javítani tudta játékát. A belga Luc Bogaert, valamint két holland, Wesley Plaisier és Gilbert van der Meijden sem tudta útját állni. Thibault Tricole – a 2023–2024-es PDC-világbajnokságon franciaként elsőként meccset nyerő játékos – ellenben igen, 4:4 után két leget nyerve húzta be a meccset és később a Pro Tour-kártyát is Tricole.

A WDF-világbajnokság címvédője, Andy Baetens – aki Stephen Bunting és Glen Durrant után harmadikként tér át vb-győztesként a PDC-hez – az egyik legnagyobb név az újonc Pro Tour-kártyások között, vele együtt szintén kártyát szerzett az általa a decemberi vb-döntőben legyőzött Chris Landman is. Landmannek még négy honfitársa szerzett kvótát, így 2024-ben rekordszámú, 24 holland lesz a Pro Tour-mezőnyben.

Nemzetük első Pro Tour-kártyásaiként jutott a legjobbak közé az új-zélandi Haupai Puha és az olasz Michele Turetta. A nagy visszatérők – azaz kártyájukat visszaszerzők – között van egyebek mellett Jules van Dongen, Radek Szaganski, Mario Vandenbogaerde, Steve Lennon, valamint öt év után tér vissza a Pro Tour mezőnyébe Jeffrey de Graaf. Összesen 23 nemzet versenyzői lesznek az idei mezőnyben, akik először február 12-13-án találkozhatnak a Players Championship első két játéknapján.

A Challenge Tour első állomását ezen a hétvégén rendezik az angliai Milton Keynesben – ahol a Q School brit versenye volt –, ide azok a játékosok nevezhetnek, akik a Q Schoolon indultak, de nem tudták megszerezni a Pro Tour-kártyát. A nevezési díj 55 angol font (átszámítva 24 000 forint). A Challenge Tour öt versenyhétvégéből áll, az ezeken legjobban teljesítő két játékos Pro Tour-kártyát szerez a 2025–2026-os idényre.

A Q Schoolon 14 magyar játékos vett részt, így ők mindannyian indulhatnak a Challenge Touron, és kiharcolhatják a profi kártyát jövő évtől.

A Q School lezárásával kialakult a PDC idei 128 fős mezőnye, amely az alábbiak szerint tevődik össze.

A 2024-ES PDC-IDÉNY PRO TOUR-KÁRTYÁSAI

A világranglista első 64 helyezettje

1. Luke Humphries (angol)

2. Michael van Gerwen (holland)

3. Michael Smith (angol)

4. Nathan Aspinall (angol)

5. Gerwyn Price (walesi)

6. Rob Cross (angol)

7. Danny Noppert (holland)

8. Peter Wright (skót)

9. Jonny Clayton (walesi)

10. Dave Chisnall (angol)

11. Damon Heta (ausztrál)

12. Joe Cullen (angol)

13. Dirk van Duijvenbode (holland)

14. Dimitri Van den Bergh (belga)

15. Chris Dobey (angol)

16. Stephen Bunting (angol)

17. Ross Smith (angol)

18. Andrew Gilding (angol)

19. James Wade (angol)

20. Ryan Searle (angol)

21. Josh Rock (északír)

22. Gabriel Clemens (német)

23. Martin Schindler (német)

24. Krzyszfof Ratajski (lengyel)

25. José de Sousa (portugál)

26. Daryl Gurney (északír)

27. Gary Anderson (skót)

28. Brendan Dolan (északír)

29. Raymond van Barneveld (holland)

30. Scott Williams (angol)

31. Luke Littler (angol)

32. Kim Huybrechts (belga)

33. Madars Razma (lett)

34. Callan Rydz (angol)

35. Martin Lukeman (angol)

36. Ricardo Pietreczko (német)

37. Ryan Joyce (angol)

38. Luke Woodhouse (angol)

39. Mike De Decker (belga)

40. Jim Williams (walesi)

41. Keane Barry (ír)

42. William O'Connor (ír)

43. Gian van Veen (holland)

44. Simon Whitlock (ausztrál)

45. Alan Soutar (skót)

46. Ricky Evans (angol)

47. Jermaine Wattimena (holland)

48. Matt Campbell (kanadai)

49. Rowby-John Rodriguez (osztrák)

50. Steve Beaton (angol)

51. Boris Krcmar (horvát)

52. Adrian Lewis (angol)

53. Vincent van der Voort (holland)

54. Cameron Menzies (skót)

55. Mensur Suljovic (osztrák)

56. Mickey Mansell (északír)

57. Jamie Hughes (angol)

58. Ritchie Edhouse (angol)

59. Ryan Meikle (angol)

60. Florian Hempel (német)

61. Adam Gawlas (cseh)

62. Kevin Doets (holland)

63. Mervyn King (angol)

64. Ian White (angol)

A tavaly kétéves Tour-kártyát szerzők

65. Richard Veenstra (holland)

66. Niels Zonneveld (holland)

67. Lee Evans (angol)

68. Dylan Slevin (ír)

69. Keegan Brown (angol)

70. Maik Kuivenhoven (holland)

71. Jeffrey de Zwaan (holland)

72. Stephen Burton (angol)

73. Daniel Klose (német)

74. Karel Sedlácek (cseh)

75. Arron Monk (angol)

76. Jurjen van der Velde (holland)

77. Robert Owen (walesi)

78. Pascal Rupprecht (német)

79. Jeffrey Sparidaans (holland)

80. Graham Usher (angol)

81. Graham Hall (angol)

82. Josh Payne (angol)

83. Nick Kenny (walesi)

84. Adam Smith-Neale (angol)

85. Geert Nentjes (holland)

86. Ronny Huybrechts (belga)

87. Owen Roelofs (holland)

88. Adam Warner (angol)

89. Danny van Trijp (holland)

90. Robbie Knops (belga)

91. Callum Goffin (walesi)

92. Jacques Labre (francia)

93. Christian Perez (Fülöp-szigeteki)

A PDC Development Tourról (új kétéves kártyával, 2 fő)

Nathan Rafferty (északír)

Wessel Nijman (holland)

A PDC Challenge Tourról (új kétéves kártyával, 2 fő)

Berry van Peer (holland)

Owen Bates (angol)

A PDC Q-School 2. szakaszának napi nyertesei Angliában (4 fő)

Steve Lennon (ír)

Robert Grundy (angol)

Leighton Bennett (angol)

Dom Taylor (angol)

A PDC Q-School 2. szakaszának napi nyertesei Németországban (4 fő)

Martijn Dragt (holland)

Jelle Klaasen (holland)

Andy Baetens (belga)

Jeffrey De Graaf (svéd)

A PDC Q-School 2. szakaszának ranglistás kvótásai Angliában (10 fő)

Matthew Dennant (angol)

William Borland (skót)

James Hurrell (angol)

George Killington (angol)

Danny Lauby (amerikai)

Joshua Richardson (angol)

Rhys Griffin (walesi)

Brett Claydon (angol)

Darren Beveridge (skót)

Adam Hunt (angol)

A PDC Q-School 2. szakaszának ranglistás kvótásai Németországban (13 fő)

Haupai Puha (új-zélandi)

Jules van Dongen (amerikai)

Radek Szaganski (lengyel)

Chris Landman (holland)

Patrick Geeraets (holland)

Thibault Tricole (francia)

Paul Krohne (német)

Benjamin Drue Reus (dán)

Mario Vandenbogaerde (belga)

Lukas Wenig (német)

Michele Turetta (olasz)

Tim Wolters (német)

Jitse van der Wal (holland)

(Borítókép: Székely Pál. Fotó: Szollár Zsófi / Index)