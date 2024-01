Nemzetközi sikert ünnepelnek a magyar súlyemelők

„Doppingérzékeny sportágról lévén szó óriási dolog, hogy a magyar súlyemelés a C kategóriába került, vagyis a legkevésbé érintettek között van, ez köszönhető az MSSZ és a doktor Tiszeker Ágnes vezette Magyar Antidopping Csoport közötti kiváló együttműködésnek” – fogalmazott az MTI érdeklődésére Dobos Imre, az MSSZ elnöke.

A hazai szövetség első embere kitért rá, hogy a jó hírt megosztotta a sportállamtitkársággal is, amelynek írásban küldték meg a kedvező minősítésről tanúskodó IWF-értesítést.

Az IWF tagszövetségeinek kategorizálásáért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a felelős, amely ez év január elsejétől sorolta be A, B és C kategóriába a sportági világszövetséghez tartozó országokat a doppingkockázatok és az antidopping-követelményeknek való megfelelés alapján, a felvilágosító, megelőző tevékenységet is figyelembe véve.

Az ITA szerződéses alapon 2019 szeptembere óta támogatja az IWF-et doppingellenes programjának megvalósításában. Éppen a korábbi nagyszámú doppingeset miatt a súlyemelés hosszú ideje az egyik leginkább veszélyeztetett sportágnak számított, s az ismétlődő lebukások nyomán veszélybe került az olimpiai programban maradása is.

A 2016-os riói ötkarikás játékokon a korábbiaknál eleve jóval kevesebben, 260-an versenyezhettek, a 2021-es tokiói olimpián 196-ra apadt az indulók száma, az idei, párizsi olimpián pedig már csak 120-an emelhetnek.

A kérdőjelek sokáig megmaradtak a 2028-as részvételt illetően is, végül a NOB közgyűlése tavaly október közepén megszavazta a végrehajtó bizottság határozatát, melynek értelmében a súlyemelés a bő négy év múlva esedékes Los Angeles-i olimpia programjában is szerepelhet.

A bizottság a programba vétel melletti érvként azt emelte ki, hogy az IWF a sportág doppingellenes tevékenységének irányítását az ITA-ra bízta, és a doppingügyek elbírálását a nemzetközi Sportdöntőbíróságra (CAS) hagyta 2028 végéig.

A NOB ugyanakkor leszögezte: a súlyemelés párizsi játékokra kialakított doppingellenes programjának hatékonyságát továbbra is szigorúan ellenőrizni fogja.