Kubatov Gábor: Én az állam működéséért aggódom

Egy nemzetközi hírű kézilabdacsapatot hoztak kellemetlen helyzetbe – mondta Kubatov Gábor a Hír TV Radar című műsorában arról, hogy kedden váratlanul felmondta szerződését a Ferencvárosi Torna Clubbal az állami tulajdonú Mahart Passnave Kft. – írja az Economx.

A klub elnöke, hogy az ominózus cég 51 százalékban állami, 49 százalékban pedig svájci tulajdonú.

Arról is nyilatkozott, hogy a szerződésbontás indoklása szerint a Ferencváros teljesítménye visszaesett, azonban ez szerinte nem igaz, a női kézilabdában épp most vannak a csúcson. Elmondta, aggódik az állam működéséért, hogy követelik meg így az állampolgároktól a jogkövető magatartást. Kubatov szerint a szerződésbontás indoklásában az is szerepelt, hogy fejlesztésre fordítják a támogatói pénzt. Ennek kapcsán azt mondta, hogy a cég évekre visszamenőleg bruttó másfél milliárd forintos nyereséggel büszkélkedhet, miközben 50 alkalmazottja van.

Ebből pedig, meglátása szerint, sor kerülhetett volna már komolyabb bérfejlesztésre.

Kubatov úgy fogalmazott, nem lát olyan dolgot, amivel a cég, a minisztérium vagy az állam meg tudná védeni az érdekeit ebben az ügyben, de majd a bíróság eldönti.