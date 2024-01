A magyar sport erejét az mutatná meg igazán, hogy hány aranyérmet nyerünk, és hogy milyen versenyszámokban, milyen sportágakban tudunk pluszpontokat hozni. Mindig is azt mondtam, hogy körülbelül tíz olyan versenyszám van, ahol akár aranyesélyünk is lehet. Nyilván jó lenne, ha mind a tíz bejönne

– mondta az M1 aktuális csatornának nyilatkozva fél évvel a nyári játékok hivatalos kezdete előtt.

A MOB vezetője úgy véli, az éremesélyes versenyzők már kijutottak vagy ki fognak jutni, az eredményességet a csapat magja fogja hozni. Kitért rá, hogy a kvalifikációs időszak közepén konzultáltak a sportágakkal, és a megbeszélések alapján úgy látja, vannak olyan szövetségek, melyekben példaértékű munka folyik, ezekben már a következő olimpiára is jól láthatóan terveznek.

A vízilabdát és a vívást említette, illetve az atlétikát a Zsivótzky Gyula Programjával. Hozzátette, hogy idén úszásban és kajak-kenuban akadtak intő jelek, de az elsődleges a szintteljesítés, kvótaszerzés volt.

A párizsi szerepléshez kapcsolódóan úgy fogalmazott, szerinte most olyan közeg veszi körül a sportolókat, amely révén egy gát át tud törni, ezt érezte a labdarúgó-válogatottnál, a férfi kézilabdázóknál, illetve vízilabdázóknál.

Fontosnak nevezte, hogy mekkora magyar sportolói küldöttség utazhat majd ki.

Nekünk közelíteni kellene a 200 fő felé, és a létszámot nagyban meghatározza, hogy a csapatok hogyan szerepelnek. Nagyon szeretnénk a 200 főt megközelíteni vagy elérni, vagy meghaladni a tokiói létszámot (175). Nagy örömünkre továbbra is versenyben vannak a csapatok

– utalt a női és férfi kézilabdázókra, a női kosárlabdázókra és vízilabdázókra.

Szóba került az úszó Milák Kristóf is, aki még mindig nem kezdte el a komoly felkészülést.

„Ami most folyik Kristóffal kapcsolatban, az biztosan nem használ a magyar sportnak. Van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, itt egyedül Milák Kristóf nem nyilatkozik, remélhetőleg készül. Ez az ő dolga, élsportoló, neki kell eldönteni, hogy készül vagy nem készül. Milák Kristóf egy nagy bajnok, mi mögötte állunk. A sajtóban való üzengetés szerintem nem egy jó történet, azt gondolom, hogy más országokban ez nem különösen divat. Én értem azt, hogy ennek hírértéke van, de a magyar sportnak nem használ, hogy beugrott a vízbe, vagy nem ugrott be a vízbe. Egyéni sportoló, nyert már olimpiát, világbajnokságot, pontosan tudja, mi kell neki ahhoz, hogy odaérjen. Ha nem fog, akkor nem fog” – szögezte le, hozzátéve, hogy egyéni sportban a siker és a kudarc is a sportolóé.

Gyulay Zsolt két éve irányítja a MOB-ot, s mint mondta, eseménydús volt ez az időszak, összegezni nem is volt lehetőség. Megválasztása után rögtön a pekingi téli olimpiára utazott, és azóta is folyamatosan vannak teendők, közben pedig a tagság is átalakult. Gyulay 1989 óta MOB-tag, közben volt alelnök is.

„Pontosan tudtam, hogy zajlanak a dolgok. Természetesen az apparátust még nem irányítottam, illetve elnökként nem tevékenykedtem. Így sokkal jobban részese vagyok a mindennapoknak” – folytatta.

Jelezte, nemrég tért haza a Koreai Köztársaságból, a téli ifjúsági olimpiáról.

„Nekem mindig nagy élmény, akár európai ifjúsági olimpiai fesztiválról, akár ifjúsági olimpiáról beszélünk, mert itt találkoznak először a fiatalok a multisporteseménnyel, itt szurkolhatnak a magyar csapattal együtt, a másik sportágért szoríthatnak, találkoznak az olimpiai szimbólumokkal, az olimpiai családdal, és ez mindenkit megérint” – vélekedett.

Dél-Koreában – amint ezt megjegyezte – azt is láthatta, merre tart a világ sportja, mekkora erőforrásokat mozdít meg a sport. Úgy fogalmazott, hogy bár sokat hallja, hogy a magyar sport túlfinanszírozott, túl sokat költünk élsportra, más európai országokban is, és Európán kívül, főleg Ázsiában elképesztő, ami infrastruktúrában, odafigyelésben, fegyelemben, erőforrások mozgósításában megfigyelhető.

„Ezzel felvenni hosszú távon a versenyt egy ekkora nemzetnek óriási kihívás” – hangsúlyozta.

A párizsi olimpiát illetően emlékeztetett rá, hogy már többször voltak kint előkészíteni a terepet, tapasztalatokat, információkat gyűjteni, jó a kapcsolatuk a nagykövetséggel, Habsburg György nagykövettel, ami azért fontos, mert sok magyar szurkoló kiutazása várható. Legutóbb az olimpiai faluban a szálláshelyeket választották ki, illetve azt vették számba, mi az, amire még szükség lesz. Ilyen a csapatiroda kialakítása, többek között a regeneráló szoba, az orvosi szoba, a közösségi tér elrendezése.

