Közel kétmilliárd forintos beruházással mérföldkőhöz érkezett a hazai műsorgyártás

Magyar, valamint nemzetközi szakmai-, továbbá sajtóközönség előtt mutatta be az Antenna Hungária legújabb, UHD/4K felbontású és HDR képminőségű közvetítésre is alkalmas közvetítőkocsiját. A közvetítőautó megfelel a legmagasabb hazai és nemzetközi műsorgyártási igényeknek.

Papp-Gerlei Gyöngyvér, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese a szerdai sajtóeseményen kiemelte:

Mérföldkőhöz érkezett a hazai műsorgyártás, egyéves előkészítő fázis eredményeként a tizenkét kocsiból álló flottánk egyike a kor követelményeinek megfelelően saját tervezésben, fejlesztésben és kivitelezésben megújult.

A flotta legújabb és legmodernebb tagja, az OB7 (Outside Broadcast) jelzésű közvetítőkocsi 18 különálló, egyenként 4K (Ultra HD) felbontásban rögzíteni képes és a nagy dinamikatartományban dolgozó, HDR-szabvánnyal is kompatibilis kamerák kezelésére alkalmas kültéri állomásként működik. A közel kétmilliárd forintos beruházásból modernizált közvetítőkocsi kialakításánál hat-hét év tapasztatát vették figyelembe és építették be a szaktudást.

„Az Antenna Hungária új közvetítőkocsija a magyar piacon egyedülálló specifikációinak – így a 4K felbontásnak és a HDR képminőségnek, valamint a Dolby Atmos térhangzás előállításának – köszönhetően képes ellátni a legnívósabb, prémium minőségű műsorgyártási- és közvetítési feladatokat a magyarországi és nemzetközi megbízatásai során. A beruházástól vállalatunk versenyképességének növekedését és további, magas szakmai igényű megbízásokat várunk a régióban” – folytatta a vezérigazgató-helyettes.

Az OB7 jármű fedélzetén megtalálható integrált vezérlőrendszer nagyfokú támogatást nyújt a stáb minden tagjának hatékony munkavégzéséhez azzal, hogy gyorsan és átláthatóan teszi konfigurálhatóvá az eszközpark szinte minden elemét. Mindeközben a helyszínen biztosítja a Dolby Atmos térhangzás előállítását és monitorozását a hangmérnöki helyiségbe felszerelt 5.1.4-es hangrendszernek köszönhetően. Ezen specifikációknak köszönhetően az OB7 megfelel a modern televíziós közvetítések és streaming szolgáltatások szabta legkomolyabb elvárásoknak is.

A cég nemzetközi szinten is felső kategóriásnak számító, kiemelkedően felszerelt közvetítőkocsijának első nagy munkája a januári Év sportolója-gálaműsor közvetítése volt, majd kiválóan szerepelt Hamburgban a férfi kézilabda Európa-bajnokságon is.

Az Antenna Hungária világszínvonalú, teljeskörű műsorrögzítési, műsorjeltovábbítási és műsorszóró szolgáltatásokat nyújt. Magasan képzett, kiemelkedő tapasztalattal rendelkező kreatív és műszaki szakemberek biztosítják a színvonalas műsorgyártást. A cég abszolút piacvezető, a magyar piac 72 százalékát fedi le. A társaság évente több mint 1700 produkciót elkészítésében vesz részt, a sport és kulturális eseményektől kezdve, az állami rendezvényeken, televíziós közvetítéseken keresztül az internetes streamingig bezárólag.

A sajtóeseményen elhangzott: a 2017-es, budapesti vizes világbajnokság óta kiemelt szerep jut az Antenna Hungáriának,

amely februárban közel százfős kreatív stábbal közvetíti a dohai vizes világbajnokságról – az al-Dawri & al-Kass Sports Channel alvállalkozójaként – a vízilabdatorna, valamint a műugrás, a nyíltvízi úszás és a toronyugrás versenyszámait. Bár szó volt arról, hogy a katari rendezők a személyzeten túl technikát is igénybe vesznek, annak logisztikája már a gázai konfliktus előtt is komoly kihívás elé állította a tárgyaló feleket. Arról nem is beszélve, hogy a két kocsi transzfere körülbelül 45 napot vett volna igénybe egy útra, ami a visszautat, továbbá az ott tartózkodás három hetét számolva elérte volna a 110 napot.

A sajtóeseményen résztvevő szakmai partnerek tájékoztatása szerint a két kocsi közel négy hónapos kiesésével kezelhetetlenné váltak volna a magyarországi megbízatásaik,

február 10-én például így is csúcsra járnak: a tévés szakma képviselői aznap kivétel nélkül dolgoznak. A dohai százas kontingensen felül itthon további 246 fő munkájára lesz szükség, amit csak külföldről érkező kollégákkal tudnak megoldani.

Az Antenna Hungária komplex megoldásokat, valamint jeltovábbítási műholdas jelátviteli és streaming jellegű szolgáltatásokat egyaránt kínál.

A cég prémium terméke az OTP Bank Liga, a honi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit 12 kamerával közvetítik, kiemelt meccseknél azonban a szám elérheti a 18–20 kamerát.