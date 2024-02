Újra megvillant a 2023-as világbajnok, ezúttal nem talált legyőzőre

Megkezdődött a PDC meghívásos versenysorozata, a Premier League, amelyben nyolc játékos küzd meg egymással hétről hétre. A csütörtökönként megrendezett játéknapokon egyenes kieséses rendszerben zajlanak a mérkőzések, amik hat nyert legig tartanak. A sorsolást úgy készítik el, hogy a 16 forduló alatt mindenki találkozzon mindenkivel kétszer. A nyolcadik és a tizenhatodik forduló sorsolását a hetedik, valamint a 15. forduló tabellája alapján készítik el. A Premier League összdíjazása 1 millió font.

Az első körben Cardiffban találkozott a meghívott nyolc játékos, a felső ágon Rob Cross és Gerwyn Price is nyert a negyeddöntőben, előbbi Peter Wright, utóbbi Nathan Aspinall ellen. Az elődöntőben a hazai környezetben versenyző Price folytatta jó szereplését, itt is 100 fölötti körátlaggal tudott nyerni. Eközben a másik ágon a legutóbbi két vb-döntő visszavágóit rendezték: Luke Littler vissza is vágott Luke Humphriesnak, Michael van Gerwen viszont ezúttal (is) alulmaradt Michael Smith ellen.

A négy között a 17 éves Littler hiába dobott 105-ös körátlagot, a jobban kiszállózó Michael Smith jutott a döntőbe. A fináléra elfogyott Gerwyn Price – aki családi okokból kihagyja a hétvégi Masterst –, a jobb körátlagot hozó Smith 6:2-re nyert, ezzel az élről várhatja a jövő csütörtöki folytatást Berlinben.

A Premier League mérkőzéseit a Sport Televízió közvetíti.

DARTS

PREMIER LEAGUE

1. állomás, Cardiff

Negyeddöntő

Peter Wright (skót, 83.78)–Rob Cross (angol, 93.65) 3–6

Gerwyn Price (walesi, 100.24)–Nathan Aspinall (angol, 88.99) 6–4

Michael van Gerwen (holland, 97.14)–Michael Smith (angol, 94.13) 5–6

Luke Littler (angol, 100.3)–Luke Humphries (angol, 93.26) 6–2

Elődöntő

Cross (97.16)–Price (101.84) 2–6

Smith (98.04)–Littler (105.31) 6–5

Döntő

Price (90.82)–Smith (98.11) 2–6

(Borítókép: Michael Smith 2024. február 1-jén Cardiffban. Fotó: David Davies / PA Images / Getty Images)