Két nagy versenyen is a siker kapujában torpantak meg a magyarok

Bronzkategóriás WDF-versenyek magyar érmekkel

Lakitelek adott otthont a Hungarikum Liget-versenyeknek, szombaton a Masters, vasárnap a Classic viadalt rendezték – mindkettő bronzkategóriás versenye a Darts Világszövetségnek (WDF). Összesen 366 nevezés érkezett a ranglistaversenyekre, a szombati Mastersen a férfiak között Rucska József képviselte legjobban a magyar színeket, a győri versenyző döntőbe jutott. A fináléban a belga Sybren Gijbels azonban jobbnak bizonyult, így Rucskának be kellett érnie az ezüstéremmel.

A nők között szintén volt magyar döntős, Bogár Alexandra nem talált legyőzőre egészen a fináléig, ahol viszont a cseh Jitka Císarová felülmúlta őt. Az ifjúsági fiúknál és lányoknál is magyar diadal született: Csóka Dániel és Turai Krisztina nyakába akasztották az aranyérmeket.

A vasárnapi versenyre kilátogatott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója is, aki hosszú távú együttműködésről tárgyalt a Magyar Darts Szövetséggel. Vasárnapra is jutott magyar siker: a férfiaknál az osztrák Hannes Schnier győzött, a döntőben a román színekben versenyző magyar játékost, Kádár Lászlót gyűrte le. A nőknél viszont magyar győztest avattak: Tekauer Gréta meg sem állt az aranyig, a fináléban a cseh Anna Votavovát verte meg. A szombaton ezüstérmes Bogár Alexandra ezúttal bronzot nyert, ahogy Ihász Veronika is.

Nem sikerült a kvalifikáció a magyar játékosoknak a PDC European Tour versenyeire

Tizenhárom magyar játékos nevezett a PDC European Tour selejtező versenyeire, amiből szám szerint négyet rendeztek a hétvégén a budapesti Smile Darts Clubban, ugyanis négy European Tour-viadalra lehetett kvalifikációt szerezni – csak úgy, ha valaki megnyerte valamelyik versenyt, amihez hét mérkőzésen – hat nyert legig játszottak – kellett jobbnak bizonyulni. A legközelebb a sikerhez Kovács Patrik járt.

A szombati első versenyen – ami a március 8–10. közötti Belgian Darts Openre kvalifikált – a horvát Romeo Grbavac vitte a prímet és ezzel együtt a kvalifikációt is. A horvát játékos 92,32-es körátlaggal abszolválta a döntőt, amit egy 118-as kiszállóval zárt le. A magyarok közül a Nándorok teljesítettek a legjobban: Major és Prés is elődöntőig jutott.

A második szombati viadal a müncheni German Darts Grand Prix-re kvalifikált, itt a magyarok közül Kovács Patrik jutott a legtovább: a négy között a későbbi győztes Vitezslav Sedlak gyűrte le. A cseh játékos a döntőben honfitársát, Roman Beneckyt verte meg 95,46-os körátlaggal.

A vasárnapi első verseny – ami a németországi Riesában rendezendő International Darts Openre selejtezett – jól indult magyar szempontból, a tizenháromból tíz magyar játékos ott volt a második körben (igaz, többen a sorsolásnak köszönhetően). Az elődöntőben az is eldőlt, hogy lesz magyar döntős, ugyanis Kovács Patrik Jehirszki Györggyel nézett farkasszemet. Nagy csatában, 88 fölötti átlaggal Kovács Patrik győzött, aki a döntőben is hozta a 88 fölötti átlagot, de a cseh Alexander Masek 6:4-re legyőzte.

A negyedik viadalra elfáradtak a magyar versenyzők, a legjobb nyolcba is csak egy honfitársunk jutott, Végső János itt 6:2-re kapott ki Vitezslav Sedlaktól. A döntőt a szombati első verseny győztese, Romeo Grbavac nyerte, a döntőben 6:5-re legyűrve a lengyel Tytus Kanikot. A horvát játékos így két győzelemmel, két kvalifikációval a zsebében térhetett haza.