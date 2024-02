Gera Zoltán a Vasas új vezetőedzője

A holnapi naptól Gera Zoltán látja el a vezetőedzői feladatokat – közölte hétfőn este a Vasas FC közösségi oldalán. Klubunk a mai napon szerződést bontott csapatunk vezetőedzőjével, Desits Szilárddal. A szakmai munka irányítását Gera Zoltán veszi át, stábjához pedig Csizmadia Csaba is csatlakozik – közölték.

Közleményükben kiemelik, Desits Szilárd 2023. április 6-án váltotta Kondás Elemért a kispadon, az NB I-ben nyolc mérkőzésen irányította a Vasas csapatát, ezeken egy győzelem, négy döntetlen és három vereség volt a mérleg, míg az NB II-ben 22 találkozón 11–8–3 volt a statisztikája. Desits Szilárdnak ezúton is köszönjük, amit a Vasasért tett, további edzői pályafutásához sok sikert kívánunk – írta a klub.

Gera Zoltán 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt, amelyet 35 mérkőzésen irányított. Korábban a Ferencváros és az A-válogatott szakmai stábját erősítette, Marco Rossival és Szerhij Rebrovval is együtt dolgozott. Azt is bejelentették, hogy szintén az U21-es nemzeti együttestől érkezik segítőként a csapathoz Csizmadia Csaba, aki korábban Gyirmóton és Budafokon is volt vezetőedző, utóbbival 74 év után az első osztályba is feljutott.

97-szeres válogatott

Gera Zoltán hivatalos pályafutását még 1996-ban kezdte a harmadosztályú Harkány SE-ben, majd 1997-től három évig volt a Pécsi MFC NB I-es labdarúgója. Innen került át a zöld-fehérek közé 2000-ben. 2004 júniusában az angol West Bromwich Albion csapatába igazolt, ahol 2008 júniusáig játszott, majd a Fulhamnél folytatta, de 2011-ben visszatért a West Bromwich Albionhoz.

A jelenleg 44 éves futballistát háromszor választották az év labdarúgójának. Láthattuk – igaz, ritkán – csatárként is pályára lépni, de általában középpályás, irányító vagy jobb szélső poszton játszott. A 97-szeres válogatott több alkalommal is volt a magyar válogatott csapatkapitánya.