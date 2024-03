55 éves korában meghalt Nagy Zsolt, a Kecskeméti TE korábbi kapusa

Nagy Zsolt haláláról a klub Facebook-oldalán számoltak be. Mint írták:

Klubunk ezúton szeretné őszinte részvétét kifejezni Nagy Zsolt családjának, aki örökre beírta magát a KTE históriás könyvébe. Legenda, akinek emlékét megőrizzük.

Felidézték, hogy Nagy Zsolt (becenevén „Sas”) meghatározó tagja volt a kecskeméti keretnek, amely 2008-ban megnyerte az NB II keleti csoportját, és ezzel a KTE először jutott fel az NB I-be.

Az egykori kapus karrierje Székesfehérváron indult 1981-ben „ahol olyan Vidi-legendáktól tanulhatott, mint Disztl Péter és Koszta János” – írták a közleményben. A székesfehérvári indulás után Nagy Zsolt visszatért Kecskemétre, 19 évesen igazolt a KSC-hez 1987-ben, ahol felnőtt karrierje első éveit töltötte. Ezután megfordult a mezőtúri, szegedi és tiszakécskei csapatoknál is, utóbbi helyen jutott el először az NB I-ig.

„Ezt követően visszatért Kecskemétre, ahol egy csongrádi és egy kiskunhalasi időszakot leszámítva, egészen 2008 nyaráig védett. Ahogy a legtöbben emlegették, »Sas« 40 évesen jutott el a csúcsra a KTE színeiben, hiszen a nagy tavaszi menetelés során minden győztes bajnokin védett a történelmi bajnoki címig és feljutásig vezető úton az NB II-ben” – írták a közleményben.

Kitértek arra is, hogy Nagy Zsolt Ladánybenén fejezte be pályafutását, majd kapusedzőként találta meg a helyét a sportágban. „Ceglédről indulva szeretett klubjainál segítette végül a kapusok munkáját. Tiszakécskén és Kecskeméten is nagyon szerették, legyen szó akár fiatalokról, akár felnőtt hálóőrökről. Az előző idényben tartalékcsapatunk stábjában, idén pedig újra a tiszakécskei NB II-es csapat mellett dolgozott már nagy lelkesedéssel, egészen betegségéig” – írták.