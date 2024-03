Sir Alex Ferguson újra azt csinálja, amihez a legjobban ért

Sir Alex Ferguson szíve csücske mindig is a lovak voltak, no persze a futball, a Manchester United és a jó borok mellett. A United menedzsere 2013. május 28-án, 71 éves korában vonult nyugalomba, de csak a menedzseri pályáról. Továbbra is versenyló-tulajdonos maradt, és hogy mennyire sikeres, azt egy friss győzelem is bizonyítja: csütörtökön Ferguson hétéves lova, Monmiral (amelynek résztulajdonosa az edzőlegenda) megnyerte Cheltenhamben a Pertemps Final nevű versenyt. És ha egyszer egy üzlet beindul: a következő futamot is Sir Alex lova, Protektorat nyerte.