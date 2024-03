Olyan kaliberű játékosokkal küzdök, akiket évekig a tévében csodáltunk

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a Challenge Tourt és az itt elért eredményeket, érdemes kontextusba helyezni a PDC versenyrendszerében. A Challenge Tourban azok szerepelnek túlnyomó részben, akik elindultak ugyan a januári Qualifying Schoolson, de ott nem szerezték Pro Tour-kártyát. A Q Schoolson tizennégy magyar dartsjátékos vett részt idén januárban, Major Nándor és Székely Pál jutott a döntő szakaszba, de egyiküknek sem jött össze a tourkátya.

A Challenge Tour tehát versenyzési lehetőséget kínál azoknak, akik nem szereztek Pro Tour-kártyát, de a PDC kötelékében akarják megmérettetni magukat, tehát a PDC második vonala. Öt állomása van az idei Challenge Tournak, négyet Angliában rendeznek, egyet pedig a németországi Hildesheimban. Az első négy állomáson egyaránt 5-5 versenyt rendeznek, a záró hétvégén négyet. Mind az öt versenyhétvégén 15 ezer fontot osztanak ki, ez alapján áll össze a ranglista, aminek az első két helyezettje kvalifikálja magát a 2024-es PDC-világbajnokságra, valamint Pro Tour-kártyát szerez a 2025-ös és a 2026-os szezonra.

A BDO csődjével felértékelődött a Challenge Tour, egyre több játékos próbálja magát itt a legjobbak közé verekedni. Ennek fontos állomása lehet a WDF versenyrendszere is, ahol négy kategóriában (bronz, silver, gold, platinum) rendeznek versenyeket egész évben, Magyarországon ezeket a Magyar Darts Szövetség szervezi és rendezi. Idén februárban Lakiteleken két bronz kategóriás versenyt tartottak, áprilisban Budapesten jön két szintén bronz viadal.

De vissza a Challenge Tourhoz: januárban az első angliai versenyhétvégén Székely Pál minden idők legjobb magyar eredményét érte el Milton Keynesben azzal, hogy a negyedik tornán döntőbe jutott. Ott egyedüli magyarként indult, ahogy a legutóbbi hétvégén is Hildesheimban.

A nemzeti ünnepen, március 15-én kezdődött a németországi versenyhétvége, rögtön két tornát rendeztek pénteken. Székely Pál lassan vette fel a ritmust, pénteken nem tudott mérkőzést nyerni. Az első tornán már 4:1-re vezetett Jim Moston ellen az öt nyert legig tartó mérkőzésen, ám az angol játékos innen négy leget nyert zsinórban és behúzta a mérkőzést. A második torna újabb angol ellenfelet hozott Székelynek, Chris Hurds ellen is fej fej mellett haladtak, 3:3 után azonban már csak Hurds nyert leget.

Sok idő nem volt a regenerálódásra, szombaton délelőtt következett a harmadik verseny, és a harmadik angol ellenfél. Adrian Gray könyörtelenül játszott, a harmadik legben 100, a negyedikben 115 fölötti körátlagot dobott, esélyt sem adott Székely Pálnak, 5:0-ra legyőzte. Túl sok idő ezúttal sem volt a sebeket nyalogatni, néhány órával később ugyanis rajtolt a negyedik verseny Hildesheimban.

És jött a negyedik angol ellenfél, Eddie Lovely, aki ellen már a jobbik arcát mutatta a magyar játékos.

A fiatal angol játékosnak a döntő legben lehetett volna egy köre a duplára, hiszen 40 ponton maradt, de Székely ugyanezt megoldotta, így készülhetett a legjobb 32 közé. Itt a holland Dennie Olde Kalter jött szembe, akivel fordulatos, döntő leges mérkőzést vívtak, amit egy 13 nyilas kiváló játékkal zárt le a holland, véget vetve Székely menetelésének.

Vasárnapra is maradtak izgalmak, az utolsó, ötödik versenyen a cseh Filip Sebesta nem jelentett akadályt Székelynek (5:2) az első körben, ahogy a holland Jeroen Mioch sem (5:3) a legjobb 128 között. A harmadik fordulóban Frantz Rötsch ellen már 4:2-re vezetett Székely Pál, itt azonban megtorpant, amit a német kihasznált és megfordította a meccset.

Székely „Penge” Pál így az öt hildesheimi tornán öt meccset nyert, amivel a Challenge Tour élő rangsorában a 32. helyen áll tíz forduló után. Egy hosszabb szünet után folytatás júniusban (7–9.), ismét Angliában, egészen pontosan Leicesterben.

A hétvége tapasztalatairól Székely Pált is megkérdeztük, aki elárulta, miért választja a PDC Challenge Tour-sorozatot.

Azért játszom itt és nem a WDF, illetve a magyar versenyrendszerben, mert akkor nem lenne szabad hétvégém, másrészt ott a legjobbamat hozva is a mezőny második felébe tartozom, ha reálisan értékelek. A 79-85 közötti átlag szinte mindenkinek megy, ezt nehéz folyamatosan hozni úgy, hogy ez egy kieséses verseny. Ez új versenyzési forma, csupa-csupa tanulás, ilyen nincs máshol, ezt csak itt tudod megtanulni. Olyan kaliberű játékosok, akiket évekig csodáltunk a tévében, most ott küzdenek velünk együtt, mert kizuhantak a Pro Tour-kártyások közül

– foglalta össze tapasztalatait Székely Pál, aki azt is elárulta, hogy kis híján a Players Championship aktuális fordulójába is bekerült.

A Players Championshipre Pro Tour-kártyások nevezhetnek, visszalépések és lemondások esetén a Challenge Tour ranglistájáról töltik fel a létszámot. Ehhez egy külön élő ranglista van, amin Székely Pál a 13. volt a versenyhétvége előtt. Előtte többen bekerültek a főtáblára, illetve voltak lemondások, így a svájci Stefan Bellmonton keresztül kapcsolatba léptek Székely Pállal, hogy ha úgy alakul, tudna-e Hildesheimban maradni további 1-2 napig. A magyar játékos – mivel még vasárnap délután sem tudták neki biztosra mondani, hogy játszhat-e a Players Championshipben – hazautazott, majd hétfőn kapott egy megkeresést, hogy visszamenne-e, mert lemondás esetén kedden játszhatna a Players Championship 6-on.

Ezt már nem vállalta Székely Pál, ugyanis mint elmondta, tízórás utazást jelentett volna, ami után tábla elé kellett volna állnia. Azt viszont megtanulta ebből az esetből is, hogy ugyanolyan fontosnak tartják őket, mint a top 128-at, mindenben segítenek, végtelenül pozitívak a PDC játékképviseleti szervezeténél, a PDPA-nál.

Rettentően élveztem ezt a hétvégét. A szombati utolsó mérkőzésen nem tudtam megdobni a duplát körökön keresztül, ő odavágott egy 13 nyilas leget (Dennie Olde Kalter – a szerk.), amivel nyert – utána nem győzött bocsánatot kérni, hogy megnyerte a mérkőzést. Mindenki nagyon tiszteli a játékosokat. Szombaton Darius Labanauskas is gratulált a szálloda folyosóján, hogy a legjobb 32-ig jutottam. A Challenge Tour-ranglistát vezető Danny Jansen is gratulált az előző Challenge Tour-döntőmhöz. A legtöbb játékossal a BDO körforgásában együtt játszottam 2018–2019-ben. Folytatom tovább a tanulást. A szurkolók azt várják tőlem, hogy döntőket fogok játszani, ami nagyon hibás elvárás, nem tartok még ott. Én is éreztem a nyomást, amikor döntőbe jutottam, de ez nem jó, le kellett vetkőznöm, mert tudom, hogy nem tartok itt. Lement eddig tíz forduló, kétszer nyert Andy Boulton, kétszer döntőzött Stefan Bellmont, a többi fináléban mindig más játékosok voltak. Rettentő kiegyenlített a mezőny. Ott vagyok a legjobb 32-ben, több mint 600 ember indult az eddigi versenyeken, akik közül 241-en nyertek eddig pénzdíjas meccset. Elégedett vagyok ezekkel az eredményekkel