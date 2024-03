Olimpiai bajnokaink világbajnokok lettek, a magyarok mégsem örülhettek

A férficsapat teljesítményén az érződött, hogy jószerivel ugyanaz a négy versenyző küzdötte végig az egész idényt, így a szezon utolsó viadalára „elfogyott” az energia – értékelt Bánhidi Ákos a Magyar Távirati Iroda helyszíni tudósítójának.

Hangsúlyozta, nem feltétlen a vb eredményeiből kell kiindulni, mert az egész idényt tekintve előrelépett a csapat, amit például a váltó bronzérme is bizonyít az utolsó vk-állomáson, ugyanakkor Nógrádi Bence három hónapja a térdével, Tiborcz Dániel a csípőjével bajlódik, a fiatal Csizmadia Márk pedig ételmérgezést kapott Hollandiában.

A nagyhatalmak elképesztő erőforrásokat vetnek be. Az aranyérmes kínai férfi váltónak egyetlen tagja született Kínában, a bronzérmes lengyel stafétában egy-egy kanadai és francia koris szerepel

– mondta a sportvezető, aki szerint utóbbiak utolérhetőek, ha egységesen, az erőforrásokat jól felhasználva dolgoznak tovább.

A női együttes szereplését előremutatónak nevezte, kiváltképpen annak fényében, hogy legjobbja, Jászapáti Petra az egész idény kihagyása után csak a vb-n tért vissza, és így is csak nüanszokon múlt, hogy fináléba jusson a váltó. Úgy vélte, ez az egység, klasszistagjának visszatérésével „döntős kaliberrel” rendelkezik akár egy vb-n vagy olimpián is, mert nagyszerűen ötvöződik benne a fiatalos lendület és a tapasztaltabbak rutinja.

A női válogatott mellett dolgozó Knoch Viktor kiemelte, hogy Kónya Zsófia remekül versenyzett 500 és 1000 méteren, ahogy Sziliczei-Német Rebeka is 1500 méteren, ugyanakkor egy kicsi mindig hiányzott a bravúrhoz – éppen ahogy a váltó esetében a Somodi Maja által elkövetett kapitális hiba esetében.

A tapasztalatlanság okozta, hogy nem tudta, a kínaiak körelőnyben vannak, ezért el kell engedni őket. A pályán csak annyit érzékelt, hogy négyen estek el, azt nem, hogy abból kettő japán volt. A tanulság az, hogy neki kell jobban figyelnie ilyen káoszos helyzetben

– mondta a versenyzőként olimpiai bajnok szakember a női váltó kisdöntőjéről, amelyben sárga lapos kizárással sújtották a magyarokat, akiket így a súlyos szabálytalanság miatt az egész mezőny végére soroltak.

Knoch az 1500 méter 19 éves junior világbajnokáról elmondta, hogy a váltóban évek óta bátran versenyzik, egyéniben is hasonlóra lenne szüksége a szintlépéshez, példaként említette, hogy szélesebben korcsolyázva és magabiztosabban védje a pozícióját. Hozzátette, kis termetéből fakadóan ideális befejezőember lehet belőle a váltóban hosszú távon, akár Jászapáti Petra visszatérésével is, mert könnyű belökni, viszont ő kevésbé tudja átadni a lendületét a társainak.

A magyarok egymást követő második vb-jükön maradtak érem nélkül, ezúttal Sziliczei-Német Rebeka 1500 méteren elért tizedik helye volt a legjobb. A jövő évi vb-t Pekingben rendezik.

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang a vegyes váltó tagjaként megszerezte első vb-aranyát kínaiként úgy, hogy a hazai váltó egyik legjobbja, az olimpiai és hatszoros világbajnok Xandra Velzeboer az élen korcsolyázva elesett. A szintén olimpiai és világbajnok Liu Shaolin Sándor aztán a kínai férfi váltó címvédésével ért a csúcsra ismét az öccsével együtt.

„Nagyon különleges ez az aranyérem, mert hosszú éveken át üldöztük. Rengeteg munkát végzett az egész csapat, heteken át videóztuk a tavalyi és az idei világkupa futamait, mindenki beletette a maga ötletét” – mondta a 28 éves Liu Shaolin Sándor, aki harmadszor ünnepelhetett világbajnoki címet, de váltóval először diadalmaskodott, mivel korábban a magyar stafétával nem ért csúcsra vb-n.

„Annyira erős csapatunk van, hogy a sorrendet a taktika szerint változtathatjuk. Most a második és harmadik helyen korcsolyáztunk” – mondta a 26 esztendős, immár nyolcszoros vb-aranyérmes Liu Shaoang, aki arról is beszélt, hogy szerinte egyéniben azért csak a kisdöntő jött össze neki és a testvérének is, mert több világkupaversenyt is kihagytak.

Rövidpályás gyorskorcsolya, világbajnokság, Rotterdam:

férfi 500 m: 1 . Lin Hsziao-csün (Kína) 41.592 másodperc, 2. Gyenyisz Nyikisa (Kazahsztán) 41.676, 3. Jordan Pierre-Gilles (Kanada) 52.289, ... 37. Nógrádi Bence , ... 43. Tiborcz Dániel

1 . Lin Hsziao-csün (Kína) 41.592 másodperc, 2. Gyenyisz Nyikisa (Kazahsztán) 41.676, 3. Jordan Pierre-Gilles (Kanada) 52.289, ... , ... férfi 1000 m: 1. William Dandjinou (Kanada) 1:25.534 perc, 2. Pietro Sighel (Olaszország) 1:25.555, 3. Luca Spechenhauser (Olaszország) 1:26.026, ... 24. Jászapáti Péter , ... 56. Bontovics Balázs

1. William Dandjinou (Kanada) 1:25.534 perc, 2. Pietro Sighel (Olaszország) 1:25.555, 3. Luca Spechenhauser (Olaszország) 1:26.026, ... , ... férfi 1500 m: 1. Szun Lung (Kína) 2:23.009 perc, 2. Jens van 't Wout (Hollandia) 2:23.2603. Brendan Corey (Ausztrália) 2:23.428, ... 30. Bontovics Balázs , ... 42. Jászapáti Péter

1. Szun Lung (Kína) 2:23.009 perc, 2. Jens van 't Wout (Hollandia) 2:23.2603. Brendan Corey (Ausztrália) 2:23.428, ... , ... férfi 5000 m-es váltó: 1. Kína (Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Szun Long) 7:18.468 perc, 2. Koreai Köztársaság (Hvang Tehon, Kim Kunvu, Li Dzsongmin, Szeo Jira) 7:18.641, 3. Lengyelország (Lukasz Kuczynski, Michal Niewinski, Felix Pigeon, Diane Sellier) 7:19.103, ... 11. Magyarország (Bontovics Balázs, Tiborcz Dániel, Csizmadia Márk, Jászapáti Péter)

1. Kína (Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Szun Long) 7:18.468 perc, 2. Koreai Köztársaság (Hvang Tehon, Kim Kunvu, Li Dzsongmin, Szeo Jira) 7:18.641, 3. Lengyelország (Lukasz Kuczynski, Michal Niewinski, Felix Pigeon, Diane Sellier) 7:19.103, ... (Bontovics Balázs, Tiborcz Dániel, Csizmadia Márk, Jászapáti Péter) női 500 m: 1. Kim Boutin (Kanada) 42.626 másodperc, 2. Xandra Velzeboer (Hollandia) 42.8333. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 42.929, ... 19. Kónya Zsófia , ... 26. Bácskai Sára Luca

1. Kim Boutin (Kanada) 42.626 másodperc, 2. Xandra Velzeboer (Hollandia) 42.8333. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 42.929, ... , ... női 1000 m: 1. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 1:42.717 perc, 2. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:43.049, 3. Arianna Fontana (Olaszország) 1:43.074, ...14. Kónya Zsófia, ... 41. Somodi Maja

1. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 1:42.717 perc, 2. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:43.049, 3. Arianna Fontana (Olaszország) 1:43.074, ...14. Kónya Zsófia, ... női 1500 m: 1. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 2:21.192 perc, 2. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 2:21.413, 3. Corinne Stoddard (Egyesült Államok) 2:22.244, ... 10. Sziliczei-Német Rebeka, ... 12. Somodi Maja

1. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 2:21.192 perc, 2. Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 2:21.413, 3. Corinne Stoddard (Egyesült Államok) 2:22.244, ... ... női 3000 m-es váltó: 1. Hollandia (Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer) 4:07.788 perc, 2. Egyesült Államok (Eunice Lee, Julie Letai, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 4:08.061, 3. Kanada (Danae Blais, Kim Boutin, Rikki Doak, Renee Marie Steenge) 4:12.675, Magyarország helyezetlen (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka)

1. Hollandia (Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer) 4:07.788 perc, 2. Egyesült Államok (Eunice Lee, Julie Letai, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 4:08.061, 3. Kanada (Danae Blais, Kim Boutin, Rikki Doak, Renee Marie Steenge) 4:12.675, (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka) 2000 m-es vegyes váltó: 1. Kína (Fan Ko-hszin, Kung Li, Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang) 2:37.697 perc, 2. Olaszország (Chiara Betti, Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Pietro Sighel) 2:37.747, 3. Egyesült Államok (Andrew Heo, Marcus Howard, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 2:39.369, ...11. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel)