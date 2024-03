Háromszoros olimpiai bajnokunk felkészülése a párizsi olimpiára a célegyenesbe fordult, hétvégén pedig Budapesten vár rá megmérettetés, a férfi kardvívók világkupa-versenyén lép egyéniben és csapatban is pástra. A 34 éves sportoló remélhetőleg hétvégén is kap majd bőven vastapsot, de egy nagyobb adag elismerést már szerda délután begyűjtött a 4iG-csoport székházában tartott sajtótájékoztatón.

A Vasas kiválósága ugyanis ötéves szponzori megállapodást kötött a cégcsoporttal. A megállapodás részeként a jövőben a csoport nagyköveteként a 2025-ben bevezetendő, a Vodafone és a Digi helyére lépő telekommunikációs, informatikai és műsorsugárzó cég arca is lesz.

A megállapodás jelen állás szerint jóval a 2028-as Los Angeles-i olimpia után jár majd le.

A nemzetközi mezőnyben helyt állni és tartani a tempót embert próbáló feladat, a támogatói háttér azonban rengeteg terhet levesz egy élsportoló válláról – fogalmazott a bejelentést követően Szilágyi Áron. – A Talent Program tagjai talán most tapasztalják meg először, hogy az eredményesség és a felelősségvállalás ettől a ponttól nemcsak önmaguk felé elvárás, hanem a belénk fektetett bizalmat is szükséges meghálálni.

A Talent Program égisze alatt London, Rio de Janeiro és Tokió bajnoka a jövőben a szörfversenyző Szentiványi Sára, a triatlonos Bicsák Bence, és a gokartos, a brit Formula–4-ben idén bemutatkozó Molnár Martin pályafutását is igyekszik segíteni.

„A program célja, hogy minél több magyar sporttehetséget tudjunk támogatni. Hiszünk abban, hogy ez a trió képes lesz hasonlóan elképesztő sikereket elérni a jövőben, mint Szilágyi Áron” – mondta a sajtótájékoztatón Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója. A cégvezető az aláírás előtt elmesélte, személyes érintettsége is akad a vívás terén, ugyanis főiskolásként ezt a sportot űzte, majd 2012-ben, kardvívónk első olimpiai aranyérménél személyesen is ott lehetett.

„A londoni sikerem óta különösen úgy érzem, sportolóként feladatunk, hogy kapcsolódási pontot biztosítsunk a társadalmunkban. Legyen szó egy kisebb, a közvetlen környezetünket jelentő társaságról, vagy a tágabb értelemben vett nagy nyilvánosságról" – tette hozzá Szilágyi Áron, aki kijelentette, szeretné, ha az ilyen megállapodásoknál általában előforduló hangzatos kampányoknál sokkal többről szólna a most bejelentett együttműködés.

A megállapodás után Szilágyi egy, a 2023-as milánói világbajnokság csapatversenyében használt kardot adott át Fekete Péternek és a Vodafone Magyarország vezérigazgatójának, Bányai Tamásnak. Ezzel kapcsolatban bejelentették, a jövőben biztos, hogy nemes célt szolgál majd és egy jótékonysági akcióban kap szerepet a „fegyver”.

A következő fél évre gondolva, magasra tettem a lécet, ami a párizsi céljaimat illeti. Így könnyű párhuzamot vonnom a 4iG sikerorientált, magasra törő elképzeléseivel – tette hozzá Szilágyi. –

Örülök, hogy egy olyan cégcsoporthoz csatlakozhatom most, amely felismerte, milyen fontos a fiatal sportolók támogatása. Bízom abban, hogy a mindennapokban is szerves szereplője lehetek ennek a projektnek. Nemcsak a kampányok arca szeretnék lenni, hanem motivációs előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, és sportnapokon. Azt gondolom, ez tud igazán jól működni és én is így működöm igazán jól – amikor aktív részese lehetek annak a közösségnek, ahol ennyire szeretetteljesen fogadnak.