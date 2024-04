A 31 éves evezős szerint jól sikerült az évkezdés és a szegedi válogató, amelyre edzésből érkezett, majd magabiztosan nyert.

A szintén Szegeden sorra kerülő kvalifikáción normálsúlyú egypárban rajthoz álló sportoló több mint egy hónapot töltött Olaszországban, ami edzőtáborozás szempontjából „az abszolút kedvenc” helye.

A jól sikerült alapozás pedig ergométeren is megmutatkozott, ugyanis Sabaudiában 5:49.1 perces eredményével nem hivatalos országos csúcsot húzott, ezzel hazai körülmények között megdönthette volna a párosban kétszeres világbajnok Haller Ákos (5:49.2 p) 2004-es rekordját.

Pétervári-Molnár az MTI érdeklődésére elárulta, hogy a kvótaszerzés lebeg a szeme előtt az április 25-én rajtoló olimpiai és paralimpiai kvalifikációs regattán.

„Az olimpiára való kijutás, tehát az első három helyezés az abszolút célom. Ez nyilván nem lesz könnyű, mivel várhatóan az egypárevezősben lesz a legdurvább mezőny, ezt már a nevezők névsora is mutatja. Ebből már kiderült, hogy az én versenyszámom nem lesz egy sétagalopp, de meg kell csinálni” – jelentette ki a Rióban 14., majd Tokióban tizedik versenyző, majd hozzátette, hogy sok komolyabb riválisa lemaradt a kvótáról a belgrádi világbajnokságon.

„Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a legjobbak se nagyon lógnak ki, és körülbelül mindenki egy nagy csapatnak számít, amelyben nagyon közel vannak egymáshoz a versenyzők, és nagyjából az aznapi forma dönti el, ki lesz a jobb” – tette hozzá.

A Budapest Evezős Egyesület sportolója kiemelte: az elmúlt években egyértelműen kiderült, hogy ő is ott van az élmezőnyben. Mint mondta, bízik az új felkészülésében, amelyet a szlovénok olimpiai bajnok evezőse, Iztok Cop segít, és szerinte a munka eddig biztatóan alakul.

Nem változtattunk óriásit az edzésen, de az élsportban nem is ezen múlnak az eredmények. A csapásdinamikámon változtatott egy kicsit, illetve más módszerrel dolgozunk most, de teljes mértékben bevált eddig. Meghúztam életem eddigi legjobb ergométeres eredményét, ennek húsz éve senki sem volt itthon a közelében. Ezek nagyon biztató dolgok. Jól megy a hajó, és jól is érzem magam, erősebb vagyok, mint valaha, tehát csak pozitív dolgokat tudok mondani