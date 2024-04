Nagy Elek kivételes támogatást ajánlott fel a bántalmazott erdélyi tornászfiúnak

Erdélyben a közelgő junior-Európa-bajnokságra készülődés jegyében, egy romániai ifjúsági tornászedzőtáborban két román nemzetiségű tornászfiú súlyosan bántalmazta Z. K. fiatal erdélyi sportolót a magyar neve miatt, miközben a társaik ezt tétlenül végignézték – olvasható a Lexholding közleményében.

Sajtóinformációk szerint a Román Tornaszövetség végrehajtó bizottsága, bár volt ülése, nem tárgyalta az ügyet, viszont az ifjú tornászt kizárták az Európa-bajnokságra utazó keretből.

Nagy Elek a történtek miatt felajánlja teljes körű támogatását úgy a szponzorálás, mint a továbbtanulás terén.

A közleményben arra is kitértek, hogy amennyiben a tornász úgy gondolja, hogy Magyarországon folytatná a sportot, egy jó esély és alternatíva lehet az eredményes sportkarrierje megvalósításához, mivel a történtek akadályozhatják a sikeres fejlődésében.

Nagy Elek elmondta: „A többségnek a kisebbséget bármi módon és okból történő bántalmazó viselkedése megengedhetetlen, és nem lehet következmények nélkül hagyni. Fiatal koromban engem is értek Erdélyben atrocitások a magyarságom miatt. Ezeket szüleimnek, barátaimnak, az iskolámnak köszönhetően fel tudtam dolgozni, és megerősödtem. A bántalmazott fiatalembernek éreznie kell, hogy van egy közösség, aki mögötte áll, és segíti őt. Édesapám 1944 szeptemberében, még a német megszállás alatt levő Kolozsváron, így az életét is kockáztatva írta meg a Románok és magyarok című híres cikkét, amelyben az évszázadok óta, bármilyen hatalom alatt egymás mellett élő két nép békés együttélése mellett tette le voksát. Ebben a szellemben nevelt bennünket, és én is így cselekszem. Szeretnék segíteni a fiatalembernek, hogy ő is megerősödve kerüljön ki ebből a helyzetből” – ismertették a közleményben.