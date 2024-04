Június 20. és 23. között a Ludovika Campuson versenyeznek a BMX freestyle, a bréktánc, a gördeszka és a sportmászás legjobbjai az újonnan életre hívott olimpiai selejtezőben, amelynek az érdeklődők számára ingyenesen látogatható budapesti állomása az utolsó megmérettetés lesz a párizsi olimpiai játékok előtt. Az esemény Erzsébet Skateparkban rendezett, sportágbemutatóval egybekötött keddi sajtórendezvényén Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hangsúlyozta: a 21. században minden sportvezetőnek hatalmas kihívás a sport kiemelkedő jelentőségének megőrzése, és a tradicionális sportágak mellett muszáj új sportágakat is eszközként használni ahhoz, hogy minél több fiatal sportoljon.

„A tradicionális sportágak mellett muszáj új sportágakat is eszközként használni ahhoz, hogy minél több fiatal sportoljon” – hangoztatta Schmidt Ádám, aki kiemelte: mindent megtesznek azért, hogy kiemelkedő, nemzetközileg is nagyon sikeres eseményt rendezzenek. Kitért rá, hogy igyekeznek minél több olyan sporteseményt Magyarországra hozni, amelyen olimpiai kvótát lehet szerezni, hogy ezáltal is segítsék a magyar versenyzőket, és az eseményeken megjelenő Sportoló Nemzet Programon keresztül a lehető legtöbb honfitársat közelebb vigyék az adott sportághoz.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, az esemény irányító testületének társelnöke kiemelte: új dolgot csinálnak azzal, hogy otthont adnak az utcai sportok olimpiai fesztiváljának. Hozzátette: az ötkarikás mozgalomnak képesnek kell lennie a változásra, hogy az olimpia a legrangosabb, legvonzóbb, legnagyobb érdeklődéssel kísért sportesemény maradhasson a világban. Mint mondta, ha nem változik, veszíteni fog vonzerejéből, értékességéből.

„Meg kell találnunk az egyensúlyt hagyomány és megújulás között” – hangsúlyozta, majd hozzáfűzte azt is, hogy a Ludovika Campusban „otthont ad egymásnak a múlt és a jövő”.

„A NOB-ban kifejezett célunk új kapcsolódási pontokat találni a fiatalokhoz” – árulta el. Kiemelte, hogy ingyenes lesz a verseny megtekintése, ráadásul az érdeklődők kipróbálhatják a jelen lévő sportágakat. Kitért arra is, hogy azért kaphatta meg Budapest a rendezést, mert 2019-ben a World Urban Games „nagy sikerrel vizsgázott”.

Pierre Fratter-Bardy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság stratégiai és fejlesztési társigazgatója kiemelte, a május 16. és 19. között esedékes sanghaji első forduló után a budapesti lesz a sorozat záróállomása. Rámutatott, a négy sportágat összeköti, hogy egyformán városi sportok, „hasonló a DNS-ük”, nagyon fiatalosak.

„És mindegyik több sportnál: életmód. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál elkötelezett célunk, hogy oda akarjuk vinni a sportot, ahol az emberek, a fiatalok vannak” – fogalmazott. Hangsúlyozta: a Ludovika Campus inkluzív helyszíne lesz a megméretésnek, amelyen

464 SPORTOLÓ, EGYENLŐ SZÁMÚ FÉRFI ÉS NŐI VERSENYZŐ – KÖZTÜK HÉT OLIMPIAI BAJNOK ÉS NÉGY MAGYAR RÉSZTVEVŐ – SZEREPEL 120 NEMZET KÉPVISELETÉBEN. KÖZÜLÜK TÖBB MINT 150 JUTHAT KI A FRANCIA FŐVÁROSBA SANGHAJBÓL ÉS BUDAPESTRŐL.

„A hagyományos sportágakban vagyunk sikeresek, de mindig meg is tudtunk újulni – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke. – A világ tíz legeredményesebb nemzetében vagyunk az éremtáblázaton, mindig készen állunk az újításra.”

Kiemelte, óriási jelentőségű ez az esemény, nagy lehetőség a MOB-nak és a magyar versenyzőknek is, hogy a világ legjobbjaival versengjenek.

„Nemcsak a hagyományos sportágakban kell jól szerepelnünk, hanem azokban is, amelyek megszólítják a fiatalokat az olimpiai mozgalom számára” – fogalmazott.

Reményét fejezte ki, hogy Magyarország megközelíti „az álomszerű” kétszáz kvótát. Jelenleg közel 130-nál jár – közölte.

„Nemcsak a sport, hanem sportdiplomácia szempontjából is lényeges lesz ez az esemény, amelyre június 20-án ellátogat Thomas Bach, a NOB elnöke” – mondta.

„Számomra hatalmas lehetőség és nagy motiváció, a legnagyobb verseny, amelyen valaha szerepeltem. Most vagyok a legközelebb az olimpiához” – emelte ki kerekasztal-beszélgetésen a BMX freestyle-os Kempf Zoltán, aki bízik a sikeres kvalifikációban.

A bréktánc sportág képviselői közül Szarvák Csenge számára is motiváló, hogy itthon mutathatja meg tudását, képességeit.

„Nagyon jó érzés, hogy a karakterem, mozdulataim által húsz év munkáját meg tudom mutatni és képviselni az országomat. Remélem, mosolyt csalok majd az arcokra” – vélekedett a szintén breaktáncos Noris Menotti Lobontiu, aki a legjobb tízbe kerülést tűzte ki célul.

A sportmászó Tusnády Nimród számára is lényeges, hogy a magyarországi az utolsó lépés, ahol kvalifikációt szerezhet Párizsba.

„Ez lesz idén az olimpia utáni második legnagyobb verseny” – mondta.

