Hajdú B. István: Nem voltak könnyű hónapok, és a következőek sem lesznek azok

Hajdú B. István korábban egy komplikált operáción esett át, és két hónapig nem is tudott dolgozni, de múlt héten már újra ő közvetíthetett az MTK–Fradi-örökrangadón – ahogy arról az Indexen is beszámoltunk.

Az 54 éves magyar kommentátor április elején elmondta: márciusban két hetet kórházban töltött, azonban nem árulta el, hogy pontosan milyen betegség miatt szorult műtéti beavatkozásra. Azt viszont kiemelte, hogy a néhány évvel ezelőtti szívinfarktusához nincs köze.

Hajdú B. István most az M4 Sport Gurulj be lassítva is! podcastjében beszélt a betegségéről.

Nem voltak könnyű hetek, hónapok ezek, és a következőek sem lesznek azok. De jelenleg úgy érzem, arra képes vagyok, hogy bizonyos munkákat, melyeket korábban elláttam valamilyen szinten, azokat most is – azon a szinten – el tudom látni. Ha nem így lenne, nem tenném. Úgy gondolom, ez magával a szakmánkkal szemben is egy szembeköpés lenne, a kollégákkal szemben és az eseménnyel szemben, amit közvetítek. És leginkább saját magammal szemben is

– idézi a kommentátort a Mandiner.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy még további vizsgálatok és kezelések várnak Hajdú B. Istvánra.