Óriási csatában maradt le az Európa-bajnoki bronzról Gadó András

Hazai közönség előtt óriási csatát vívott, végül azonban lecsúszott a dobogóról Gadó András a könnyűsúlyú erősemberek Európa-bajnokságán. A szombathelyi viadalon az utolsó számnak még a harmadikkal pontegyenlőség mellett nekivágó klasszis így is világbajnoki kvótát szerzett, azaz jövő hónap elején Finnországban képviselheti hazánkat.

„Egyik szemem sír, a másik nevet: a negyedik hely nem rossz, de a dobogóról lecsúszni sosem kellemes – értékelte Gadó András, az U105-ös erősemberek Európa-bajnoki versenyét Szombathelyen. – Nem volt egyszerű a felkészülés, részemről a felkészülés mellett a helyi szervezői feladatok is komoly kihívást jelentettek, de maximálisan odatettük magunkat. A szpíker szavait tudom még tolmácsolni: a legjobb közönség jött össze Magyarországon. Borzalmasan jó hangulatot teremtettek a szurkolók, mind a nekem, mind a versenytársaimnak szóló buzdításukkal. Pozitív bélyeget nyomtak az egész rendezvényre.”

A Strongman Champions League (SCL) szervezői által rendezett könnyűsúlyú Európa-bajnokságon összesen nyolc nemzet tizenhárom versenyzője mérte össze erejét – emelte ki a Prémium Média hírlevele. A kétnapos versenyen hagyományos erősemberszámok, kamionhúzás, rönknyomás, autófelhúzás, koffer- és lengősúlycipelés, kereszttartás és egy kifejezetten trükköz hordópakolás várt a résztvevőkre. Utóbbiban a hagyományos sörös mellett egy fogás nélküli, olajos – mindkét esetben 160 kilogrammot nyomó – hordóval.

Ilyen olyan okokból két-három ember hiányzott, ráadásul a finn srác is megsérült az elején, de összességében a jelenlegi legerősebb európai mezőny jött össze Szombathelyen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire erős lesz a névsor.

„Pénteken és szombaton is sikerült pluszokat kicsalni magamból. Sokszor az az egy-egy pluszismétlés a közönségtől kapott energiának volt köszönhető, nekik szólt. Fontos volt, hogy végig higgadt maradjak, ne kapkodjak, ne vétsek technikai hibákat, amelyek kivennék belőlem feleslegesen az erőt. Ez a része nagyon jól összeállt a versenyzésemnek. Ami nem ment… kicsit megviccelt az első napon az eső, hogy pont az én számom közben kezdett szakadni, ettől csúszósabbá vált a talaj. Ez plusz másfél-két másodpercet eredményezett a kamionhúzásnál, ami a végelszámolásnál jól jött volna a dobogóért folytatott harcban. A végső számban, a hordópakolásban hat ismétlésem volt, a finn fiú jöhetett utánam, tudva, hogy neki eggyel többet kell, meg is csinálta a hetet, hogy előttem végezzen. Ez összességében fájó pont, de el kell tudni fogadni, hogy néha akadnak az emberen kívül álló tényezők is” – jegyezte meg Gadó, aki a jelenlegi legjobb U105-ös magyarként vágott neki az Eb-nek, és ezt a végső helyezése is bizonyította.

Az Európa-bajnoki cím végül a lengyel Przemyslaw Marczewskié lett, aki ugyancsak a hordópakolásban hajrázta le a cseh Jirí Tkadlcíkot. A dobogó harmadik fokára a Gadóval nagy harcot vívó finn Robert Pirkkiö állhatott még fel.

„Mondhatom, hogy a magyarok kifejezetten jól kezdték a versenyt, és a szombattal sem volt gond. Pap Zoltán a felhúzásban remekelt, tizenegy ismétlésig jutott, és összességében is jól mozgott – értékelt Nagy Ákos, korábbi Bajnokok Ligája-résztvevő erősember, az Eb szakmai koordinátora. – Kontás Csaba Észak-Komáromból bizonyította ismét, hogy nagyon-nagy harcosunk, ízig-vérig magyar fiú. Gadó András pedig évek óta az egyik, ha nem a legjobb könnyűsúlyú versenyzőnk, hazai pályán, Szombathely üdvöskéjeként ezt ismét bizonyította. Ők a top három U105-ös versenyzőnk, akik tényleg szépen helytálltak ebben a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben. A külföldiek teljesítményét látva egyetlen rossz szavunk sem lehet, az összetettet megnyerő lengyel Przemyslaw Marczewski elképesztő versenyzést mutatott be. Egyetlen dolgot sajnálok, hogy a finn címvédőnk, Mikko Annala az első nap megsérült, így nem lehetett még sziporkázóbb a csata az aranyért.”

Gadó mellett a Szombathelyen nagy hajrával és remek hordópakolással az 5. helyet megszerző Kontás Csaba is meghívót kapott a világbajnoki mezőnybe, így jelen állás szerint ketten képviselik majd hazánkat a június első hétvégéjén esedékes finn mundiálon.

Az Eb harmadik magyar résztvevője, Pap Zoltán 11. lett.

(Borítókép: Gadó András második napi feladatai közül a hordópakolás 120 cm felett, időre. Fotó: Prémium Média)