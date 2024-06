Az új szponzor belépésével magasabb szintre kerülhet a padel hazánkban

A padel növekvő népszerűségét jelzi, hogy idén komoly támogató csatlakozott a sporthoz. A CUPRA a Magyar Padel Szövetség által szponzorált 26 állomásos Hungarian Padel Tour versenysorozatot támogatja, illetve az Országos Felnőtt, Szenior és Junior bajnokságokat és Csapatbajnokságokat is. Ezen felül feltűnik a nemzeti válogatottjaink mezén is majd.

A CUPRA korábban a World Padel Tour kiemelt névadó szponzora volt, illetve számos európai bajnokság és nemzeti csapat sponzora jelenleg is. A márka értékjegyei, úgy mint teljesítmény, dinamizmus és egyediség ugyanígy jellemzőek a padel sportra is, valamint az a vágy, hogy újradefiniálják a kategóriát, amiben versenyeznek. A Budapest belvárosában újonnan nyílt CUPRA Garage in the City bemutatóteremben tartott, Berkesi Judit által moderált sajtótájékoztatón a padel szerelmesei Szabó Győző, Kabát Péter, és Juhász Roland is részt vettek.

Tudjuk, hogy 2024 az Európa-bajnokság miatt is a foci éve, de a padel népszerűsége is őrülten nő! Számomra óriási élmény ez a sport: hétről hétre nagyokat játszunk négyesben – hatalmas menetek és poénok vannak

– mondta Juhász Roland a magyar válogatott korábbi hátvédje. „Ahogy pályára léptem, rögtön éreztem, hogy ez az én játékom lesz. Könnyű megtanulni, mint a pingpongot, de van benne csomó újdonság és szépség, amit az üvegekkel való játék ad hozzá!” – mondta Szabó Győző, aki maga is rendszeresen lejár játszani. A focisták körében óriási népszerűségnek örvend a padel: nemrég Pesten padelezett például John Terry, Patrick Kluivert és a PSG elnöke, Nasser El-Khailifi is, akik a padelben találták meg a legújabb szenvedélyüket. Sőt, ahogy lemondott Jürgen Klopp a Liverpool éléről, máris egy padeles videóval jelentkezett, hogy most tud időt szakítani valódi szenvedélyének.

A padel sport az elmúlt években dinamikusan fejlődött nemzetközileg és hazánkban is. Pár évvel ezelőtt még csak egy maroknyi pálya volt, míg ma már közel 70 pálya várja a játékosokat országszerte. A már létező közel 20 budapesti pálya mellé nemrég Debrecenben, Győrben, Mosonmagyaróváron és Veszprémben nyílt pálya, de már a pécsieknek sem kell sokáig várni, hogy padelezhessenek.

Világszerte 25 millióan űzik a sportot 60 országban, amely így kiérdemelte a világ egyik legdinamikusabban növekvő sportja címet. A padelt párok játsszák egymással szemben egy 10x20 méteres „mini teniszpályán”, amit üvegfal és kerítés vesz körbe, melyeket érdemes, sőt fontos a játékba bevonni. Hatalmas népszerűsége egyszerűségének és más ütőjátékokhoz való hasonlóságának tudható be. Újabban Nagy Britanniában, Hollandiában és Olaszországban hódít, miután az észak-európai országokat már „letarolta”.

A padel népszerűsége világszerte rohamosan emelkedik; nem véletlenül, hiszen nagyon könnyű elsajátítani az alapokat és a sikerélmény szinte azonnali. Óriási megtiszteltetés, hogy a CUPRA mellénk állt és támogatja a versenysorozatot és a válogatottat. Nemzetközileg is már a legnagyobb sztárok mellett állnak és most már itthon is

– mondta Aczél László, a Magyar Padel Szövetség alelnöke.