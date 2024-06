Nagy csaták az első ázsiai Teqball World Series-en

Vegyes páros

A legjobb nyolcba négy thaiföldi és két magyar csapat jutott be.

Az elődöntőkben a Suphawadi Wongkhamchan, Phakpong Dejaroen kettős mérkőzött meg a Jutatip Kuntatong, Jirati Chianliang duóval, valamint Ács Krisztina, Bányik Csaba a Kota Gabriella, Katz Balázs párosával.

Két héttel ezelőtt, a madridi Teqball World Series-en az Ács, Bányik kettős volt a jobb az elődöntőben, ott végül aranyérmet is szereztek. Most pedig a történelem mintha ismételte volna önmagát. A magyarok korán átvették a vezetést és meg is tartották az első szett végéig, majd a második szettben egy új sebességi fokozatra kapcsoltak, és egyértelművé tették, ki a jobb duó.

Ács, Bányik (HUN) – Wongkhamchan, Dejaroen (THA) 2:0 (9, 6). „A Teqballban négy-öt pontos előny szinte semmit sem jelent, de ezúttal stabilitást adott nekünk az erős szerváink és a kontratámadásaink révén” – mondta a világelső Bányik a döntő után, aki Ács Krisztina mellett két egymást követő versenyt nyert meg.

Férfi egyéni

A férfi egyéni döntő volt az egyetlen, ahol nem szerepelt thaiföldi sportoló, de négy világbajnoki aranyérmes is pályára lépett: a 2022-es bajnok Apor Györgydeák (ROU) és jelenlegi páros partnere, a háromszoros aranyérmes Blázsovics Ádám (HUN).

Györgydeák megnyerte az első nagy versenyt Madridban, míg Blázsovics a 16 között esett ki Boonkoom Tipwong ellen. A magyar játékos nem váratott sokáig a visszavágás lehetőségével, és a vietnámi elődöntőben ezt meg is tette, így több mint egy év után először jutott be a Teqball World Series vagy Teqball Tour döntőjébe.

A negyeddöntőben három szettben győzött Lionel Beyer ellen, majd az elődöntőben Tipwong ellen is. Györgydeák idén szinte megállíthatatlan volt, és a döntőig nem veszített szettet. Ez a sorozat véget ért, mert miután megnyerte az első szettet 12:10-re, a világelső elvesztette a másodikat Blázsovics ellen, aki nagyon meggyőzően játszott. De a harmadik szettben ismét Györgydeák volt a jobb, és Blázsovics késői hajrája kevésnek bizonyult, így a román sztár meghosszabbította győzelmi sorozatát és megszerezte második trófeáját.

Györgydeák (ROU) – Blázsovics (HUN) 2:1 (10, -7, 9) „A hőség sok energiát kivett belőlünk, de a helyi közönség támogatása ezt ellensúlyozta. Csodálatos élmény volt előttük játszani. Blázsovics nagyon közel került ahhoz, hogy legyőzzön, de a harmadik szettben visszavettem az irányítást, ami a győzelemhez vezetett” – mondta Györgydeák.

Férfi páros

Bár a férfi páros mezőnyben olyan világelső csapatok voltak, a mint Bányzik, Katz kettős (HUN) vagy a több tornát nyerő Leonardo Lindoso de Almeida, Leonardo Santana (BRA) és Bakó Ádám, Odnoga Mátyás, illetve a Györgydeák, Blázsovics duó, egyikük sem jutott be a döntőbe.

A negyeddöntők alaposan felborították a mezőnyt, miután Bakó, Odnoga páros legyőzte a vitathatatlanul legjobb duót, a Bányik, Katz párost.

Az elődöntőben Thaiföld legjobb párosa, Tipwong és Phakpong Dejaroen ellen játszottak, és ez az összecsapás valószínűleg versenybe száll az Év Mérkőzése címért 2024 végén.

Az első két szettben oda-vissza harc folyt, és senkit sem lepett meg, hogy a harmadik szett hosszabbítást eredményezett. Hosszú küzdelem után a thaiföldiek 16:14-re győztek a magyarok ellen, és bejutottak a döntőbe. Ott honfitársaikkal, Sorrasak Thaosiri, Jirati Chianliang duójával találkoztak, akik az elődöntőben véget vetettek Györgydeák, Blázsovics útjának, így előkészítve az utat az all-thai aranymeccshez.

Az időjárás azonban ismét közbeszólt, amikor egy újabb heves esőzés csapott le a Quy Nhon strandra, amikor Dejaroen, Tipwong 1:0, 6:2-re vezetett a második szettben. A szervezők hősies erőfeszítései után a mérkőzés folytatódott, de az eső visszatért és elmosta az összecsapást. A felek megegyeztek a döntő befejezésében, és a Dejaroen, Tipwong duót nyilvánították győztesnek.

Egyéni díjak

Másodszor osztották ki a Legjobb Női és Férfi Sportoló díjakat. Ismét egy thaiföldi sztáré lett az előbbi: Jutatip Kuntatong madridi győzelme után Suphawadi Wongkhamchan vehette át ezt az elismerést kiváló teljesítménye és a legjobb női vegyes páros eredményei miatt.

A másik díjat a nigériai Victor Ademoye Oyamade nyerte, lenyűgöző fejlődése és egyéni legjobb eredménye miatt, hiszen egyéniben a legjobb 16 közé jutott (ahol két pontra volt Lionel Beyer kiejtésétől), valamint férfi párosban is remekelt.

„Imádom a Teqball-t, és ez a trófea mindent jelent számomra. Még mindig nem hiszem el, hogy nyertem, de ez a cím még motiváltabbá tesz, hogy elérjem álmaimat!” – mondta az első afrikai díjazott.

Ez volt tehát az első ázsiai Teqball World Series esemény, amely hamarosan visszatér a kontinensre. Csingtao rendezi meg július 19-21. között az addigra már negyedik állomást.

Néhány nap múlva az Egyesült Államokban, Tulsában rendezik meg a következő Teqball World Series-t június 14. és 16. között.

A világkupasorozat Pekingben, az úgynevezett Aranyhét előtti héten zárul, a „madárfészek” stadion közvetlen szomszédságában, szeptember 20-22-én.