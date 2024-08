Kitüntetik a vitatott nemű olimpiai bajnok bokszolót

A tajpeji bejelentés szerint Lin pénzjutalmat is kap.

Lin Jü-tingről még tavaly a sportági világszövetség (IBA) elnöke, Umar Kremljov azt nyilatkozta, hogy a vizsgálatok szerint a férfiakra jellemző XY-kromoszómái vannak, és az IBA kizárta őt, továbbá hasonló okból az algériai Imane Helifet (66 kg) is a 2023-as világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintjük miatt.

Ugyanakkor az IBA-val és orosz elnökével éles konfliktusban lévő Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megvédte a két bokszolót, és engedélyezte számukra az indulást a női mezőnyben a párizsi nyári olimpián, ahol nemcsak Lin, hanem Helif is – többek között Hámori Luca legyőzésével – első lett kategóriájában. A NOB a rajtengedély megadásával egy időben azt is közölte, hogy a két versenyzőt tavaly agresszió érte az IBA részéről, és kizárásuk önkényes volt.

Úgy tűnik, a két bokszoló vitatott nemi hovatartozásának kérdése sosem ér véget: néhány nappal ezelőtt az algériai és a tajvani olimpiai bizottság azt mondta, ha az IBA nyilvánosságra hozza a rajtuk elvégzett tesztek eredményét, akkor jogi útra terelik az ügyet. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a párizsi olimpia női ökölvívótornájának botrányai után kész meghallgatni a szakértőket, ha – ahogy fogalmazott – a nemiség megállapításának, kategorizálásának módszerei fejlődtek.

Helifet és Lint is hősként ünnepli hazája, utóbbi most megkapta Tajvan legrangosabb állami kitüntetését is.