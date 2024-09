Major Endre már biztos érmes a párizsi paralimpián

A 45 éves, Európa-bajnok játékos – aki Rióban negyedik, Tokióban pedig ötödik volt – elvesztette az első szettet az olasz Andrea Borgatóval szemben, de utána már ő irányította a mérkőzést, számolt be a helyszínről a Magyar Távirati Iroda különtudósítója.

A magyar parasportolók eddig két érmet szereztek Párizsban, mindkettőt úszásban: Konkoly Zsófia az első napon lett aranyérmes, majd Illés Fanni szerzett ezüstérmet. A vasárnapi tartó eseményen az éremtáblán Kína áll az élen, 53 arany-, 40 ezüst- és 22 bronzéremmel, a következő Nagy-Britanniának nagyságrendileg körülbelül fele ennyi érme van (30, 18, 13).

Ugyancsak az asztaliteniszező Arlóy Zsófia kikapott a keddi negyeddöntőben, ezzel lemaradt az éremről és az ötödik helyen végzett egyesben a párizsi paralimpián. A WS8-as kategóriában érdekelt, genetikai rendellenességgel született játékos – aki két nap múlva ünnepli a 43. születésnapját – az egyiptomi Hagar Elszajed elleni háromszettes siker után a német Juliane Wolffal csapott össze a nyolc között, akitől négy szettben kapott ki. A magyar asztaliteniszező Rióhoz és Tokióhoz hasonlóan az ötödik helyen zárt.

Sportlövészetben ötödik, úszásban hatodik, atlétikában nyolcadik hely

A sportlövő Rescsik Csaba az ötödik helyen zárt kedden a SH1-es kategória S7 három testhelyzetű 50 méteres puska számban. A Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület 20 éves sportolója két éve elsőként szerzett kvótát a 2024-es viadalra a magyarok közül, ezt éppen a mostani sportági küzdelmek helyszínén, a chateauroux-i lőtéren tette egy világkupán, a paralimpián pedig szombaton hetedik lett légpuskában.

A magyar tehetség az 50 méteres verseny délelőtti alapversenyét 1159 körrel a hatodik helyen zárta és biztosan jutott a nyolcas döntőbe, amelyben – ahogy szombaton légpuskában, úgy ezúttal is – messze ő volt a legfiatalabb résztvevő. Rescsik Csaba kicsit visszafogottan kezdett, az első ötös sorozatát 49,2 körrel a hetedik helyen zárta, a folytatásban aztán folyamatosan javult, előbb 50,3-as szériát lőtt, majd egy egészen kiemelkedő 51,7 körös sorozattal zárta a „térdelő” szakaszt és 151,2 körös eredménnyel a harmadik helyről várta a második részt.

Ebben ismét nem sikerült jól a rajt, 49,7 körrel nyitott és visszacsúszott a hatodik helyre, majd a következő ötös első lövését elrontotta, csupán 7,9 kört ért el, ami alapvetően határozta meg a folytatást. Rescsik Csaba a második szériáját 48,2, a harmadikat pedig 50,2 körrel fejezte be, ezzel pedig a „fekvő” rész végére a hetedik helyre csúszott vissza, a hatodik kínai riválisától is komoly, 3,2 körös hátránnyal leszakadva.

Az utolsó testhelyzet előtt nem volt könnyű helyzetben, abban ugyanakkor bízhatott, hogy neki éppen ez a testhelyzet az erőssége. Az „álló” első ötös szériájában rengeteg volt a hiba a mezőnyben, az addig nagyszerűen teljesítő francia és dán lövő is nagyokat rontott, Rescsiknek viszont nem volt nagy hibája, igaz, az igazán erős lövések is elmaradtak tőle és csak 48,2 kört tett hozzá addigi eredményéhez. Ezzel maradt a hetedik, de a franciához és a dánhoz is nagyon közel került.

A folytatásban Recsik Csaba nagyszerűen lőtt, az ötből három erős tízest produkált, és 51,3 köre a legjobb volt a mezőnyben, amivel sikerült előrelépnie a hatodik helyre és elkerülte a kiesést.

Következett a „hirtelen halál” szakasz, melyben lövésenként búcsúzott a mezőny egy-egy puskástól. Rescsik ezt az utolsó helyről kezdte, méghozzá egy egészen kiváló, szinte tökéletes lövéssel (10,8 kör), amivel előrelépett a negyedik helyre holtversenyben a dán Jens Frimann-nal. Az újabb lövés aztán a végállomást jelentette számára, mivel 9,7 körénél a dán jobbat produkált, Rescsik Csaba az ötödik helyen végzett.

A számot a légpuskához hasonlóan a dél-koreai Park Dzsinho nyerte meg paralimpiai rekorddal (454,6 kör).

Jó érzések vannak bennem a döntővel kapcsolatban. Vannak persze dolgok, amiken javítani kell, de összességében szép volt ez a két döntő. Előzetesen ez volt a célom mindkét számban, ugyanezzel a munkával megyünk majd tovább a jövőben, összességében teljesen elégedett vagyok

– mondta az M1 aktuális csatornának a magyar versenyző. Hozzátette: tapasztalta, milyen érzés részt venni egy paralimpián, és reméli, a következőre is eljut majd.

Az úszó Hotz Csenge, azok után, hogy hatodikként jutott tovább a délelőtti előfutamból, az esti döntőben a hetedik helyen csapott a célba az S10-es kategória 100 méteres pillangóúszó számában. A Pécsi Vörös Meteor Sportkör mindössze 16 éves, paralimpiai újonc versenyzője 1:10.70 perccel gyengébb időt ért el, mint délelőtt, amikor 1:08.99 állt a neve mellett. A döntőben kettős brit siker született.

A Stade de France-ban is egy magyar érdekeltségű döntőt rendeztek kedden, a tanulásban akadályozott Szőllősi István az F20-as kategória súlylökő számában lépett dobókörbe. Az MTK atlétája – aki három éve, Tokióban az ötödik helyen végzett – ezúttal 14,05 méterrel utolsóként zárt a nyolcas fináléban. Az aranyérmet 17,61-es világcsúccsal az ukrán Olekszandr Jarovji nyerte.

Érem nélkül maradtak a magyarok a kerekesszékes vívók első versenynapján

A kerekesszékes vívók első, keddi versenynapján érem nélkül maradtak a magyarok a párizsi paralimpián. A kardozók egyéni küzdelmében a legközelebb a dobogós helyezéshez az enyhébb sérültséget jelző A kategóriában érdekelt Hajmási Éva volt, de miután kikapott az elődöntőben, a vigaszág negyedik, utolsó fordulójában is alulmaradt, mégpedig a hazai közönség fergeteges buzdítását élvező Brianna Vide-del szemben 15–12-re, így az ötödik helyen végzett.

A három éve ebben a fegyvernemben negyedik Hajmásinak győznie kellett volna ebben az asszóban, hogy zárásként a bronzéremért vívhasson.

„Nekem jobban tetszik az a fajta lebonyolítás, amikor csoportmérkőzésekkel kezdünk és az alapján megy az egyenes kiesés. De most ilyen a rendszer, akinek napja van, annak itt is napja van – mondta az MTI-nek Hajmási Éva. – Én mindig bevívom magam a legjobbak közé, aztán ott kapok ki. Az ukrán lánnyal nagyon jót vívtam és a lengyellel is, aki a világ legjobbja. Az utóbbi vereség nagyon fájt, mert a győzelemmel bevívtam volna magam a döntőbe.”

A magyar parasportoló azt mondta: nagyon csalódott az első versenynap után.

Aki nyerni jön, az csalódott, ha üres kézzel megy haza. Mélységesen csalódott vagyok, de valahogy feldolgozom, mert holnap fontos napom lesz a tőr egyénivel. Nagyon várom, bár sok időm nem lesz a pihenésre

– nyilatkozott.

Ugyanebben a versenyben Veres Amarilla a nyolcadik, a férfiaknál Osváth Richárd a kilencedik helyen végzett.

A B kategóriás Madarászné Mező Boglárka – aki a negyeddöntő elvesztése után került a vigaszágra – ugyancsak kikapott az utolsó fordulóban, s végül a hatodik helyen zárt. Tarjányi István hetedik lett ugyanebben a sérültségi kategóriában, a férfiak versenyében.

(Index/MTI)