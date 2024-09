Szerdán rajtol a budapesti sakkolimpia, a nyílt kategóriában a legjobb hat közé kerülne a magyar csapat

„Jó érzés újra egy csapatban lenni a közös célért” – utalt a hétfői sajtótájékoztatón Rapport Richárdra és Lékó Péterre, a válogatott két nagy visszatérőjére Ács Péter, aki immár szövetségi kapitányként segíti őket, számolt be a Magyar Távirati Iroda.

„A kilencedik kiemelés a mienk, azaz az élmezőnybe tartozunk és szeretnénk ott is zárni. A legjobb hat közé kerülés már siker lenne. A felkészülés kiválóan sikerült a több edzőtábornak köszönhetően.”

A szakvezető ismertetése szerint az első csapatban a két hazai klasszis mellett a harmadik táblán a tavaly Magyarországra költözött, orosz születésű Szanan Szjugirov szerepel majd, a válogatottat pedig a kieséses világbajnokságon nyolcaddöntős és kilencedik olimpiájára készülő Berkes Ferenc, továbbá legfiatalabbként a harmadik olimpiáján szereplő Gledura Benjamin teszi teljessé.

Rangidősként a tizedik olimpiáján asztalhoz ülő Lékó elárulta, nem gondolta, hogy visszatér, mivel csak úgy látta értelmét, ha Rapport is újra magyar színekben versenyez, de nem hitte, hogy ez megtörténhet.

A 45 éves nagymester, aki az első edzőtáborban még csak edzőként volt jelen, kifejtette, dupla erőbedobással kell játszania, mert éppen a visszatérésük miatt olyan játékosok estek ki a csapatból, mint Bánusz Tamás, aki így a második magyar csapatba szorult. Társairól szólva kiemelte Szjugirov tökéletes beilleszkedését, szerinte olyan, mintha évek óta a csapat tagja lenne.

„A felkészülésem ugyanúgy sikerült, mint az előző világversenyekre. Remélem, az eredmények ugyanúgy igazolnak majd, mint az elmúlt években” – jelentette ki a világranglistán 25. Rapport Richárd, aki az elmúlt időszakban román színekben versenyzett.

Fodor Tamás, a női csapat szövetségi kapitánya szerint a felkészülés során mindenki beletette a maximumot a munkába, ezért az első tízbe várja az együttest. Az első táblán a mindössze 17 éves Gaál Zsóka szerepel majd. A válogatottat 2006 óta erősítő Hoang Thanh Trang lesz a második táblán, Terbe Julianna a harmadikon, Papp Petra a negyediken, a tartalék pedig a rutint és tapasztalatot képviselő Lázárné Vajda Szidónia lesz.

„Nagyon sokat dolgoztam az elmúlt években, ennek gyümölcse beérett, de remélem, tovább érik a hazai olimpián” – fogalmazott a fiatal kora ellenére a világranglistán már 60. helyen álló Gaál Zsóka.

A férfiak második csapatát irányító Medvegy Zoltán arról beszélt, hogy Boris Gelfand izraeli nagymester is segítette a felkészülést az edzőtáborban, Bánusz Tamás személyében pedig olyan játékosa is van, aki már szerepelt sakkolimpián. Kiemelte, hogy a játékosok baráti társaságot alkotnak, ami mindig fontos egy csapatverseny esetében.

Az U25-ös csapatot felügyelő Gonda László azt reméli, hogy fiatal csapata tíz hellyel előrébb tud végezni, mint az 54. kiemelése, de úgy vélte, jó formában akár ennél is jobb szereplés összejöhet.

A második számú női csapat vezetője, Galyas Miklós és a női U25-ös együttesért felelős Csonka Balázs azt hangsúlyozta, hogy játékosaiknak nagy ugródeszka lehet a sakkolimpia, sikernek pedig az számítana, ha kiemelési helyüknél előrébb végeznének.

Budapest egy sakkfőváros, mondta a FIDE elnöke

„Minden verseny egy igazi ünnep volt számomra” – idézte Schmidt Ádám a hétfői sajtótájékoztatón Portisch Lajost, a magyar sakkozás legendás alakját Schmidt Ádám, aki szerint ennek fényében a 2024-es esztendő a sportszeretők számára ünnepi év, mert a párizsi olimpia és paralimpia után most egy újabb olimpia következik, immár Budapesten.

Az államtitkár szerint a verseny kezdete előtti nagy győzelmek közül az első óriási sportdiplomáciai siker, ugyanis az 1926-os, nemhivatalos sakkolimpia után Magyarország másodszor rendezheti meg a sportág legrangosabb eseményét, vele együtt pedig a százéves nemzetközi szövetség ünnepi kongresszusát is. A második győzelemnek pedig a magyar válogatott felállását nevezte a nyílt kategóriában.

„Fontos, hogy a lehető legerősebb csapat képviselje hazánkat. Ezért vagyok büszke arra személyesen is, hogy Magyarországot képviselve játszik ezen az olimpián Lékó Péter és Rapport Richárd” – jelentette ki a két nagy visszatérőre utalva Schmidt. Hozzátette, Magyarország rendre a nemzetközi szövetségek és a sportvilág megelégedettségére rendezte meg az elmúlt időszak világversenyeit. „Legyen ez a sakk igazi ünnepe.”

„Budapest egy sakkfőváros, a többi között azért hoztuk ide a sakkolimpiát, mert Magyarország olyan nagy hírű játékosokat adott a világnak, mint Portisch Lajos. Ez a sakk fesztiválja lesz, amelyet most közel kétszáz ország részvételével rendezünk meg” – mondta Arkagyij Dvorkovics, a nemzetközi szövetség (FIDE) elnöke.

Polyánszky Zoltán, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy egyes szerényebb eredményekkel rendelkező országok már két sakkolimpiának is otthont adtak, ezért is szerették volna Magyarországra hozni a sportág legnagyobb versenyét, amelyet a magyar kormány is a zászlajára tűzött.

„Ez az esemény tökéletes Magyarország hírnevének öregbítésére. Tágabb értelemben pedig szeretnénk megmutatni a sakk népszerűségét, mert sokan vagyunk, csak a legtöbben ezt otthon játsszák. Ez egy olyan csapat-világbajnokság, amelyre nincs kvalifikáció, így ez egy világfieszta, amelyen kétezer sakkozó ül asztalhoz, ebből Magyarországot három-három férfi és női csapat képviseli, ami harminc magyar sportolót jelent” – fogalmazott Polyánszky.

A 45. sakkolimpia a keddi megnyitót követően szerdán rajtol. A svájci rendszerű, 11 fordulós viadal jövő vasárnap zárul, az egyetlen szabadnap jövő kedden lesz. Minden korábbinál több résztvevő indul: a nyílt szekcióban 196, a nőknél pedig 184 csapat versenyez egymással.

A magyar csapatok a budapesti sakkolimpián:

férfiak:

A csapat: Berkes Ferenc, Gledura Benjámin, Lékó Péter, Rapport Richárd, Szanan Szjugirov; szövetségi kapitány: Ács Péter

Berkes Ferenc, Gledura Benjámin, Lékó Péter, Rapport Richárd, Szanan Szjugirov; Ács Péter B csapat: Antal Gergely, Bánusz Tamás, Kozák Ádám, Papp Gábor, Prohászka Péter; szövetségi kapitány: Medvegy Zoltán

Antal Gergely, Bánusz Tamás, Kozák Ádám, Papp Gábor, Prohászka Péter; Medvegy Zoltán C (U25) csapat: Juhász Ágoston, Kántor Gergely, Karácsonyi Gellért, Krstulovic Alex, Vanczák Tamás; szövetségi kapitány: Gonda László

nők:

A csapat: Gaál Zsóka, Hoang Thanh Trang, Papp Petra, Terbe Julianna, Lázárné Vajda Szidónia; szövetségi kapitány: Fodor Tamás

Gaál Zsóka, Hoang Thanh Trang, Papp Petra, Terbe Julianna, Lázárné Vajda Szidónia; Fodor Tamás B csapat: Demeter Dorina, Karácsonyi Kata, Lakos Nikoletta, Mihók-Juhász Barbara, Terbe Zsuzsanna; szövetségi kapitány: Galyas Miklós

Demeter Dorina, Karácsonyi Kata, Lakos Nikoletta, Mihók-Juhász Barbara, Terbe Zsuzsanna; Galyas Miklós C (U25) csapat: Tóth Lili, Sulyok Eszter, Gömböcz Zsófia, Nandin-Erdene Davaademberel, Sipos Stefánia; szövetségi kapitány: Csonka Balázs

(Borítókép: Rapport Richárd (b) és Lékó Péter sakknagymesterek (b2) a budapesti sakkolimpián induló magyar csapatok bemutatkozó sajtótájékoztatóján 2024. szeptember 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)