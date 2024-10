Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke tiltotta le Vinícius Júnior párizsi útját?

A párizsi Théâtre du Châtelet színpadán 20.45 órakor kezdődik az Aranylabda-ünnepség, amelyről most már biztosan teljes egészében hiányozni fog a Real Madrid küldöttsége, még Emilio Butragueno nemzetközi igazgató sem lesz ott, jóllehet az előzetes hírek arról szóltak, hogy egyedül ő képviseli a 15-szörös BL-győztes klubot.

A távolmaradás oka az, hogy nem Vinícius Júnior kapja az Aranylabdát, ahogy azt beharangozták, hanem Rodri, azaz Rodrigo Hernández, a Manchester City középpályása.

A Sport című barcelonai lap összegyűjtötte azokat a lehetséges indokokat, amelyek az amúgy BL-győztes és spanyol bajnok brazil ellen szóltak.

a brazil válogatott Viníciussal kiesett a 2024-es Copa América negyeddöntőjében

hullámzó volt a formája, képes volt zseniálisan, de pocsékul is játszani

sportszerűtlen viselkedés (folyton kritizálja a bírói ítéleteket, provokálja az ellenfeleket).

A Marca szerint a Nike is árnyékra vetődött.

Madrid központjában, a Gran Víán lévő hatalmas üzletét aranyba öltöztette, továbbá elkészítette az általa öltöztetett és szponzorált Vinícius arany futballcipőjét, mert biztos volt benne, hogy a brazil nyeri az Aranylabdát. Ez azonban nem következett be, viszont mégsem teljes az amerikai cég melléfogása, mivel a befutó, a spanyol Rodri is a Nike embere…

Luis de la Fuente, az Európa-bajnok spanyol válogatott szövetségi kapitánya üdvözölte az események ilyetén alakulását.

Előzőleg azt szerettem volna, hogy vagy Carvajal, vagy Rodri kapja az Aranylabdát. Így most győztesnek érzem magam

- mondta.

A Relevo című spanyol lap szerint Vinícius Júnior annyira biztosra vette sikerét, hogy húsz ismerősét meghívta a párizsi gálára, speciális öltönyt, cipőt, sőt még fülbevalót és frizurát is készíttetett magának, továbbá lefoglalta az egyik párizsi luxuséttermet és szállodát is a bankettjére, valamint magánrepülőgépet bérelt. Most mindent le kellett mondania…

A Marca értesülése, hogy a Real Madrid TV ötórás különműsorral készült megünnepelni Vinícius Aranylabdáját, de most törölték.

Végül a barcelonai Sport legfrissebb információja: úgy tudják, Vinícius mindenképpen el akart menni Párizsba, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke azonban ragaszkodott hozzá, hogy senki legyen ott az ünnepségen a klubtól…

(Borítókép: Florentino Pérez és Vinícius Junior 2022. május 28-án, Párizsban, Franciaországban. Fotó: Etsuo Hara / Getty Images)