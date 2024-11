Egy magyar sportoló is részt vesz a világ egyik legkeményebb versenyén

2024. november 10-én elrajtol a világ legnehezebb, leghíresebb és legextrémebb vitorlásversenye, a Vendée Globe. Az indulóknak egyedül, megállás és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet vitorlással. Fa Nándor kétszer teljesítette a távot (1992, 2016), most pedig újra van magyar résztvevője az eseménynek Weöres Szabolcs személyében. Vele beszélgettünk a rajt előtt néhány nappal.

A Vendée Globe négyévente kerül megrendezésre, Weöres Szabolcs kilenc nagy versenyen bizonyította kitartását és felkészültségét. Fa Nándor mentoráltja a balatoni vitorlázás világából érkezett, de több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a tengeri vitorlázásban is.

Az első versenyt 1989-ben rendezték meg, és négyévente rajtol negyven hajóval, idén pedig a jubileumi, tizedik évfordulója lesz a megméretésnek.

A Vendéé Globe egy körülbelül négy hónapos próbatétel, ahol a vitorlázó egyedül, kikötés és külső segítség nélkül szeli körbe a Földet, miközben széllel, viharral és önmagával is meg kell küzdenie, hogy hetekkel később visszaérjen a kiindulópontra, a francia Les Sables-d’Olonne-ba.

Igazság szerint elégedett vagyok, és magabiztosan várom az indulást, mert amit meg lehetett tenni az elmúlt években, azt mi megtettük annak érdekében, hogy felkészülten álljunk oda a rajthoz. Nyilván izgalommal tölt el, hogy jön a nagy nap, amire négy éve várok, de közben nyugodt is vagyok a befektetett munka láttán. Remélem, hogy sikerrel tudom abszolválni a versenyt.

– nyilatkozta szerdán Weöres Szabolcs az Indexnek.

A magyar vitorlás megjegyezte, egyik legnagyobb álma válik valóra azzal, hogy ott lehet a Vendée Globe-on, amivel Fa Nándor nyomdokaiba léphet. Az is motiválja, hogy bizonyítsa, többen is képesek lehetnek arra a magyarok közül, hogy egy ilyen nagyszabású eseményen, kihíváson megmutassák magukat a világnak.

„Azt látni kell, hogy a világ gyorsan fejlődik, nekem egy 2007-es technikám van, így túl sok elvárásom nem lehet magammal szemben, nem gondolkozok helyezésben. Ez olyan, mintha a mostani Formula–1-es mezőnyben egy 2007-es modellel kéne pontszerző helyekért harcolnom, erre nem lenne sok esély, tudjuk jól. A célkitűzésem, hogy magamból és a hajóból is kihozzam a maximumot” – válaszolta Weöres Szabolcs, amikor arról kérdeztük, milyen eredménnyel lenne elégedett.

Ugrás az ismeretlenbe

Fa Nándor mentoráltja rögvest hozzátette, nem szeretne panaszkodni, mert a támogatói és a csapata óriási erőfeszítéseket tett, hogy idáig eljussanak, de mint rámutatott, ettől még tény, hogy az övék a legkisebb méretű, továbbá a legkisebb költségvetésű brigád a mezőnyben.

„Gyakorlatilag az ismeretlenbe ugrunk. Hatszor mentem az Atlanti-óceánon, ott azért vannak zord körülmények, de azok az utak keménységben messze elmaradnak attól a kihívástól, amivel most szembenállok. Fa Nándor most is segít, végig mellettem volt a négy év alatt, a csapat mindennapi életében ugyan nem vett részt, de a fontosabb mérföldköveknél mindig ott volt, mindig számíthattam a tanácsaira” – mondta a legendáról az 51 éves magyar vitorlázó.

Az állóképességen nem múlhat semmi

Weöres Szabolcs arról is mesélt lapunknak, hogy nagy fizikai igénybevételt jelent a hajók irányítása a háborgó vizeken. Mint mondta, a triatlonos múltja miatt jó erőben vágott neki a felkészülésnek, és még most is leköröz néhány fiatalabb versenyzőt állóképességben. „Most volt egy fitneszfelmérés, különböző feladatokkal, amit szinte az összes kormányos megcsinált. Ott igen jól tejesítettem, a fizikai állapotom alapján a mezőny első tíz helyében lennék, nem ez lesz a fő probléma ” – tette hozzá.

Arra is kíváncsiak voltunk, lelkileg mennyire volt nehéz a felkészülés.

Egy ilyen versenyre történő felkészülés jóval több lemondással jár, mint azt az ember az elején gondolná. Sokszor voltam távol a családtól a rengeteg utazás miatt, és ilyenkor természetesen kételyek is gyötrik az embert. Sok problémát kellett megoldanunk, rengeteg nehéz napon kellett átlendülnünk. Plusz óriási anyagi áldozattal is jár a felkészülés, konkrét számokat nem szeretnék mondani. Most nem is gondolok a jövőre, egyelőre arra fókuszálok, hogy ezt a versenyt teljesítsem

– jött a válasz.

Stressz és kialvatlanság, a két állandó útitárs

Weöres Szabolcs azt is elárulta, hogy szerinte a hajója most van a legjobb állapotban, mióta megy vele. Hozzátette, rengeteg élelmiszert visznek magukkal a versenyzők, mert az állandó stressz és kialvatlanság miatt sok extra kalóriát kell bevinniük.

„Akár 6-7000 ezer kalóriát is elfogyasztunk, ami számomra is furcsa volt, mert a triatlonos korszakomban sem vittem be ennyi kalóriát. Ez egy olyan kerékpáros napi kalóriabevitelének felel meg, aki részt vesz a Tour de France országúti körversenyen” – jegyezte meg Weöres Szabolcs.



(Borítókép: A Vendée Globe rajtja a nyugat-franciaországi Les Sables d'Olonne-i regattafaluban 2012-ben. Fotó: Chris Ison / Getty Images)