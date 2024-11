„Az inger- és a tűrésküszöböm is magasabb, mint egy vívónak. Fém rudakkal hadonásznak, és ettől Jedinek képzelik magukat” – szívta méterekről is jól hallhatóan Siklósi Gergely, olimpiai párbajtőröző vérét kétszeres olimpiai bajnok úszónk, Milák Kristóf. A vívó vette a lapot, nevetve nyugtázta a megjegyzést, miközben a Zengő motorsport versenyoveralljába öltözve a sorukra vártak. Mi pedig arra, hogy az autóból kiszállva elmeséljék az adrenalinban gazdagnak ígérkező élmény tapasztalatait. A Mol Magyarország forgatási napján klasszis sportolóink Nagy Dániel autóversenyző, korábbi WTCR-induló oldalán próbálhatták ki, mire képes esős, felszáradó körülmények között egy 650 lóerős GT3-as AMG Mercedes az Örkénynél található Euroring aszfaltcsíkján. Csak viszonyításképpen: a kategória a Hungaroringen 1 perc 41 másodperc körüli köridőkre képes, ami mindössze 25 másodperc körüli elmaradást jelent a Formula–1-es autókkal szemben.

A média képviselői számára szűk körben tették nyilvánossá az eseményt, melynek meghívójában az állt, a hazai olajtársaság által szponzorált versenyzőkkel a forgatási szünetekben – igaz, csak az esemény tematikájához kapcsolódóan – interjúkat is készíthetünk. Ez végül Siklósival, valamint a Ferencváros és a magyar válogatott világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázójával Gurisatti Grétával valósulhatott meg, az elmúlt másfél évben a szélesebb körű nyilvánosságtól kategorikusan elzárkózó Milák ezúttal sem kívánt megszólalni. Még a látható szenvedéllyel imádott sportautózással kapcsolatban sem.

Noha jó lett volna kérdezni a szenvedély eredetéről, no meg arról is, mi a helyzet a 24.hu-nak adott, több mint egy évvel ezelőtti – hasonló rendezvényen készült – lapinterjújából köztudomású Mitsubishi Lancerével; bejött-e a terve arról, hogy a lehető legtöbb szabadidejét töltse pályaautózással, mennyire volt ez könnyen összeegyeztethető az olimpiai felkészülésével? Vonzza-e esetleg az autósport világa, mint nézőt, és ha lenne lehetősége, például hírességek futamán indulni, megtenné-e? Esetleg ennél is élesebb körülmények között is megméretné magát, vagy azzal épp odaveszne a kötetlen száguldással kapcsolatos önfeledtség a számára? A kérdések azonban a levegőben, jobban mondva, jelen esetben még ott sem, csupán a digitális jegyzetpapíron maradtak...

Cserébe annál beszédesebb és emberibb volt a kép, ahogy – amint a gázfröccs hatására égzengéssel felérő kipufogódurrogás mellett a Mercedes kigördült a bokszutcából – az Euroring 23-as számú garázsának kapujából szabályosan átszaladt a bokszfalhoz. Lehetőleg egyetlen kanyarbevételről és kigyorsításról sem maradjon le!

„Nagyon extrém érzés volt, kezdve attól, ahogy bekötöttek, majd beindították mellettem a motort – mondta az Indexnek Gurisatti Gréta, miután átadta a helyét Milák Kristófnak a Zengő Motorsport versenygépében. – Ez a hang, ez a lüktetés igazi adrenalinbomba. Korábban nem volt részem hasonló élményben, de most azt mondom, bármikor beülnék még egyszer. Az adrenalin élsportolóként az életünk része, de nagyon más így megélni, mint a vízben egy fontos mérkőzés kiélezett pillanataiban. Ott a magam ura vagyok, tudom, mire számítsak, itt rá kellett bízzam magamat a sofőrre. Egy dolog tudni, hogy természetesen vigyáznak rám, és megint más túl lenni a kanyaron, amelyben érzed, hogy kitörni igyekszik az autó hátulja.”

Hasonlóan élte meg a forgatást Siklósi Gergely is, aki az arcán tűnni nem akaró mosollyal szállt ki Nagy Dániel mellől, és jól látható módon fél órával a körözés után is az élmény hatása alatt volt.

„Eleve nagyon szeretem a motorsportokat, még ha nincs is annyi időm, hogy rendszeresen kövessek mindent, Michelisz Norbert TCR World Tour-szezonjába például belenéztem. Volt valami fogalmam arról, hogy milyen élmény várhat rám, ültem hasonló autókban már, noha egyik sem volt ennyire erős. Tényleg igazi adrenalinbomba. Kivülről belülről megnézhettünk mindent, egészen félelmetes tud lenni az az erő, ami ebben van” – fogalmazott a Párizsban csapattal aranyérmet nyert párbajtőröző, aki elárulta, a versenyautóból kiszállva az első kérdése az volt Nagyhoz, a gép teljes teljesítményének körülbelül hány százalékát autózták ki. A válasz ötven százalék környéke volt...

„Az első pár kanyar így is félelmetes volt, utána a tapasztalat birtokában már picit megnyugszol. Velem legalábbis így történt. Most, hogy esős az idő a tempó nem lehetett olyan magas, kicsit talán kicsi is ez a pálya ahhoz, hogy igazán ki lehessen hozni ebből a Mercedesből a benne rejlő erőt. De összességében az izgalom így is megvan.”

„Eleinte azért igyekeztem spannolni őket, mert mind a hárman feltették ugyanezt a kérdést a limitről. De bármennyire is klisésen hangzik, az első a biztonság, ilyen körülmények között meg aztán pláne” – válaszolta Nagy Dániel az utolsó köröket követően a kérdésre, a különleges, és a magyar sport szempontjából rendkívüli értékkel bíró utasokra mennyire kellett vigyáznia. Jelent-e egy átlagos élményautózáshoz képest plusz nyomást a számára, ha Milák Kristóf vagy épp Siklósi Gergely, azaz olimpiai bajnokok ülnek az oldalán.

„Elég sokat csúszkált az autó még így is, ami úgy hiszem, és a visszajelzések alapján is mondhatom, kifejezetten élvezetes volt. Ezúttal ABS-t sem használtunk, ami azt jelenti, ha az ember túl erősen lép a fékre, az autó hamar irányíthatatlanná válik. Még kis sebességnél is viszonylag könnyű bajt csinálni. Elismerésem mind a hármójuknak, mert sokkal jobban bírták mellettem, mint amikor a civil pályáról érkezőket ültetünk be. Ez valahol biztos, hogy az élsporttal járó nagy nyomásnak köszönhető. Annak, hogy sűrűn kell adrenalin dús helyzetben jól teljesíteniük. Emiatt nem meglepő, hogy magasabb volt az ingerküszöbjük. De azért a visszapillantót úgy állítottam be, hogy lássam a tekintetetek, és azért láttam egyszer-egyszer, hogy jobbra balra tekinthetnek kissé fészkelődve egyik-másik kanyarnál” – tette hozzá az autóversenyző a forgatási nap összegzéseként.

(Borítókép: Milák Kristóf, Gurisatti Gréta és Siklósi Gergely 2024. november 21-én. Fotó: Index)