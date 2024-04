Egy időben, egy helyen mutatta be az Adidas a párizsi olimpiára és paralimpiára készített ruhakollekcióit, köztük a magyar csapat felszerelését is. A nagyszabású eseményre olimpikonokat, nemzeti olimpiai bizottságokat, influenszereket, valamint a média kiválasztott képviselőit is meghívták, köztük az Indexet. Helyszíni riportunk Párizsból 99 nappal a játékok előtt.