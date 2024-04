Gyulay Zsolt a Mandinernek adott hosszabb interjújában kifejezetten határozott elképzeléseiről számolt be a magyar sportolók párizsi olimpián való szereplését illetően. Véleménye szerint a vívás, valamint a kajak-kenu mindenképpen azon sportágak közé tartoznak, amelyekben akár több magyar aranyérem is születhet.

„A vívás mindenképpen idetartozik, annál is inkább, mert soha nem látott létszámú, nagyon jó formában lévő vívócsapattal érkezünk nyáron Franciaországba. Kajak-kenuban kicsit felemásabb a kép, e pillanatban úgy tűnik, főként a férfi kajak szakágban van esélyünk éremre, akár aranyra is, de én személyesen a nőkben is nagyon bízom; Kozák Danuta visszatért, Csipes Tamara remek formában van – biztatóak az előjelek. Természetesen számítunk az úszóinkra és a vízilabdacsapatainkra is, illetve ott vannak a sportlövőink, a cselgáncsozóink. És szerencsére mindig akad pluszban egy-egy meglepetés” – fejtette ki Gyulay Zsolt, akit természetesen a Milák Kristóf körül kialakult helyzetről is megkérdeztek.

A sportolóként olimpiai és világbajnok kajakozó elmondta, annak idején ő is tisztában volt azzal, hog meg fogja nyerni az olimpiát, pedig előzetesen nem sokan fogadtak volna rá. Ugyanez most a helyzet Milákkal is, aki belülről pontosan tudja, hogyan áll most és mire képes.

Mi a MOB-ban csak annyit tudunk tenni, hogy újra és újra felajánljuk a segítségünket Kristófnak. Nyáron személyesen küldtem neki én is üzenetet, szóljon, ha bármiben támogathatjuk. Eleve nagyon károsnak tartom azt a sok cikket és nyilvános üzengetést, ami vele és a különc viselkedésével foglalkozik. Egyrészt, mert szerintem neki sem tesz ez jót, másrészt, mert a többi sportolónak sem; a magyar olimpiai csapat nem kizárólag Milák Kristófból áll, a többiek is egytől egyig megérdemlik a reflektorfényt. Egyébként meg, tökéletesen mindegy, mi mit gondolunk erről a zseniális fiúról; Párizsban, az uszodában úgyis kiderül majd minden

– tette hozzá Gyulay. Ezt követően a MOB elnöke még elmondta, jelenleg a magyar csapat 150 kvótát gyűjtött a párizsi olimpiára, de Los Angelesre, a négy év múlva esedékes olimpiára már 200 lesz a cél.