A Győr 30 éves, világ- és Európa-bajnok sportolója az előfutamban elért negyedik és a középfutamos harmadik helye után a csütörtök délutáni fináléban – amelyben az első két egység szerzett indulási jogot – a 9-es pályán versenyezve nagyszerűen lapátolt, és 46.26 másodperces eredménnyel sikerült a második helyen beérkeznie – írta helyszíni tudósításában a Magyar Távirati Iroda.

A győzelmet a semleges színekben induló fehérorosz Julia Truskina szerezte meg (45.97 mp), de mivel korábban a fehérorosz kenupáros is kvótát szerzett, a szabályok szerint a döntőben Takácsé volt az első indulási jog, és a mögötte célba érkező semleges/orosz kenus, Oleszja Romasenko (46.81 mp) szereplése is kvótát ért.

„Szerintem azért állt így össze a teljesítményem, mert nagyon nyugodt felkészülés van mögöttem. Mentálisan például nem voltak körülöttem zavaró tényezők. Végre ki tudtam magamból adni azt, ami bennem van – nyilatkozott Takács Kincső. – A napom hullámzó volt. Az előfutam után azért össze kellett rántanom magamat, mert azt éreztem, hogy rendben vagyok fejben és fizikálisan is, mégis elkövettem egy olyan hibát, amit nagyon sajnáltam. A középfutamra aztán kezdett alakulni, de ott is azt éreztem, hogy van még bennem. Egyébként nekem itt Szegeden a 9-es a kedvenc pályám, ez mentálisan segített a döntőben.”

A résztvevők egész nap hátszeles körülmények között versenyeztek.

„Idén még nem eveztem ilyen szélviszonyok között. Nem is a széllel volt baj, hanem a hullámokkal, az előfutamban az akadályozott a jó rajtban. A középfutamban pedig még nem éreztem a technikát, hogy hogyan is kellene meglovagolni a hullámokat. Lehet, hogy jó is, hogy mentem plusz egy pályát, mert a döntőre a szél is csillapodott, én pedig megéreztem a nyerő technikát” – mondta.

A rutinos kenus hozzátette: a kvótaszerzés nagy lökést ad neki a folytatásra és még a párost sem „engedte el”.

Lehet, hogy lesznek még csavarok a válogatók során, illetve az olimpiai felkészülésben.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány azt mondta, nem lepte meg, hogy Takács ilyen jól szerepelt a fináléban.

„Ő ezt tudja, csak nem mindig tudja kihozni magából. Ha hozza, amit tud, akkor ebben a mezőnyben ő itt helyezkedik el. Akár meg is nyerhette volna a döntőt, ha úgy rajtol, ahogy kell” – értékelt a szakember.

Nagyon örülök annak, hogy a női kenu szakág is megcsinálta a maximális kvótát, főleg azért, mert Kincső nagyon megérdemelte ezt az eredményt. Azt viszont sajnálom, hogy női kajakban ugyanez nem sikerült, sajnos a szélviszonyok szerdán nem kedveztek nekünk.

Az európaiak számára a szegedi verseny kínálta az utolsó kvótaszerzési lehetőséget. Magyarország két egységet indított – szerdán a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese kajak kettes hatodik lett 500 méteren –, és eggyel tudta gyarapítani kvótái számát. Így a maximális 18-ból 16 indulási joga van, hat férfi kajakos, négy női kajakos, valamint három-három férfi és női kenus. A csapat minden számban vízre szállhat majd a francia fővárosban, a variációs lehetőségek azonban kicsit szűkebbek lesznek, mint maximális, vagy ahhoz közelítő kvótaszám esetén.

A kvóta nem névre szól, a nemzetet illeti, a Párizsban induló magyar csapat a hazai válogatók alapján áll majd össze.

A pótkvalifikációs regatta ezzel véget ért a Maty-éren, péntektől vasárnapig a gyorsasági világkupa küzdelmei zajlanak majd a pályán és párhuzamosan a parasportolók is versenyeznek a világbajnoki érmekért.